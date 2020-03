Người đàn ông 41 tuổi phù não, hôn mê sâu vì uống phải cồn rởm thay... rượu

Quảng cáo

Hình ảnh và thông tin chai cồn bệnh nhân đã sử dụng thay rượu. Ảnh: BV cung cấp

Bệnh nhân là ông L.V. Ngh (42 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương) vào cấp cứu tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai ngày 8/3/2020 do ngộ độc methanol. Theo lời người nhà, do bệnh nhân nghiện rượu và bị cách ly với nguồn rượu nên bệnh nhân đã mua cồn y tế về để pha thành rượu uống.Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 8/3/2020, bệnh nhân được gia đình phát hiện ngủ dậy với chai cồn sát trùng 90 độ bên cạnh đã hết. Sau đó bệnh nhân dần đi vào hôn mê, gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, glasgow 4 điểm, tụt huyết áp, xét nghiệm có nhiễm toan chuyển hóa nặng, chụp cắt lớp não có tổn thương nhân bèo và phù não. Xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol là 491,79mg/dL (cao gấp gần 25 lần nồng độ gây ngộ độc), nồng độ ethanol âm tính. Bệnh nhân đã được điều trị giải độc, lọc máu, hồi sức. Tình trạng nhiễm độc đã hết nhưng còn hôn mê sâu do tổn thương não.Thông tin về chai cồn bệnh nhân đã uống như sau: Cồn 90 độ, Sản xuất tại Công ty THNN Đầu tư Thương mại Dược Hải Nam, địa chỉ: số 158, Quốc Bảo, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại: 0985.448.383/0969.172.828. Công dụng: Tiệt trùng dụng cụ. Ngày sản xuất: 01/02/2020. HSD: 3 năm. Barcode: 8938519370685. Tuy nhiên, xét nghiệm dung dịch còn lại trong chai cồn của bệnh nhân cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol chiếm 81,88%, nồng độ ethanol là 1,01%.TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, trong vài năm qua, tình hình ngộ độc methanol có xu hướng gia tăng. Bên cạnh nguyên nhân do người dân uống phải loại rượu không rõ nguồn gốc, còn do uống cồn y tế thay rượu uống (do nghiện rượu, thiếu rượu để uống hoặc hiểu nhầm cồn y tế là an toàn). Hầu hết các trường hợp uống cồn y tế cho tới nay theo ghi nhận của Trung tâm Chống độc đều dẫn tới ngộ độc methanol nặng, trong đó có nhiều bệnh nhân đã tử vong.BS Nguyên nhấn mạnh, theo các tài liệu, methanol không được đề cập về tác dụng sát trùng. Đồng thời hàm lượng ethanol trong chai cồn sát trùng không đạt hoặc không có sẽ dẫn tới không thể tiêu diệt các vi trùng, không thể bảo vệ bệnh nhân trước nguy cơ dịch bệnh, nhiễm trùng sau phẫu thuật, vết thương và tiêm truyền. Nếu người dân và cơ sở y tế mua phải loại cồn này để sát trùng thì thật sự nguy hiểm, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Hơn nữa, loại cồn này nếu bôi rộng trên da thì có nguy cơ ngấm trực tiếp qua da vào máu và có thể gây nhiễm độc và dẫn tới các hậu quả như khi uống phải.

Quảng An