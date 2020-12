Một bệnh nhân được Bảo hiểm y tế chi trả hơn 10 tỷ đồng

Quảng cáo

Tính đến ngày 16/12/2020, theo thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam, đã có 159.103.739 lượt KCB BHYT, với số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán trên 97.158 tỷ đồng.



Trong đó có: 81.342 bệnh nhân KCB BHYT nội trú với chi phí KCB từ 100 - 500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú; 705 bệnh nhân KCB BHYT nội trú với chi phí KCB từ trên 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú; 80 bệnh nhân KCB BHYT nội trú với chi phí KCB trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú.



Cụ thể, bệnh nhân có mã thẻ HC49191120XXXXX (địa chỉ tại Ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành Phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang), thẻ do BHXH tỉnh Kiên Giang phát hành, thuộc đối tượng do người lao động và chủ sử dụng lao động đóng.



Bệnh nhân này điều trị 2 đợt với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền (rối loạn đông máu di truyền) tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Đợt 1 (từ ngày 19-11-2019 đến 17-1-2020), tổng chi phí điều trị của bệnh nhân là 7,95 tỉ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán 6,36 tỉ đồng, trong đó, chi phí lớn nhất là tiền thuốc...



Đợt 2 (từ ngày 7-5-2020 - 17-5-2020), tổng chi phí điều trị là 3,07 tỉ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán là 3,7 tỉ đồng, trong đó chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 3,06 tỉ đồng. Tổng 2 đợt điều trị, bệnh nhân này được Quỹ BHYT chi trả hơn 10 tỉ đồng.



Một trường hợp khác là bệnh nhân có mã thẻ BT28383222XXXXX (địa chỉ tại xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), thẻ do BHXH tỉnh Bến Tre phát hành, thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng. Từ ngày 22-12-2019 đến 5-2-2020, bệnh nhân có 2 đợt điều trị với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), tổng chi phí điều trị 5,68 tỉ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán là 5,68 tỉ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 5,63 tỉ đồng, tiền máu 13,4 triệu đồng...



Đáng chú ý, bệnh nhân có mã thẻ BT28686216XXXXX (địa chỉ tại ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), thẻ do BHXH tỉnh Vĩnh Long phát hành, thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng. Bệnh nhân có 4 đợt điều trị bệnh với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).



Đợt 1 (từ ngày 26-11-2019 đến 23-1-2020), tổng chi phí điều trị của bệnh nhân là 1,84 tỉ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán là 1,84 tỉ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 1,82 tỉ đồng, tiền giường 13,14 triệu đồng...



Đợt 2 (từ ngày 2-2-2020 đến 27-3-2020), tổng chi phí điều trị 1,91 tỉ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán 1,91 tỉ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 1,89 tỉ đồng, tiền giường 12,5 triệu đồng...



Đợt 3 (từ ngày 24-4-2020 đến 27-4-2020), tổng chi phí điều trị là 3,49 tỉ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán 3,49 tỉ đồng, trong đó, chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 3,42 tỉ đồng, tiền giường 32,69 triệu đồng...



Đợt 4 (từ ngày 16-9-2020 đến 30-10-2020), tổng chi phí điều trị 0,74 tỉ đồng, tiền quỹ BHYT thanh toán 0,74 tỉ đồng, trong đó, chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 0,72 tỉ đồng, tiền giường 10,66 triệu đồng...Tổng số tiền quỹ BHYT chi trả cho bệnh nhân này là hơn 7,98 tỉ đồng



Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, khi người dân tham gia BHYT sẽ được cơ quan BHXH thanh toán toàn bộ chi phí KCB theo quyền lợi và mức hưởng trong phạm vi chi trả của BHYT theo quy định của pháp luật. Người tham gia BHYT có thể chủ động tra cứu quá trình tham gia BHYT, giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/

Tiêm vắc xin viêm phổi có chống được COVID - 19? Tôi nghe nói COVID-19 tấn công vào phổi người mắc bệnh, vậy tiêm vắc xin phòng viêm phổi có chống được COVID-19 không? Hoặc dù không chống được nhưng nếu lỡ mắc COVID-19 thì sẽ không bị virus này tấn công vào phổi?

Chó mèo và muỗi đốt có thể làm lây nhiễm COVID-19? Virus gây bệnh COVID-19 có truyền qua muỗi đốt hay vật nuôi bị nhiễm COVID-19 có truyền được sang người hay không?

Thuận Phương