Loại bỏ hoàn toàn túi phình động mạch não lớn bằng phương pháp stent chuyển dòng

Tái khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng cuối tháng 10/2019 sau 3 tháng điều trị, anh Hùng rất hài lòng khi các kết quả chụp DSA mạch não cho thấy hệ thống mạch máu não lưu thông tốt. Đặc biệt là túi phình động mạch cảnh trong phải khổng lồ đã bị loại bỏ hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.

Kết quả này cũng khớp với sức khỏe đã được phục hồi hoàn toàn của anh hiện tại. Không có bất kỳ một di chứng nào về thần kinh - mạch máu, anh thấy rất khỏe khoắn và đã có thể trở lại làm việc bình thường. Mắt phải trước kia không nhìn thấy gì đang dần hồi phục thi lực nên anh Hùng đã có thể đọc sách báo, xem TV bình thường.

TS.BS Tôn Thất Trí Dũng – Trưởng Khoa Khám bệnh - Nội khoa Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, người trực tiếp can thiệp cho anh Hùng cho viết: “Túi phình không chỉ đe dọa vỡ bất cứ lúc nào, mà còn chèn ép vào giao thị gây mắt mù. Do đó, khi túi phình động mạch đã được loại bỏ cũng hết luôn chèn ép, điều này đưa đến phục hồi cho thị lực”.

Túi phình trước khi được can thiệp (ảnh trái) và đã biến mất sau 3 tháng can thiệp (ảnh sau)

Anh Nguyễn Văn Hùng từng được chẩn đoán túi phình mạch não khổng lồ tái phát cuối năm 2018, đã đi nhiều bệnh viện lớn trong nước nhưng không được điều trị. Gần 1 năm chung sống với túi phình khổng lồ, người bệnh luôn đối mặt với nguy cơ tử vong cao nếu túi vỡ.

Tháng 7/2019, khi đến Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng , bệnh nhân đã được Ts.Bs Tôn Thất Trí Dũng can thiệp kịp thời với kết quả thành công hơn cả mong đợi bằng phương pháp Coil và Stent chuyển dòng.

Đây là một trong những trường hợp can thiệp mạch khó nhất từ trước tới nay, bởi túi phình động mạch cảnh trong kích thước khổng lồ (26 x 18 mm, cổ rộng 7.8mm) đã bị vỡ 1 lần. Việc thực hiện đặt coil lần đầu đã thành công trong giai đoạn cầm máu khi túi phình vỡ. Tuy nhiên, phương pháp này không thể loại bỏ được túi phình do áp lực máu rất cao, gây xẹp khối coil dẫn đến tái phình, nguy cơ tái vỡ rất cao, tiên lượng tử vong 100% nếu tái vỡ và có thể vỡ cả trước, trong quá trình can thiệp. Đó chính là lý do anh Hùng đi nhiều bệnh viện nhưng chưa được điều trị triệt để.