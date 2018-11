Nam thanh niên 'hỏng súng' vì liên tục 'yêu' nhiều lần mỗi ngày

Rối loạn cương dương được hiểu là nam giới không thể kiểm soát quá trình cương cứng dương vật của mình, khó cương dương hoặc không thể duy trì cương dương đến khi cuộc ân ái kết thúc .Ảnh minh hoạ: Internet

Đối với chứng bệnh này nam giới thường có những biểu hiện cụ thể sau:



Nam giới hoàn toàn không có ham muốn về tình dục. Cùng với đó là tình trạng dương vật không thể cương cứng để có thể làm “chuyện ấy”.



Một số trường hợp khác nam giới vẫn còn ham muốn với tình dục nhưng không thể duy trì sự cương cứng đó hết cuộc “yêu” mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp kích thích ham muốn. Đây chính là một biểu hiện rõ rệt của chứng rối loạn cương dương ở phái mạnh.



Có trường hợp nam giới vẫn có thể cương dương nhưng thời gian dương vật cương cứng không được lâu, có thể chỉ là mấy giai ngắn ngủi, không thể thực hiện hết cuộc giao hợp đã trở về trạng thái ban đầu. Điều này làm mất cảm hứng của cuộc yêu và khiến cả hai khó đạt được cực khoái khi yêu.



Cương dương không đúng lúc. Đây là một giai đoạn phát triển nặng hơn của chứng rối loạn cương dương. Dương vật vẫn có thể cương cứng khi nhìn thấy những phim ảnh, kích thích tình dục hoặc khi thủ dâm. Tuy nhiên, chúng lại trở chứng khi các đấng mày râu "lâm trận" thực sự.

BSCKII Nguyễn Khắc Lợi, chuyên gia tại một bệnh viện nam học ở Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một nam thanh niên V.V.H (32 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) nhưng đã mắc bệnh liệt dương do quan hệ tình dục quá độ. Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, lo lắng, kém tự tin vì không thể quan hệ với vợ.Theo lời kể của anh H. cho biết, anh H. làm nghề lái xe, sau các cuộc vui nhậu nhẹt say sưa, anh lại muốn quan hệ tình dục. Dần dần, chuyện này thường xuyên đến mức hầu như ngày nào anh cũng quan hệ 3 lần.Tuy nhiên, sau khi lấy vợ và sinh con, anh H. lại rơi vào tình trạng “lúc cứng, lúc mềm”. Tình trạng rối loạn diễn ra lâu ngày khiến khả năng “cương cứng” của anh gặp rất nhiều khó khăn, đời sống sinh hoạt của vợ chồng anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng và phải tìm đến bác sĩ. Các bác sĩ chẩn đoán, anh H. bị rối loạn cương dương - một tình trạng tương đối phổ biến của nhiều thanh niên hiện nay.“Bệnh nhân từng lạm dụng rượu bia, quan hệ tình dục quá độ 3 lần/ngày trong một thời quá gian dài dẫn tới sức khỏe sinh sản bị ảnh hưởng, rối loạn cương dương và ảnh hưởng tâm lý nặng nề.Đây cũng là tình trạng cũng khá phổ biến, không ít nam giới nghĩ còn trẻ có sức khoẻ nên quan hệ tình dục vô độ, mất kiểm soát, dần dần sức khỏe tình dục sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là chưa kể đến việc quan hệ tình dục ngay sau khi uống say tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và lâu dài dễ mắc phải tình trạng như bệnh nhân H.”, BS Lợi cho biết.Chuyên gia nam học cho hay, khi đã mắc chứng rối loạn cương dương, nhiều nam giới muốn chữa trị để đạt phong độ như xưa nhưng điều này là rất khó. Trường hợp anh H. cũng vậy vì cả tâm lý và sức khỏe tình dục của bệnh nhân này đều bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng.

oải Hương (tổng hợp)