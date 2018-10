Món ăn từ cá bớp chữa yếu sinh lý, mất ngủ, xương khớp

Cá bớp chứa nhiều protein, ít cholesterol, đặc biệt là nhiều omega-3, iốt, phốt pho, canxi... sử dụng cá bớp rất tốt cho tim mạch, nhức mỏi gân xương, trẻ em người lớn tỳ vị hư, tiêu hóa kém, người khí huyết hư đều dùng được. Ảnh minh hoạ: Internet

Cá bớp là loại cá biển đặc sản quý cao cấp, thuộc họ cá bống đen. Cá bớp thịt trắng nhiều nạc, ăn rất thơm ngon, có thể chế biến nhiều món ngon bổ dưỡng, hỗ trợ phòng trị bệnh hiệu quả.Cá bớp chứa nhiều protein, ít cholesterol, đặc biệt là nhiều omega-3, iốt, phốt pho, canxi... sử dụng cá bớp rất tốt cho tim mạch, nhức mỏi gân xương, trẻ em người lớn tỳ vị hư, tiêu hóa kém, người khí huyết hư đều dùng được.Theo Đông y, cá bớp vị ngọt, tính bình, tác dụng kiện tỳ, ích khí, hòa vị, bổ can thận, cường kiện gân cốt, thông huyết mạch, lợi thủy, an thai. Có thể hỗ trợ chữa yếu sinh lý, đau mỏi, ăn ngủ kém...cá bớp tươi, lá giang hoặc me, nấm rơm, cà chua, hành tây, rau ăn lẩu, bông súng, giá đậu xanh, rau đắng, hoa lý, rau ngò, mùi tàu, gia vị vừa đủ, nấu lẩu ăn.Phép trị bổ khí huyết, dưỡng tỳ, ích tạng phủ. Dùng bài “Cháo cá bớp” gồm: Cá bớp tươi, gạo mới, đậu xanh, hành hoa, giá đậu, rau mùi, gừng, hành, gia vị vừa đủ, nấu cháo ăn tuần vài lần.Phép trị bổ khí huyết, thông ứ kết, ấm tỳ thận. Dùng bài “Cá bớp kho củ kiệu” gồm: Cá bớp tươi, củ kiệu tươi, ớt sừng, hành khô, tiêu, mắm, muối, đường, dầu ăn, gia vị vừa đủ, kho ăn.Phép chữa bổ huyết, mát can, thanh hỏa. Dùng bài “Lẩu cá bớp măng chua” gồm: Cá bớp, xương heo, măng chua, đậu bắp, rau cần, cải cúc, rau muống, bắp chuối, bạc hà, me, cà chua, rau ngổ, bún tươi, me, ớt, sa tế, gia vị vừa đủ, nấu ăn tuần vài lần., ăn kém chóng mặt: cá bớp, thịt ba rọi, tiêu, nghệ, mắm, muối, gia vị vừa đủ, kho ăn., ăn không ngon: cá bớp, củ cải, thịt ba chỉ, hành, gừng, tiêu, đường, mắm, gia vị vừa đủ, kho ăn., hông ngực đầy tức: cá bớp tươi, cải cúc, gừng, hành, mắm, muối, gia vị vừa đủ, nấu canh ăn., đau lưng: cá bớp nấm rơm, đầu bắp, bạc hà, kèo nèo, rau đắng, rau nuống, tỏi, ớt bằm, me quả, xoài xanh băm sợi, gia vị vừa đủ, nấu ăn...Phép trị kiện tỳ thận bổ khí huyết... Dùng bài “Canh cá bớp nấu lá lốt” gồm: Cá bớp, lá lốt, gừng, mắm, muối, gia vị vừa đủ, nấu canh ăn.Phép trị ích khí bổ mát tâm tỳ, an thần. Dùng bài “Cá bớp nấu canh ngót” gồm: Cá bớp, cà chua, cần tây, hành, ngò, mắm, muối, gia vị vừa đủ, nấu canh nhúng rau diếp hoặc hoa lý ăn nóng.

