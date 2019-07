Nạn nhân sống sót trong vụ TNGT thảm khốc tại Hải Dương hiện ra sao

Quảng cáo

Thông tin từ BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân May vào viện ngày 23/7/2019 trong tình trạng tỉnh, glasgow 15 điểm, đồng tử 2 bên đều, phản xạ ánh sáng, đã được đeo nẹp đốt sống cổ, bụng mềm, ngực vững, xây xát bàn tay trái, trật hở bàn ngón 1, xây xát cẳng chân phải.Bệnh nhân đã được tiểu phẫu, khâu vết thương, nẹp bột cẳng bàn chân, cẳng bàn tay.Hiện tại bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Phẫu thuật Cột sống, BV Hữu nghị Việt Đức.Trước đó, sáng 23/7 xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp đoạn qua huyện Kim Thành (Hải Dương) làm 7 người tử vong, 2 người bị thương.Được biết, anh May là 1 trong 2 người may mắn sống sót sau vụ tai nạn, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng đa chấn thương.Anh May cho biết anh và vợ mới từ Sơn La xuống Hải Dương làm ở công ty da giày được một ngày. "Khi chúng tôi đang chuẩn bị qua đường thì bất ngờ một chiếc xe tải màu xanh lao đến leo lên dải phân cách rồi lật đè lên tôi. Tôi bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện. Tôi nghe mọi người nói với tôi là vợ đã mất" - anh May nghẹn ngào.Chiều tối 23/7, anh Lường Văn May được điều chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật, điều trị.

Thái Hà