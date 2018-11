Nga: Xu hướng làm 'chuyện ấy' ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên

“Chúng tôi ngồi uống rượu ở một quán bar mà chúng tôi vừa gặp gỡ vài giờ trước, và cô ấy mời tôi về chỗ cô ấy. Cô ấy không phải là mẫu người phù hợp với tôi, nhưng tôi không biết phải làm sao để có thể từ chối một lời đề nghị làm tình từ một người phụ nữ, nhất là khi cô ấy không đáng ghét”.



Ở Nga hiện tại đã có một số điều phức tạp hơn xuất hiện, và "làm chuyện ấy" ngay trong lần đầu gặp gỡ là một trong số những điều đó.



Trò mèo vờn chuột

Người ta vẫn luôn tin rằng phụ nữ Nga thường tránh quan hệ tình dục ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Có thể vì vô số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là sự hoài nghi. Suy nghĩ về những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra trước “cuộc tình một đêm” dường như luôn quẩn quanh trong tâm trí của nhiều phụ nữ Nga.



Nhiều phụ nữ Nga tin rằng, việc làm này có ảnh hưởng xấu đến họ trong tương lai. “Phụ nữ đáng tin cậy không thể có quan hệ tình dục với mọi đàn ông mà họ gặp,”Anna, 20 tuổi, người Moscow nói.



Quan điểm của Anna là: “Phụ nữ có cái giá của riêng mình để duy trì và bảo vệ. Họ không thể quan hệ tình dục với mọi người đàn ông mà họ gặp”.



Nhiều người cũng tin rằng một người đàn ông cần phải được trao cơ hội để có thể “theo đuổi con mồi”.



Elizaveta, 32 tuổi, sống ở Moscow cho biết: “Có một quan niệm phổ biến rằng, đàn ông thích "chinh phục" những phụ nữ không thể tiếp cận, thuộc loại “khó cưa đổ”.



Một số cuộc thăm dò cho thấy, đại bộ phận đàn ông Nga có cùng quan điểm này. Một nhà tâm lý học về các mối quan hệ nam nữ nói rằng, 25% những đàn ông mà cô đã phỏng vấn đồng ý rằng, họ cần một khoảng thời gian để chơi trò “mèo vờn chuột” trước khi tiến đến lần quan hệ đầu tiên.



Điều này giúp bảo vệ uy tín của người phụ nữ và tăng cường lòng tự trọng của người đàn ông, khi cuối cùng anh ấy đã vượt qua được thử thách.



Thậm chí, cũng có một quan điểm phổ biến ở Nga cho rằng, đàn ông không đánh giá cao một người phụ nữ bị khuất phục một cách quá dễ dàng.



Tuy nhiên, đàn ông từ các thành phố lớn như Moscow cho rằng, kết quả của cuộc thăm dò ý kiến là hoàn toàn vớ vẩn. Alexander, 29 tuổi, người đã có mối quan hệ lâu dài với một vài phụ nữ mà anh ta đã quan hệ tình dục ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, cho biết:“Phụ nữ cũng là những sinh vật giống như đàn ông, và họ có cùng ham muốn. Sự khác biệt duy nhất là vì trong họ tồn tại một lý do nào đó không thể chấp nhận để thổ lộ ham muốn của mình.”



Tại sao qui tắc “ba ngày” lại trở nên lỗi thời?



Hầu hết đàn ông được hỏi đều thảo luận rất sôi nổi về cơ hội để quan hệ tình dục ngay ngày đầu tiên. Họ chia sẻ những kỷ niệm như vậy mỗi khi được đề cập tới và cho rằng, không phải vì bị dụ dỗ đi ngủ ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên mà đàn ông không còn tôn trọng đối với người phụ. Thay vào đó, sự tự tin của một người đàn ông sẽ tăng lên, một người đàn ông khác ở Moscow nhấn mạnh.



Đối với phụ nữ Nga, qui tắc ba ngày cũng đã trở nên lỗi thời. Đối với nhiều người, ngày đầu tiên là thời điểm thích hợp để chấp nhận cuộc tấn công của người đàn ông, nhưng tất nhiên, chỉ trong những hoàn cảnh cụ thể.



Victoria sống ở Moscow cho biết:"Một người phụ nữ có quan hệ tình dục ngay lần hẹn hò đầu tiên vì những lý do khách quan, như: cô ấy vừa trải qua một ngày vất vả, cô ấy muốn vui chơi, người yêu cũ đã lừa dối cô ấy để hẹn hò với chính bạn của mình và cô ấy cần trả thù, cô ấy đã không quan hệ tình dục trong một thời gian dài, cô ấy không có một nơi để ở qua đêm, hoặc đơn giản, cô ấy tự cho rằng đó là thời điểm thích hợp để trở thành một cô gái hư …”



Thông thường, để đi tới mối quan hệ tình dục nhanh chóng, một cô gái chỉ cần hấp dẫn được người đàn ông. Julia, 29 tuổi, nói:“Rốt cục, các cô gái cũng đều muốn quan hệ tình dục! Đôi khi, họ cũng có ham muốn mãnh liệt như đàn ông”.



Và khi một cô gái nghĩ rằng có lẽ người đàn ông kia sẽ mất hứng thú với mình nếu họ có quan hệ tình dục ngay lần gặp gỡ đầu tiên, cô ấy sẽ nói rằng mình sẽ không dành nhiều sự tôn trọng cho kiểu đàn ông có quan niệm như vậy.



Tuy nhiên, dường như vẫn tồn tại một quy tắc trong giới phụ nữ Nga: Không nên gạ tình một cách sỗ sàng. Alexandra, 27 tuổi, đến từ Moscow cho biết: “Tôi không thể chịu được những lời đề nghị thẳng toẹt kiểu như “Hãy về nhà anh đi”.



Trong chuyện tình dục, ngơ ngáo có thể chấp nhận được ở các nền văn hóa khác, nhưng nó sẽ giết chết tâm trạng của người Nga.



Câu chuyện sau đây là của một người phụ nữ Nga sống ở Đức sẽ làm rõ điều này:“Một đồng nghiệp đến chỗ tôi (tôi biết anh ấy có vợ và một đứa con nhỏ) và hỏi tôi có muốn uống bia với anh ấy ở quán bar hay tại chỗ của anh ấy không? Anh ấy nói anh ấy thích tôi và không quan tâm đến tình dục. Điều đó thật kỳ lạ! Ở Nga, một người đàn ông sẽ đưa một cô gái ra ngoài uống bia, chuốc rượu cho cô ấy, và cố dụ dỗ hoặc quấy rối cô ấy. Tôi vẫn không hiểu những gì tôi cảm nhận về lời mời lịch sự này”.

