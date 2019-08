Nghi dính thuốc diệt mối, gần 100 công nhân ngất xỉu khi đang làm việc

Quảng cáo

Sáng 13/8, nguồn tin của Tiền Phong cho hay tại Công ty TNHH Grand Wood (Chuyên sản xuất bàn ghế nội thất xuất khẩu sang Châu Âu), tại ấp 1, xã Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên, Bình Dương có hơn 50 công nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói, khó thở và ngất xỉu.

Công nhân ngất xỉu đang được điều trị tại Trung tâm Y tế TX. Tân Uyên

Các nạn nhân sau đó được khẩn trương đưa đến Trung tâm Y tế TX. Tân Uyên để cấp cứu. Cũng tại công ty này vào sáng hôm qua (12/8), hơn 40 công nhân đến làm việc rồi có biểu hiện tương tự nên được đưa đến Trung tâm Y tế TX. Tân Uyên để cấp cứu.

Đại diện Công an xã Hội Nghĩa cho biết, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, lãnh đạo công ty cho biết do doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ phải phun thuốc diệt mối, mọt định kỳ nên đã thuê người đến xịt thuốc tiêu diệt. Tuy nhiên, đến sáng nay còn tồn dư lượng thuốc, rất có thể do các công nhân hít phải đã dẫn đến ngộ độc.

Số người nhập viện quá đông buộc phải bố trí cấp cứu ngoài hành lang trung tâm

Được biết, trước tình trạng công nhân 2 ngày liên tiếp xảy ra ngộ độc, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã đề nghị phía công ty tạm thời cho công nhân nghỉ việc cho đến khi xử lý triệt để số thuốc côn trùng không còn.

Hương Chi