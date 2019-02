Ngay tuần trăng mật, vợ trẻ đau đớn nhận 'món quà' cay đắng từ chồng

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Tâm sự buồn của cô cử nhân trẻ sau tuần trăng mật chát đắng, em nghĩ chẳng việc gì phải bi lụy, buồn đau để rồi héo hon, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai của mình chị ạ.

Dù có là đàn ông hay đàn bà, có yêu người kia đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không ai có thể chấp nhận được việc đem người yêu cũ ra so sánh, nói ra rả vào mặt vợ mình ngay trong tuần trăng mật như thế.

Chị phải vui lên mới đúng, chị đã sớm phát hiện ra cái rất tệ, rất xấu của chồng để có hướng giải thoát cho đời mình. Chị còn trẻ, công việc ổn định, chị chưa có sự ràng buộc là một đứa con chung với người đàn ông tệ bạc đó. Những điều này là may mắn, chị đừng than khóc, trách cứ số phận nữa, hãy mạnh mẽ, can đảm chấm dứt hôn nhân với anh ta và đứng lên làm lại cuộc đời khi cơ hội trước mắt chị nhé.

Bên chị còn có bố mẹ, có người thân, có bạn bè đồng nghiệp, rồi thời gian sẽ giúp chị quên đi vết thương lòng, và cũng chính thời gian sẽ giúp chị có được tình yêu xứng đáng với người đàn ông tốt, nếu chị đã rút ra cho mình bài học kinh nghiệm.

Mọi việc bây giờ là do chị quyết định, mong chị nghị lực, sáng suốt để có giải pháp đúng. Em tin rằng mọi người cũng đồng lòng ủng hộ để chị chia tay chồng và càng tin rằng sau cú shock này chị sẽ vững vàng, sẽ trưởng thành, sẽ khôn hơn trong chuyện riêng tư của mình. Chúc chị an lành, may mắn và luôn khỏe.

An Trí