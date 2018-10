Món ăn - bài thuốc từ thịt gà bồi bổ chuyện 'phòng the'

Thịt gà là thực phẩm bổ dưỡng, dễ tiêu hóa hấp thu. Gà rất đa dạng về chủng loại như gà ri, gà Ðông Cảo, gà ác, gà chọi… Tuy vậy, các giống gà bản địa vẫn là thực phẩm khoái khẩu và được dùng làm thuốc nhiều hơn, đặc biệt gà ri (gà ta) và gà ác.



Theo Đông y, thịt gà vị ngọt, tính ấm, có tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh tủy. Thường dùng cho các trường hợp gầy yếu sút cân, suy kiệt, đầy bụng không tiêu, ăn kém, tiêu chảy, lỵ, phù nề, tiểu dắt, di niệu, đái hạ, huyết trắng, sau đẻ ít sữa, bệnh đái tháo đường.

Xin giới thiệu một số món ăn - bài thuốc chữa bệnh từ thịt gà.



Bài thuốc hạ huyết áp từ gà trống: 1 con gà trống, 10g ngũ vị tử, 5g gừng, 12g quyết minh tử, 10g hành, gia vị... Khi có đủ nguyên luyện cho gà vào nồi hầm khoảng 1 tiếng sau đó ăn trong các bữa ăn hằng ngày.



Phụ nữ sau sinh, bệnh nhân hay bị nôn ói có thể chế biến bài thuốc món ăn từ thịt gà như sau: gà 1 con, đương quy, nhân sâm, các loại gia vị. Đem gà cùng với tất cả nguyên liệu hầm nhừ.



Thịt gà xé phay trộn với hành, rau răm. Ăn vừa ngon miệng giúp cho tiêu hóa tốt, hành có tác dụng thông âm dương khí, giúp thông kinh hoạt lạc, làm cho người sảng khoái.





Thịt gà tẩm mật ong nướng lên. Mật ong có vị ngọt, tính bình có tác dụng bổ ngũ tạng, làm ích khí, nhuận táo, bổ tỳ vị.Bài thuốc cho người mất ngủ, ho nhiều: Tương tự như bài thuốc ở trên chúng ta chỉ cần thay lá ngải cứu bằng lá dầu tằm non cùng với một chút gạo nếp hầm lên ăn.Gà hầm ngũ vị gồm: đại táo có vị ngọt tính bình, có tác dụng bổ trung ích khí, dưỡng tỳ hòa vị. Hạt sen: vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tâm an thần, ích tỳ vị, hồi dương cố tinh. Đương quy vị cay tính ấm hơi ngọt có tác dụng bổ khí huyết sinh cơ bắp. Hoài sơn vị ngọt, tính bình có tác dụng ích khí bổ thận, bổ tỳ vị. Đậu xanh vị ngọt, tính mát có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Món gà hầm thuốc Bắc không những bồi bổ cho người sau khi ốm nặng, cơ thể gầy yếu sức khỏe sút kém, phụ nữ sau khi sinh mất nhiều huyết, mệt mỏi, ít sữa, ăn ngủ kém rất tốt. Người bình thường ăn món này cũng vừa ngon, vừa bổ dưỡng. Các bà, các chị nấu món này bồi bổ cho chồng để ông ăn bà khen…Canh gà bí đao, đẳng sâm dùng cho người bị béo phì, đái tháo đường và cao huyết áp rất tốt.Gà hầm sâm hồi xuyên tiêu: gà 1 con, nhân sâm 10g, tiểu hồi 10g, xuyên tiêu 6g. Gà làm sạch, cho các vị thuốc cùng với chút rượu, đường, dầu, mắm, gia vị vào bụng gà buộc lại, thêm nước, hầm cách thủy, ăn khi đói. Dùng cho các bệnh nhân đau bụng, đầy hơi, mệt mỏi.Gà hầm thảo quả bột nghệ hồ tiêu vỏ quýt: gà trống 1 con, thảo quả 2 quả, bột nghệ 3g (hoặc nghệ tươi), hồ tiêu 6g, vỏ quýt 3g, thêm hành, giấm, nước mắm và lượng nước thích hợp, nấu nhừ, ăn khi đói. Dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, đầy bụng không tiêu.Gà kho riềng: gà trống 1 con, riềng, thảo quả mỗi thứ 6g, trần bì, hồ tiêu mỗi thứ 3g. Gà làm sạch chặt khúc, các dược liệu cho vào túi vải xô, thêm nước, hành, giấm, gia vị, đun nhỏ lửa cho chín nhừ, chia ăn nhiều lần. Dùng cho các trường hợp suy nhược, ăn kém, chậm tiêu, đau bụng.Gà hầm rượu: gà 1 con làm sạch, cho rượu vào hầm chín. Dùng cho các trường hợp thận hư, ù tai, chóng mặt.Gà hầm xích tiểu đậu: gà mái ri lông vàng (hoàng thư kê) 1 con, xích tiểu đậu 30g, thảo quả 3g. Gà làm sạch, tất cả cho vào nồi, thêm nước, muối, mắm, gừng tươi, hành sống; đun to lửa cho sôi, đun nhỏ lửa cho chín nhừ, chia ăn nhiều lần. Dùng cho các trường hợp thiểu dưỡng gây phù mặt và chân tay.Gà thập cẩm: thịt gà trống (hoàng hùng kê) 150g, bột mì 210g, hành củ 15g, bột tiêu, gừng, các gia vị khác với liều lượng thích hợp. Thịt gà cùng với hành, tiêu, gừng và các gia vị khác được băm trộn sẵn để làm nhân. Bột mì thêm nước nhào trộn, cán thành bánh. Làm bánh có nhân là thịt gà cùng gia vị, luộc hay hấp chín, làm bữa ăn chính, cho ăn khi đói, ngày 1 lần trong 1 đợt 5 - 10 ngày. Dùng cho người cao tuổi tỳ vị hư nhược gầy còm, da khô nhẽo.

Quảng An (tổng hợp)