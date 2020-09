Lâm Đồng: Liên tiếp 4 trường học bùng phát bệnh tay chân miệng

Quảng cáo

Sáng 26/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Lâm Đồng cho biết, vừa có thêm các chùm ca bệnh tay chân miệng tại 2 trường mầm non ở huyện Đạ Tẻh, bao gồm 8 ca bệnh ở lớp Sơn Ca thuộc trường Mầm non Họa Mi (xã An Nhơn) và 4 ca ở lớp Họa Mi trường mầm non Hương Lâm (xã Đạ Lây).

Khám sàng lọc bệnh tay chân miệng.

Mặt khác ngoài cộng đồng có 3 trẻ được Trung tâm Y tế Đạ Tẻh và Bệnh viện Nhi đồng I chẩn đoán mắc bệnh Tay chân miệng.

Tuần trước, các đơn vị y tế đã phát hiện 12 học sinh trường Mầm non Phù Mỹ (thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên) và 14 học sinh trường Mầm Non Anh Đào (Phường 4, TP. Đà Lạt) mắc bệnh tay chân miệng.

Bởi tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em nên toàn bộ học sinh của các lớp học xuất hiện các ca bệnh được cho nghỉ học để cách ly theo dõi tại nhà 14 ngày nhằm tránh lây lan bệnh cho học sinh các lớp khác cũng như cộng đồng.

CDC Lâm Đồng phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức khám sàng lọc bệnh tay chân miệng cho gần 1.000 học sinh; phun hóa chất xử lý môi trường; cấp Cloramin B cho nhà trường và gia đình các bệnh nhân để làm sạch nhà vệ sinh, đồ chơi, vật dụng sinh hoạt của trẻ; cấp phát hàng vạn tờ rơi truyền thông về bệnh tay chân miệng...

Cấp phát tờ gấp hướng dẫn phòng ngừa bệnh.

Cơ quan y tế hướng dẫn các gia đình theo dõi chặt chẽ sức khỏe con em tại nhà, nếu có các biểu hiện sốt, viêm họng, nổi bọng nước và các biến chứng thần kinh như sốt cao, giật mình, bứt rứt khó ngủ, yếu cơ, đi loạng choạng... thì đưa ngay đến cơ sở y tế.

CDC Lâm Đồng cũng cảnh báo bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong tháng 9 này với 130 ca mắc mới xuất hiện ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phun thuốc khử khuẩn tại địa phương có dịch bệnh tay chân miệng.

Kim Anh