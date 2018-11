Mắc những bệnh khủng khiếp này vì lười... ăn rau

Theo các chuyên gia y tế, thực tế cho thấy bệnh không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn uống đang gia tăng ở nhóm trẻ tuổi hơn, gây ra những gánh nặng kinh tế lâu dài cho xã hội. Thực phẩm, chế độ ăn uống và tình trạng dinh dưỡng bao gồm thừa cân, béo phì là một trong các yếu tố, nguy cơ quan trọng nhất của bệnh không lây nhiễm.



Các nghiên cứu cho thấy, ăn ít rau và trái cây là nguyên nhân của 19% số ung thư dạ dày, ruột, 31% các bệnh thiếu máu tim cục bộ và 11% số trường hợp đột quỵ. Ăn nhiều muối là nguy cơ của đột quỵ, tăng huyết áp, ung thư da dày, suy thận, loãng xương và một số bệnh tim mạch khác... Theo số liệu điều tra của Bộ Y tế năm 2105, hơn 1/2 người trưởng thành ăn thiếu rau hoặc trái cây và người dân ăn muối nhiều gấp 2 lần so với khuyến nghị của WHO. Tỉ lệ thừa cân béo phì cũng tăng nhanh theo các năm.

Nếu không ăn rau, hẳn nhiên cơ thể ta sẽ có chút khác lạ bởi rau, củ, quả chính là nguồn bổ sung rất nhiều vitamin như vitamin A, B, C, E, K và các loại khoáng chất cho cơ thể.Do đó, thiếu hụt vitamin sẽ khiến bạn đối mặt với nhiều mối lo sức khỏe ở xương, tâm sinh lý, hay cả bệnh tim mạch.Ngoài ra, các loại rau xanh hầu hết đều có chứa hàm lượng sắt cao - một trong các yếu tố tạo máu.Vì thế, thói quen không ăn rau sẽ dẫn đến nhiều bệnh lý liên quan đến thiếu máu, hạ đường huyết, khiến chúng ta choáng ngất, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.Tại sao lại vậy? Đó là vì rau củ quả và trái cây có chứa nhiều nước, khiến bạn có cảm giác no nhanh.Thêm vào đó, đây là các loại thực phẩm mật độ năng lượng thấp nhất, chỉ khoảng 0-1,5 calorie/gram so với các thực phẩm khác có tới 4-9 calorie/gram.Việc bỏ qua một lượng lớn rau hàng ngày sẽ khiến bạn buộc phải bù đắp bằng các thực phẩm giàu năng lượng hơn.Chính vì thế, dù có thể thoạt trông bạn đang ăn ít hơn, nhưng lượng calorie nạp vào lại nhiều hơn rất nhiều lần và hệ quả là bạn... béo lên.Rau củ quả có chứa nhiều chất xơ - thành phần rất có lợi cho đường tiêu hóa.Các loại thức ăn thông thường khi vào trong dạ dày sẽ bị hòa tan và thu gọn thể tích. Tuy nhiên, để thức ăn tiêu hóa di chuyển qua đường ruột nhanh và dễ dàng hơn, chúng ta cần tập hợp một lượng lớn thức ăn.Đây sẽ là lúc rau củ quả phát huy tác dụng. Khác với các loại thức ăn thông thường, chất xơ không bị phân giải trong quá trình tiêu hóa.Nhờ đó, thức ăn tiêu hóa sẽ có thể tích lớn hơn, góp phần kích thích nhu động ruột (chuyển động co bóp của ruột để đưa thức ăn đi).Vì vậy nếu như loại bỏ rau ra khỏi chế độ ăn, việc "đi cầu" sẽ thực sự trở thành thảm họa đối với bạn. Ngoài ra, theo viện Y tế quốc gia Mỹ, việc táo bón lâu ngày có thể gây bệnh trĩ, hoặc viêm ruột thừa.Trĩ sẽ gây nhiều bất tiện và đau đớn trong cuộc sống hàng ngày, còn viêm ruột thừa nếu không được chữa trị kịp thời có thể khiến bạn tử vong.Việc thiếu chất xơ cũng khiến bạn tăng nguy cơ bị các chứng bệnh về tim mạch.Cụ thể, theo một nghiên cứu vào năm 2011 trên tạp chí Circulation về sự liên hệ giữa việc ăn ít rau và bệnh tim, kết quả cho thấy những người ăn ít rau từ bé có nguy cơ bị bệnh xơ vữa động mạch khi về già.Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người ăn nhiều rau thì tỷ lệ bệnh tim mạch và các bệnh liên quan sẽ ở mức thấp.Ngược lại, những người không ăn rau và dung nạp nhiều chất béo thì có khả năng cao bị nghẽn mạch máu, dẫn đến các cơn đau tim và đột quỵ.