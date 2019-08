Ngực biến chứng căng như như quả bóng, to nửa mét sau 'nâng cấp'

Quảng cáo

Bệnh nhân T.N.T, 30 tuổi quê ở Lạng Sơn, ngực chảy và teo lép sau khi sinh 2 bé. Dù mới cai sữa được 6 tháng, đầu ngực vẫn còn chưa thật hết sữa chị T.N.T đã quyết định phẫu thuât nâng ngực tại 1 thẩm mỹ viện. Sau mổ mặc dù có to lên, nhưng ngực của chị cũng không làm sao mềm mại được, do ngại đi khám nên chị T. cứ để nguyên vậy. Khoảng 2 tuần gần đây ngực bên trái bỗng nhiên sưng rất nhanh, to gấp 4 lần, cảm giác căng như quả bóng bay sắp nổ. Lo lắng nên chị T. đến 1 thẩm mỹ viện khác ở Hà Nội để kiểm tra. Nhưng bác sĩ của thẩm mỹ viện khuyên nên đến bệnh viện mới an toàn.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, cho biết, bệnh nhân đến viện trong tình trạng nhợt nhạt, hốt hoảng và rất lo lắng. Bên ngực trái sưng to căng tròn như quả bóng bay với thể tích khoảng 3-4 lần bên đối diện, chu vi ước đến trên 50cm. Ngực phải kích thước bình thường nhưng méo mó và cứng chắc hơn nhiều. Chẩn đoán sơ bộ là tràn dịch muộn quanh bao túi ngực trên bệnh nhân có bao xơ co thắt. Sau khi làm xét nghiệm, siêu âm, chụp cộng hưởng từ độ phân giải cao, khám gây mê hồi sức, cũng như chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết bệnh nhân được nhanh chóng chuyển qua phẫu thuật.

Ths.Bs Trần thị Thanh Huyền - một thành viên của kíp mổ cho biết, đầu tiên các bác sĩ phải cắm một chiếc kim đầu to và xy lanh loại lớn 50ml vào ngực để hút dịch ra ngoài nhằm giảm áp ngay cho khoang ngực trước khi phẫu thuật. Lượng dịch hút được đã vượt quá sức tưởng tượng của các bác sĩ với hơn 10 xy lanh đầy tràn khoảng 600 cc, cộng với cả 300 cc túi ngực và khoảng 200 cc ngực bệnh nhân có từ trước, tổng thể tích ngực của bệnh nhân trước khi phẫu thuật lên đến trên 1.000 cc. Sau khi tháo bỏ túi ngực các bác sĩ phẫu tích toàn bộ bao xơ xung quanh túi ngực một cách khó khăn vì tổ chức bao xơ ở đây rất dày và có hiện tượng tăng sinh mạch phản ứng, có những lúc máu phun cả qua vết mổ thành tia lên trời. Ngoài ra tổ chức bao xơ còn xâm lấn vào sát cơ thành ngực và đập theo nhịp đập của tim ở phía dưới. Chính vì vậy phẫu thuật viên phải phải phẫu tích hết sức tỉ mỉ vừa làm vừa cầm máu kỹ. Các vị trí nghi ngờ có tổ chức quá phát thành u đều được đánh dấu và gửi giải phẫu bệnh sinh thiết tức thì cho đến khi kết quả trả lời không có tế bào ác tính.

Gần 1 lít dịch được hút ra từ bên ngực biến chứng của chị T

Sau gần 6 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã tháo bỏ được túi ngực và rút ra hơn 600 ml dịch lẫn chất nhày vàng đục, cùng toàn bộ lớp bao xơ kể cả những phần đã xâm lấn vào thành ngực và bảo tồn tối đa phần tuyến vú còn lại cho bệnh nhân. Cắt thu phần da thừa để chuẩn bị cho việc đặt lại túi ngực sau 6 tháng đến 1 năm khi tình trạng ngực ổn định.

Tràn dịch muộn sau đặt túi ngực là một biến chứng tương đối hiếm gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng thường gặp 2 hoặc 3 ca một năm. Vấn đề các bác sĩ lo lắng ở đây không phải là nguy cơ vỡ túi ngực, vì túi ngực thường rất bền chắc, nên hiếm khi có thể bị vỡ giống như thông tin hay đồn đại. Tuy nhiên hiện tượng tràn dịch số lượng lớn này có thể là dấu hiệu của nguy cơ có tế bào lạ xung quanh lớp bao túi.

Mặc dù rất hiếm gặp, hiện tại trên thế giới đã thống kê một số loại túi ngực, nhất là các túi vỏ nhám to (Macro Textured Implant) hoặc được bao phủ một lớp như bọt Polyurethane bên ngoài có thể gây hiện tượng kích thích cơ thể. Một mục đích của loại vỏ nhám to này để giúp cho túi ngực bám chắc hơn vào cơ thể. Tuy nhiên nếu việc chỉ định sai và thực hiện phẫu thuật không đảm bảo thì có thể lại làm tăng tỷ lệ bao xơ, tụ dịch muộn.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà cho biết khó khăn ở ca mổ này là làm sao lấy bỏ được toàn bộ tổ chức bao xơ dày, đầy mạch máu tăng sinh, dính chắc vào thành ngực trái, nơi có tim ở phía dưới. Việc bóc tách có nguy cơ chảy máu cao, vì vậy các bác sĩ gây mê hồi sức cũng phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện gây mê hồi sức tích cực, truyền máu khi cần. Một ê kíp các bác sĩ giải phẫu bệnh phải luôn túc trực trong mổ để xét nghiệm hàng chục bệnh phẩm trong thời gian nhanh nhất. Nếu xuất hiện các tế bào lạ, các phẫu thuật viên cần tiến hành nạo vét hạch ngay khi cần thiết. Khi tất cả các xét nghiệm giải phẫu bệnh tức thì đều âm tính, các bác sĩ quyết định bảo tồn tuyến vú cho bệnh nhân và có thể tiến hành đặt lại túi ngay trong mổ hoặc sau 6 tháng đến 1 năm, khi tình trạng ngực đã ổn định.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm, sau 5 ngày theo dõi sát toàn trạng, lượng máu chảy trong dẫn lưu giảm dần, không sốt, đầu ngực không bị hoại tử, bệnh nhân có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng, tinh thần ổn định và có thể ra viện. Tuy nhiên vẫn tiếp tục phải chờ kết quả giải phẫu bệnh cuối cùng để xác định có các tế bào bất thường hay không để có phương án phối hợp điều trị trị tiếp.

Thái Hà