Mỗi năm 25.000 người Việt tử vong vì bệnh ung thư ‘sát thủ’ này

Nhiều người tham gia cuộc đi bộ hưởng ứng Ngày Viêm gan thế giới 28/7

Chỉ riêng với viêm gan B, tính trung bình trên thế giới cứ mỗi phút trôi qua, có 2 người tử vong liên quan đến biến chứng của bệnh lý này. Ở nước ta có hai nguyên nhân chính gây ung thư gan, đó là: do tỷ lệ cao viêm gan vi rút và tiêu thụ nhiều rượu bia.

Theo thống kê của WHO, hiện nay, ở Việt Nam, ung thư gan chiếm nhiều nhất trong các loại ung thư, gây tử vong hàng năm trên 25 nghìn trường hợp cùng với các bệnh lý viêm gan, xơ gan đã và đang là những thách thức to lớn đối với nền y tế nước nhà và chuyên ngành gan mật của Việt Nam.



Ông Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam cho biết, với 25.000 số ca tử vong mỗi năm vì ung thư gan, trong số đó 80% ung thư gan là từ viêm gan virus và xơ gan. Đáng lo ngại hơn, số ca mắc viêm gan virus đã lên đến 15 triệu người Việt, nhưng thực tế chỉ có 20% trong số đó biết mình mang bệnh. Đây là lời cảnh tỉnh đối với chúng ta không thể chủ quan với căn bệnh này. Ông cũng nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức cộng đồng mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường các hoạt động cần thiết thức và đi sâu vào đời sống của nhân dân.



Ông Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam khẳng định: “Loại trừ viêm gan virus là cuộc chiến đầy cam go đòi hỏi sự nỗ lực tăng cường đầu tư và chung tay của cả cộng đồng từ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho đến sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, đoàn thể. Bên cạnh đó, cần triển khai rộng rãi và làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức hiểu biết của người dân, đẩy mạnh công tác dự phòng, tăng cường việc xét nghiệm phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị kịp thời nhằm mục tiêu loại trừ viêm gan virus.”



Hưởng ứng chủ đề hành động năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới: “Đầu tư để loại trừ viêm gan”, trong khuôn khổ các hoạt động của lễ Mít tinh, nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh cùng với Hội gan mật đã phát động đi bộ gây “Quỹ viết tiếp ước mơ cho người bệnh viêm gan virus, xơ gan”. Theo đó, nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh cam kết đóng góp 20.000đ tương ứng với mỗi người tham gia đi bộ gây quỹ.







Hòa Thuận