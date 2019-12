Mắt bị giật: Điềm báo may rủi hay cảnh báo bạn đang mắc bệnh nguy hiểm?

Quảng cáo





Theo các nhà khoa học thì hầu hết hiện tượng giật mắt là không nguy hiểm, lành tính. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp là dấu hiệu của một số vấn đề về sức khỏe sau.



Cơ thể bạn đang quá căng thăng, mệt mỏi



Co giật mí mắt là biểu hiện rõ rệt nhất phản ảnh tình trạng mệt mỏi căng thẳng của cơ thể. Nếu tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày hoặc hàng tuần thì cảnh báo cơ thể bạn đang quá áp lực, quá stress, ngủ không ngon hoặc thiếu ngủ trầm trọng.



Có thể chính bản thân bạn cũng không nhận ra rằng khi cơ thể mệt mỏi mắt sẽ có những xung động từ nhẹ đến mạnh, gây ra hiện tượng



Để cải thiện tình trạng này bạn cần có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, tham gia các hoạt động giúp xả stress, giúp tâm trạng thoải mái hơn.



Bạn không biết rằng việc uống cà phê mỗi ngày lại có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng co giật mí mắt liên hồi ở những người trưởng thành. Chất caffein có trong cà phê kích thích quá trình trao đổi chất, khiến nhịp tim bị tăng và kích thích hoạt động của các cơ, trong đó có cả cơ mắt.



Do các vùng cơ ở mắt rất nhạy cảm và nhỏ, nên một chút tác động nhẹ cả từ trong và ngoài cơ thể đều có thể khiến mắt co giật để phản ứng lại, từ đó gây ra hiện tượng mắt giật.



Nếu bạn uống quá nhiều cà phê một ngày (quá 3 ly cà phê/ ngày) thì bạn nên cân nhắc lại, vì đó là một điều không hề tốt không chỉ cho đôi mắt mà còn khiến bạn dễ bị căng thẳng, tăng nhịp tim và ảnh hưởng tới não bộ.



Mắt giật vì mỏi mắt



Các trạng thái căng thẳng có liên quan đến mắt có thể xảy ra trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi bạn thay mắt kính mới. Nguyên nhân mắt giật có thể là việc mắt bạn phải chịu áp lực hoặc hoạt động quá mức, dù chỉ là một ít căng thẳng. Ở trường hợp bạn thường xuyên cảm thấy mỏi mắt, bạn nên đến bệnh viện để đo mắt hoặc thay kính để hạn chế chứng



Chứng mỏi mắt cũng có thể bắt nguồn từ việc sử dụng máy tính cũng như điện thoại quá lâu, từ đó tăng nguy cơ mắt giật. Nếu bạn cần phải làm việc với máy tính thường xuyên, bạn có thể áp dụng quy tắc 20–20–20 để giảm bớt phần nào áp lực cũng như cho mắt bạn nghỉ ngơi.



Tương tự như các thức uống chứa nhiều caffeine, các loại thức uống chứa nhiều cồn cũng có thể là nguyên nhân mắt giật. Bạn có thể hạn chế các loại thức uống này trong một khoảng thời gian ngắn để giảm bớt nguy cơ giật mắt.



Mắt giật do khô mắt



Thông thường, những người lớn tuổi có nguy cơ bị khô mắt cao, đặc biệt là ở những người đã qua ngũ tuần. Không những thế, chứng khô mắt cũng khá phổ biến ở những người phải thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử hoặc những người đang chịu tác dụng phụ do phải sử dụng một số loại thuốc nhất định, chẳng hạn như thuốc kháng histamine và thuốc chống bệnh trầm cảm.



Mắt giật do thiếu chất



Một vài báo cáo thu được từ những nghiên cứu cho biết rằng việc thiếu một số loại dưỡng chất nhất định, chẳng hạn như magiê, có thể là nguyên nhân mắt giật.



Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể tìm hiểu hoặc hỏi ý kiến bác sĩ để thiết lập một chế độ dinh dưỡng thích hợp, cung cấp đủ những dưỡng chất cần thiết để tăng cường và duy trì sức khỏe cho mắt bạn. Áp dụng một chế độ ăn uống phù hợp và lành mạnh sẽ giúp hạn chế tình trạng



Khi cơ thể bạn có các triệu chứng như ngứa mũi, khó thở, ngạt, nổi mẫn ngứa, co giựt mí mắt… thì có thể bạn đang bị dị ứng. Khi bạn bị dị ứng, các nhân tố gây dị ứng giải phóng histamine và tác động lên phức hợp protein. Khi đó, cơ thể chúng ta sẽ sản sinh và kích hoạt cơ chế phòng thủ giúp chống lại các tác nhân gây dị ứng, được biểu hiện bao gồm việc co giật mí mắt.



Nhiều người xem hiện tượng này là bình thường, nghĩ chúng không đáng quan tâm. Nhưng nếu không có giải pháp kịp thời, để mắt co giựt quá lâu sẽ dễ dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như: khô mắt, viêm giác mạc, hoặc thậm chí là mù mắt tạm thời…



Trong trường hợp này bạn nên nhỏ mắt bằng các loại thuốc có tác dụng giảm kích thích, làm dịu đôi mắt của bạn. Tốt nhất là nên hỏi sự tư vấn của bác sĩ để dùng loại thuốc phù hợp với đôi mắt của bạn.



Có thể bạn đang có một khối u trong mắt



Trường hợp nghiêm trọng nhất của biểu hiện giựt mắt là có khối u trong mắt. Tuy xác suất xảy ra tình huống này rất thấp nhưng bạn cũng không nên bỏ qua vì đây là căn bệnh nguy hiểm, nó có thể dẫn đến hỏng mắt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.



Nếu không nghiêm trọng, tình trạng co giật mí mắt sẽ tự biến mất. Nhưng để cảm thấy dễ chịu hơn, người bệnh có thể dùng miếng gạc ấm đắp vào mắt hoặc xoa bóp nhẹ nhàng.



Tùy vào mỗi nguyên nhân sẽ có phương pháp điều trị cụ thể.



Khô mắt có thể được điều trị bằng thuốc nhỏ mắt và nước mắt nhân tạo.



Co giật mí mắt do nhạy cảm với ánh sáng có thể đeo kính râm bảo vệ mắt khỏi các tia cực tím của mặt trời hoặc đeo kính chống chói khi làm việc trên máy tính.



Co giật mí mắt do thiếu ngủ sẽ được thay đổi thói quen ngủ của mình và ngủ đủ giấc.



Các thuốc kháng histamine có thể giúp làm giảm phản ứng dị ứng có thể gây co giật mắt.



Co giật mí mắt do căng thẳng và mệt mỏi cần giải tỏa tâm trạng để giảm bớt căng thẳng bằng cách nghỉ giải lao khi làm việc hoặc có kế hoạch tập luyện sức khỏe.



Nếu do uống quá nhiều chất kích thích thì cần hạn chế tiêu thụ.



Nếu được chẩn đoán là thiếu hụt magie thì có thể bổ sung chất này từ các thực phẩm như khoai tây, bí đỏ, củ cải, rau củ quả…



Nếu tình trạng co giật mí mắt kèm theo một số triệu chứng như mắt đỏ, sưng, chảy dịch, mí mắt rũ xuống, sụp xuống, co giật kéo dài nhiều tuần hay ảnh hưởng đến các phần khác của mặt… cần được cấp cứu y tế.



Điều trị co giật mí mắt có thể cần sử dụng đến giải pháp phẫu thuật loại bỏ mọt vài cơ và dây thần kinh ở mí mắt. Vật lý trị liệu cũng có thể hữu ích trong việc tập thư giãn cho các cơ mặt.



Ngoài ra còn có các phương pháp điều trị khác như Coenzyme Q10, châm cứu, liệu pháp massage, liệu pháp dinh dưỡng, tâm lý trị liệu, thái cực quyền, yoga…

Thái Hà (tổng hợp)