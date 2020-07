Lịch trình di chuyển chi tiết của bệnh nhân 420, từng đến TPHCM

Quảng cáo

Theo đó bệnh nhân P.T.B.P đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng, sinh năm 1949, địa chỉ: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.



Từ ngày 21/6 đến ngày 8/7 bệnh nhân vào TPHCM thăm con gái ở chung cư tại địa chỉ: 2.29 lô D Chung cư Lạc Long Quân phường 5, quận 11, TPHCM. Ngày 8/7 bệnh nhân trở về thành phố Đà Nẵng.

Bệnh nhân hiện đang sống chung với chồng, con trai và con dâu và có 1 con gái khác đã lấy chồng, ở riêng tại đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo lời bà P., bà không gặp và tiếp xúc với con gái từ khi từ TPHCM trở về.

Vài ngày trước khi có dấu hiệu sốt, bệnh nhân có cùng chồng đến chợ Đầu mối để mua sắm. Ngày 12/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và đau ngực. Trong thời gian này, bệnh nhân có đến nhà em ruột tại đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 16/7, chồng bệnh nhân đến mua thuốc tại nhà thuốc C.T, đường Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Đà Nẵng. Sau khi dùng thuốc 5 ngày không cải thiện triệu chứng, ngày 21/7 bệnh nhân đến khám tại khoa Khám bệnh bệnh viện C sau đó xin về nhà. Lúc này có 3 người họ hàng ở Quảng Nam (phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) ra thăm.

Sáng ngày 22/7 bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện C. Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện, ngày 21/7, bệnh nhân sốt, ho, đau ngực nên đến khám tại khoa Khám bệnh bệnh viện C Đà Nẵng nhưng sau đó xin về nhà.

Ngày 22/7, bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện C Đà Nẵng. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phế quản, theo dõi nhiễm trùng đường tiểu và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày 25/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Bệnh viện C Đà Nẵng tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ngày 26/7 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy (+) với virus SARS-CoV-2. Tiếp tục gửi mẫu để xét nghiệm khẳng định tại Viện Pasteur Nha Trang, kết quả: (+) với virus SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với bệnh viện C Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Hải Châu và các đơn vị liên quan triển khai điều tra, xác minh những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Thời gian tới, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, quá trình di chuyển, tiếp xúc của bệnh nhân, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.

Xử lý hoá chất Chloramin B khử trùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện C Đà Nẵng, nhà bệnh nhân. Chỉ đạo huy động mọi nguồn lực tích cực điều trị bệnh nhân. Thực hiện tuyên truyền cho người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cung cấp kịp thời thông tin trung thực, khách quan cho người dân để người dân biết và không hoang mang trong dư luận xã hội. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Thái Hà - Nguyễn Thành