Mách bạn bí kíp hết khổ vì viêm đại tràng

Quảng cáo

Khổ sở vì viêm đại tràng dai dẳng

Viêm đại tràng – Căn bệnh dai dẳng dễ biến chứng ung thư

Thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học kéo theo nhiều căn bệnh tiêu hóa phiền phức, trong đó có viêm đại tràng mạn tính. Theo tổ chức ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) ước tính năm 2018, nước ta có 14.000 người mắc ung thư đại trực tràng và hơn 7.000 trường hợp tử vong vì bệnh này. Theo thống kê năm 2015, khoảng 20% người mắc viêm đại tràng mạn tính có thể biến chứng sang ung thư.

Viêm đại tràng là căn bệnh dễ mắc khó chữa. Khi bệnh còn ở giai đoạn mới chớm, bệnh nhân thường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài bất thường, đầy hơi khó tiêu. Các triệu chứng này khá thông thường nên người bệnh hay chủ quan, để “mặc kệ”. Đến khi bệnh tái phát nhiều lần người bệnh “tá hỏa” đi khám và sử dụng các loại thuốc tây, thuốc đông y, thuốc kháng sinh để điều trị. Các loại thuốc chữa viêm đại tràng thông thường này đều mang lại những hiệu quả tức thời, giảm các triệu chứng. Tuy nhiên, bệnh chỉ đỡ được một thời gian, người bệnh chỉ cần ăn uống không cẩn thận bệnh lại tái lại với mức độ nặng hơn.

Lý giải cho điều này, theo các chuyên gia tiêu hóa, đa phần các loại thuốc, đặc biệt là kháng sinh đều làm chết một lượng lớn lợi khuẩn trong ruột non và đại tràng, dẫn đến không tiết đủ enzym để tiêu hóa thức ăn (vì lợi khuẩn chính là nhà máy tiết 3000 enzym tiêu hóa). Đặc biệt lợi khuẩn sẽ tiết chất nhờn bao tráng lên niêm mạc đại tràng, đặc biệt những ổ viêm loét mới được chưa lành đang thành sẹo và lên da non giúp bao bọc bảo vệ, nên khi lợi khuẩn không còn lớp lá chắn bị hủy hoại, vết loét khi mới liền sẹo chưa kịp lành không có lá chắn bảo vệ sẽ dễ dàng bị các chất độc từ thức ăn và thức uống gây viêm loét trở lại, nên bệnh cứ tái đi tái lại, nếu để lâu ngày sẽ biến chứng thành ung thư đại tràng.

Vậy người bệnh nên uống thuốc chữa viêm đại tràng nào?

Tăng cường bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido cho đường ruột để bù đắp lượng lợi khuẩn đã bị mất đi, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột chính là bài thuốc chữa viêm đại tràng tốt hiệu quả, đảm bảo đủ 3000 enzym tiêu hóa và cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ổn định tiêu hóa. Trong đó, lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido) - loại lợi khuẩn đáng giá nhất, được ví là vua của các lợi khuẩn, chiếm 99% tổng số tất cả lợi ở đại tràng.

Lợi khuẩn Bifido cùng các lợi khuẩn khác sẽ tiết ra 3000 enzym tiêu hóa (Theo GS. Hiromi Shinya) thức ăn giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn ở ruột non, các thức ăn khó tiêu hóa được di chuyển xuống đoạn đầu của đại tràng và ở đây lợi khuẩn tiếp tục tiết ra enzym tiêu hóa để xử lý thành các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.

Đặc biệt, lợi khuẩn Bifido sẽ tiết kháng sinh nội sinh để tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong ổ viêm loét, đồng thời tiết ra dịch nhầy trám lên toàn bộ thành ruột, tạo thành lớp lá chắn bảo vệ các tác nhân xâm hại tấn công niêm mạc đường ruột, hạn chế tình trạng tái đi tái lại.

Tuy nhiên, lợi khuẩn quan trọng nhất của đường ruột là Bifido lại rất nhạy cảm với môi trường axit dạ dày, nên chúng bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua axit dạ dày. Chính vì vậy rất ít sản phẩm có thành phần lợi khuẩn Bifido hoặc có thì khả năng đưa vào đại tràng là rất thấp nên không có tác dụng.

Sáng chế đột phá của người Nhật: Thấu hiểu điều này, các nhà nghiên cứu hãng dược phẩm Morishita Jintan nổi tiếng 127 năm tuổi của Nhật Bản đã sáng chế ra công nghệ đột phá SMC (Seamless Micro Capsule) – sản xuất men vi sinh Bifina, công nghệ này được cấp bằng sáng chế độc quyền, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido trong các viên nang hình cầu thế hệ mới, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống Bifido an toàn khi đi qua môi trường axit dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao.

Với bài thuốc chữa viêm đại tràng của người Nhật là đưa một lượng lớn lợi khuẩn sống Bifido vào đại tràng, nhanh chóng giúp cân bằng tỉ lệ vàng 85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn và tái tạo chất nhờn bao tráng lên các vết viêm loét mới lành giúp người bệnh bụng dạ êm ru, không bị tái phát. Đây là một thành tựu to lớn của Nhật Bản, giúp cho những người viêm đại tràng, bổ sung một lượng lớn lợi khuẩn sống Bifido vào được đại tràng nên có hiệu quả cao.

Đặc biệt, Bifina R có công thức tiên tiến 3 trong 1: gồm có 2 lợi khuẩn: Bifidobacterium (2,5 tỷ), Lactobacillus (1 tỷ) và chất xơ hòa tan Oligosaccharide là thức ăn cho lợi khuẩn. Do đó, Bifina là men vi sinh bán chạy số 1 tại Nhật Bản suốt 22 năm liền, kể từ năm 1996 - Theo thống kê và công bố của công ty Nghiên cứu thị trường FUJI KEIZAI Nhật Bản.

Sản phẩm của Công ty Morishita Jintan Nhật Bản, phân phối bởi Công ty TNHH Ecopath Việt Nam. ĐC: Tầng 4, số 35A, ngõ 45, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 024. 73 04 69 69 - 0936. 404. 366 - 0912. 224. 836 Website: http://bifina.vn/. Số: 7026/2019/ĐKSP Danh sách nhà thuốc xem tại đây: https://bifina.vn/he-thong-nha-thuoc Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thời gian phát huy hiệu quả tùy thuộc vào tình trạng bệnh mỗi người. Để đặt mua sản phẩm, bạn vui lòng đặt TẠI ĐÂY

P.V