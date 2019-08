Kỳ tích truyền 30 lít máu cứu sản phụ 'mười phần chết gần cả mười'

Quảng cáo

Bác sĩ Cao Ngọc Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - nơi đầu tiên tiếp nhận sản phụ cho biết: Sản phụ là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1970, trú tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên (Yên Bái), sinh con lần ba, nhập viện chờ đẻ ngày 22-7 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Ngày 25-7, sản phụ có dấu hiệu vỡ ối tự lên bàn đẻ với sự hỗ trợ của nữ hộ sinh và gia đình. Chỉ ít phút sau, sản phụ đột nhiên gọi không trả lời, tái nhợt, không tự thở, mất mạch, huyết áp không đo được. Bác sĩ chẩn đoán chị Hương bị ngừng tuần hoàn trong tình trạng thai 39 tuần chuyển dạ, nghi tắc mạch ối và đã được cấp cứu ép tim. Khoảng 30 phút cấp cứu, tim bệnh nhân đã đập trở lại.Nhận thấy tình trạng thai phụ nguy kịch, Trung tâm y tế huyện miền núi này đã huy động nhân viên y tế hiến máu tại chỗ để kịp thời truyền cho sản phụ. May mắn, 2 nhân viên y tế cùng nhóm máu đã truyền được 5 đơn vị máu cho bệnh nhân. Lúc này, tim thai đã mất, khả năng tử vong mẹ rất cao, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật với hi vọng cứu hai mẹ con dù là rất mong manh. Cùng đó, Trung tâm Y tế huyện đã báo cáo lên BVĐK tỉnh Yên Bái, cử kíp bác sĩ cấp cứu hỗ trợ. Một kíp bác sĩ từ bệnh viện tỉnh đã lên đường hỗ trợ cứu chữa sản phụ.Sau khi đánh giá ca bệnh, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân rất nặng, sản phụ hôn mê sau ngừng tuần hoàn, rối loạn đông máu nghi tắc mạch ối. Bệnh nhân được chỉ định cắt tử cung bán phần để cầm máu và chuyển lên BVĐK tỉnh Yên Bái. Lúc này bệnh nhân không có phản xạ ánh sáng, còn phản xạ thân não, đã suy đa tạng. Toàn bộ máu và chế phẩm từ máu có trong kho của BV được lấy ra để cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời lãnh đạo BV điện thoại về BV Bạch Mai (Hà Nội) đề nghị cứu trợ khẩn cấp.Với tinh thần cứu người như cứu hỏa, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS. TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc bệnh viện, ngay trong đêm 25/7, một đoàn chuyên gia của BV Bạch Mai gồm các thầy thuốc của Khoa Cấp Cứu, Khoa Phụ sản, Trung tâm Huyết học và Truyền máu… … đã có mặt tại BVĐK tỉnh Yên Bái mang theo máu và chế phẩm máu truyền cho bệnh nhân, đồng thời đưa ra phác đồ tối ưu cho người bệnh. Liên tiếp 3 ngày sau đó, 3 đoàn công tác của BV Bạch Mai với tổng cộng gần 20 lượt chuyên gia tiếp tục lên đường chi viện đặc biệt, phối hợp điều trị cho bệnh nhân.Theo BSCKII. Trần Lan Anh, Giám đốc BVĐK tỉnh Yên Bái, 5 ngày đầu vào viện tỉnh, tình trạng bệnh nhân rất nặng, rối loạn đông máu, suy hô hấp, không giảm được vận mạch, vô niệu hoàn toàn, nhiều lần có nguy cơ ngừng tim. Suốt 12 ngày qua, bệnh nhân được truyền tổng số 89 đơn vị máu và chế phẩm từ máu, tương đương khoảng 30 lít máu, gấp 6 lần lượng máu toàn cơ thể bệnh nhân. "Đây là số lượng máu kỷ lục được truyền để cứu bệnh nhân, trong đó 3/4 lượng máu được chi viện từ BV Bạch Mai. Sản phụ Hương được siêu lọc máu liên tục, điều trị kết hợp 03 loại kháng sinh thế hệ mới với sự hội chẩn chuyên môn của các bác sĩ BV Bạch Mai. Đến nay, sau 12 ngày điều trị tích cực, người bệnh tỉnh táo, giao tiếp tốt, ăn được cháo, huyết áp ổn định, không sốt. Việc cứu sống bệnh nhân này được coi là kỳ tích của ngành y tế Yên Bái từ trước đến nay"- BS. Lan Anh nói.PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc BV Bạch Mai đánh giá với trường hợp bệnh nhân nguy kịch đã ngừng tim, suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng do tắc mạch ối với sự hỗ trợ chuyên môn của BV Bạch Mai thì đây được coi là thành công đặc biệt. PGS Quốc Anh chia sẻ với những tai biến sản khoa, đặc biệt là thuyên tắc ối, do diễn biến quá đột ngột, "nhoằng một cái" bệnh nhân bị ngưng tim dễ khiến người nhà bức xúc và kiện cáo sau đó. Tuy nhiên, các bác sĩ đã chẩn đoán đúng, có sự giải thích rõ ràng, cấp cứu ngừng tim thành công ngay từ tuyến huyện, cùng sự quyết tâm cao của bác sĩ tuyến tỉnh, sự chi viện đặc biệt của BV Bạch Mai đã cứu sống sản phụ Hương.

Hòa Thuận