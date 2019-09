Nam bệnh nhân ngỡ ngàng khi phiếu siêu âm của mình có Tử cung

Quảng cáo

Ngày 12/9, anh Nguyễn Hữu T. (30 tuổi, trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An), cho biết, do bị đau bụng nhiều ngày, sáng 10/9 anh đến Bệnh viện Đa khoa Thái An (TP Vinh) để khám. Tại đây, anh T. được nội soi dạ dày và siêu âm ổ bụng.

Phiếu siêu âm và nội soi mà anh T. nhận được.

Theo anh T, khi có kết quả xong, anh T. không đọc kỹ mà đưa kết quả siêu âm và nội soi cho bác sỹ kê thuốc. Nhận 3 liều thuốc và trở về nhà, đến tối, vợ anh T. mang kết quả siêu âm của chồng ra xem thì bàng hoàng khi phát hiện trong đó có phần mô tả chồng “có tử cung. Anh T. hoang mang dừng uống thuốc ngay. “Phần phía trên ghi chính xác tên tôi, giới tính nam rõ ràng, nhưng ở dưới lại mô tả về tử cung. Không hiểu sao bác sỹ kê thuốc cũng không phát hiện”, anh T. nói thêm.

Cụ thể, trong phiếu siêu âm máy 5D-HS70A mà Bệnh viện đa khoa Thái An đưa cho anh T có dòng chữ “Tử cung - phần phụ: Kích thước bình thường, âm vang đồng nhất, nội mạc tử cung bình thường. Buồng trứng hai bên nhu mô và kích thước bình thường....”.

Bệnh viện đa khoa Thái An.

Ông Thái Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Y tế Nghệ An (Công ty chủ quản của Bệnh viện Đa khoa Thái An), cho biết, nhận được phản ánh, ông đã trực tiếp kiểm tra và điện thoại xin lỗi bệnh nhân này.

Theo vị lãnh đạo này thì đó là sự nhầm lần, lỗi do nhân viên đánh máy đã lấy mẫu phiếu siêu âm của nữ. Bác sỹ do khám cho nhiều bệnh nhân nên chỉ ký mà không để ý kỹ kết quả. Tôi cũng đã nhắc nhở các nhân viên của mình rút kinh nghiệm.

“Tôi đã nhận được cuộc gọi xin lỗi của ông Hùng, bệnh viện này có mời tôi trở lại khám, mọi khoản được miễn phí, kể cả tiền đi lại. Nhưng tôi đang bận nên không thể xuống bệnh viện”, anh T. nói.

Cảnh Huệ