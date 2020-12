LiveSpo Preg-Mom - Bí quyết giúp Thu Quỳnh nuôi con tiêu hóa khỏe, hết biếng ăn

Sau sự thành công đến từ các vai diễn như “My Sói” trong “Quỳnh Búp Bê”, Huệ trong bộ phim ăn khách “Về nhà đi con” thì mới đây nhất, diễn viên Thu Quỳnh đã trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính Khánh Ngọc trong phim mới “Lửa ấm”. Đây là một vai diễn “tiểu tam” khiến cô không khỏi lo lắng và áp lực bởi gần giống với tính cách My Sói trước đây. Thế nhưng khi được hỏi điều gì khiến Thu Quỳnh cảm thấy áp lực và stress nhất trong cuộc sống thì câu trả lời lại chính là việc con bị táo bón, biếng ăn triền miên, không hồi kết.

Tôi stress nhiều ngày khi biết con bị táo bón ở giai đoạn đáng báo động

Táo bón, biếng ăn là những vấn đề phổ biến ở trẻ nhỏ. Dù muốn hay không, phần lớn trẻ nhỏ đã từng mắc táo bón, biếng ăn ít nhất một lần trong đời. Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ rằng Be (con trai Thu Quỳnh) ăn rất nhiều rau, sữa chua, thực đơn cũng thay đổi liên tục nhưng con vẫn bị táo bón.

Thu Quỳnh chia sẻ thêm:“Giai đoạn khiến cho bố mẹ căng thẳng nhất, stress nhất đấy chính là giai đoạn các con bắt đầu ăn dặm và chuẩn bị đi nhà trẻ. Bạn Be cũng giống như tất cả các bạn khác. Vấn đề đầu tiên bạn Be gặp phải đó là về tiêu hoá. Bạn Be bị táo bón triền miên. Thu Quỳnh đưa con đến bác sĩ và các chuyên gia để lắng nghe xem cơ thể con muốn gì thì thời điểm đó thì bạn Be đang gặp tình trạng báo động đỏ về tiêu hoá. Bạn Be bị táo bón rất lâu rồi.”

Biết được tình trạng nghiêm trọng của Be, Thu Quỳnh nhiều ngày mất ngủ, vừa đọc kịch bản và tìm giải pháp an toàn và tốt cho tình trạng sức khỏe của con. Có những khoảng thời gian con phải ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ nhưng không thể đi được. Khóc và kêu đau rồi gọi mẹ. “Thời điểm đó thương con vô cùng nhưng cũng không biết phải làm thế nào” Thu Quỳnh tâm sự.

Be mắc táo bón do cơ thể bị thiếu nước hoặc mất nước, bé ít vận động hay do cơ thể có một số bệnh lý liên quan đến đại tràng và ruột, hoặc có thể do các chất dinh dưỡng không được cân bằng. Mặc dù ăn nhiều rau và thực đơn luôn được làm mới. Điều này khiến hệ vi sinh đường ruột thiếu hụt lợi khuẩn trầm trọng, mất cân bằng các nhóm chất. Từ đó dẫn đến khả năng tiêu hóa, hấp thu bị suy giảm. Sau khi biết được nguyên nhân cụ thể, Thu Quỳnh nghe theo lời khuyên của bác sĩ bổ sung lợi khuẩn kèm chế độ ăn uống cân bằng hơn. Cùng con “vượt” táo bón thành công nhờ sử dụng men vi sinh LiveSpo Preg-Mom Sau khi được các bác sĩ khuyên bổ sung lợi khuẩn cho con, Thu Quỳnh lao vào tìm kiếm những dòng sản phẩm chứa lợi khuẩn tốt cho vấn đề táo bón nhất. Hơn 1 tháng tìm kiếm và hỏi thăm bạn bè đồng nghiệp, Thu Quỳnh đã lựa chọn được sản phẩm phù hợp và an toàn tuyệt đối với con. Thu Quỳnh bày tỏ quan điểm rất rõ ràng “Quỳnh cũng là một người mẹ vô cùng kỹ tính. Không phải mình cứ được giới thiệu là mình cứ sử dụng ngay mà Thu Quỳnh còn phải tìm hiểu xem sản phẩm đó có tác dụng như thế nào cho con? có an toàn không. Và nguồn gốc của nó ở đâu”. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, bà mẹ khó tính ấy đã quyết định chọn Bào tử lợi khuẩn Preg-Mom cho Be dùng. Khi cho con uống men vi sinh bào tử lợi khuẩn Preg-Mom hàng ngày, mẹ Quỳnh chia sẻ tác dụng của sản phẩm lại rằng: “Preg-Mom giải quyết triệt để các vấn đề về tiêu hoá cho trẻ, giúp cho trẻ hết táo bón. Đồng thời Preg-Mom còn giúp sản sinh hơn 2500 enzym khác nhau trong cơ thể của con giúp con kích thích ăn ngon hơn và hấp thụ được dinh dưỡng cho con được tốt hơn. Khi mà sử dụng sản phẩm này cho bạn Be khoảng 2 - 3 ngày thôi thì tình trạng táo bón của bạn Be đã có cải thiện rồi. Sau 1 tuần đến 1 tháng thì gần như Quỳnh không thấy bạn Be bị táo bón nữa”. Làm theo đúng hướng dẫn của các chuyên gia về tiêu hóa, Thu Quỳnh vẫn tiếp tục sử dụng Preg-Mom cho con đủ liệu trình 3 tháng. Kết thúc 3 tháng, Quỳnh cho Be đi khám lại và nhận được đánh giá vô cùng tích cực, tình trạng tiêu hóa của con ổn định hẳn. “Các chuyên gia khuyên nên sử dụng sản phẩm này đều đặn cho con. Và Thu Quỳnh quyết định sử dụng Preg-Mom cho con đến giờ” Thu Quỳnh kể lại. Kết thúc hành trình “vượt” táo bón cùng con đầy viên mãn, Thu Quỳnh muốn gửi bí quyết này tới những ông bố, bà mẹ đang có con bị táo bón, biếng ăn. Hy vọng các bạn cũng giống Quỳnh, lựa chọn được những sản phẩm thực sự tốt cho con của mình. Bào tử lợi khuẩn LiveSpo Preg-Mom là sản phẩm ứng dụng công nghệ “Bào tử lợi khuẩn Dr. ANH” với thành phần chứa trên 3 tỷ lợi khuẩn sống Bacillus subtilis, Bacillus clausii, Bacillus coagulans và nước cất vừa đủ 5ml có tác dụng: - Hỗ trợ giảm táo bón, tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá. - Hỗ trợ kích thích tiêu hoá giúp ăn ngon. - Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. - Bổ sung bào tử lợi khuẩn hỗ trợ giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Sản phẩm an toàn với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và cho con bú và không gây phụ thuộc sản phẩm. Sản phẩm hiện đang được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc và chuỗi siêu thị cho mẹ và bé Bibomart; Shop trẻ thơ. Tìm mua sản phẩm tại: https://pregmom.vn/diem-ban Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900. 8946 Sản phẩm được công bố chính thức bởi Công ty Cổ phần LiveSpo Toàn Cầu GPQC số: 3280/2020/XNQC-ATTP Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

P.V