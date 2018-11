Lý do không thể ngờ nhiều người Việt tử vong vì ung thư gan

GS.TS Mai Trọng Khoa, nguyên Phó giám đốc BV Bạch Mai, Việt Nam là một trong những nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương có tỷ lệ ung thư gan cao.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới ung thư gan. Một trong những nguyên nhân chính là do tỷ lệ cao bị nhiễm virút (B, C) tại Việt Nam cao. Việt Nam nằm trong vùng dịch tễ có tỷ lệ cao nhiễm vi rút viêm gan B, C. Đây chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến ung thư gan ở nước ta tăng cao.

Khoảng 80% bệnh nhân ung thư gan tại Việt Nam xuất phát từ viêm gan B, viêm gan C virút và xơ gan. Việc bị nhiễm viêm gan virút (chủ yếu là viêm gan B, tỷ lệ ít hơn là viêm gan C) không được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ dẫn đến việc tổn thương gan, hình thành xơ gan và ung thư gan.

Tỷ lệ ung thư gan ở Việt Nam cao còn do thói quen ăn uống sinh hoạt lạm dụng bia rượu dẫn tới xơ gan và mối nguy hiện hữu chính là ung thư gan.

Ngoài ra, rất nhiều loại ung thư khác nhất là ung thư đường tiêu hóa di căn tới gan. Khiến cho tỷ lệ tổn thương tại gan ở Việt Nam cao tới như vậy.





Dưới đây là 7 dấu hiệu sớm cho thấy một người có thể có nguy cơ mắc ung thư gan:



Giảm cân không chủ ý



Giảm cân là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư gan. Mặc dù người bệnh vẫn ăn uống một cách điều độ, khoa học, nhưng cân nặng lại giảm sút. Do đó, nếu phát hiện tình trạng giảm cân mà không phải do các tác động bên ngoài, bạn nên đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và phát hiện sớm.



Chán ăn hoặc cảm thấy rất no mặc dù ăn ít



Người bị bệnh gan thường cảm thấy chán ăn, ăn không ngon miệng. Đây là hậu quả của việc gan bị tổn thương, suy giảm chức năng khiến dẫn đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn kém.



Buồn nôn



Cảm thấy buồn nôn và không rõ nguyên nhân, thường được coi là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư gan giai đoạn sớm.



Đau vùng gan



Gan là một trong những cơ quan nội tạng lớn nhất cơ thể, nằm ở phần trên bên phải của dạ dày. Ung thư gan có thể gây một số cơn đau liên tục hoặc ngắt quãng trong thời gian đầu, do đó nhiều người thường không chú ý nên dễ bị bỏ qua.



Vàng da



Chức năng gan suy giảm gây ra tích tụ bilirubin, một chất thải được tạo ra khi tế bào hồng cầu phân hủy. Nếu gan bị hư hỏng và không thể xử lý bilirubin, mắt và da sẽ có màu vàng.



Ngứa



Rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư gan thường có biểu hiện trên da. Ngoài vàng da, thì ngứa da cũng là một biểu hiện cần chú ý. Thông thường, ngứa da không quá nguy hiểm nhưng nếu nổi ngứa ở một chỗ rồi lan ra khắp cơ thể, kéo dài liên tục trong một thời gian dài thì rất có thể gan đã bị tổn thương.



Mệt mỏi



Ung thư gan, đặc biệt là ở giai đoạn đầu, hầu hết không có triệu chứng rõ ràng. Bệnh thường được phát hiện một cách vô tình khi kiểm tra sức khỏe hoặc bệnh nhân có thể gặp một số triệu chứng như đau bụng phải, ăn không ngon miệng, vàng da, sút cân.

