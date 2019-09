Người đau xương khớp 'tránh xa' những thực phẩm này

Quảng cáo

TTƯT.ThS.BS Lê Thị Hải, Nguyên Giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mỗi bệnh có chế độ ăn khác nhau. Tùy dinh dưỡng, tùy bệnh từng người mà có chế độ dinh dưỡng riêng.Với người bị, nên tránh ăn những thực phẩm sau để giảm cơn đau, hạn chế bệnh chuyển biến nặng nề.Tránh xa nước có cồn, chất kích thích đến từ nhiều loại rượu, bia, thuốc lá… Các loại chất này khi đưa vào cơ thể không chỉ làm trầm trọng các bệnh về khớp mà nó còn gây nguy cơ mắc rất nhiều loại bệnh khác như ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, suy giảm chức năng gan, mắc các bệnh ung thư…Hạn chế dùng quá nhiều thịt, nội tạng vì nếu đó là nguồn nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ hết sức nguy hiểm cho cơ thể. Cụ thể là làm lây truyền các bệnh do sự tấn công của vi khuẩn, virus, kí sinh trùng từ nội tạng động vật sang người, nhất là gây nguy cơ nhiễm độc, ngộ độc thực phẩm. Những tác động này sẽ làm trầm trọng bệnh khớp ở bệnh nhân trong suốt quá trình chữa bệnh.Tránh dùng thực phẩm chế biến sẵn vì nguy cơ bị tẩm ướp các loại hóa chất bảo quản gây các phản ứng viêm và làm tăng các cơn đau nhức xương khớp. Nguy hiểm hơn là các loại thực phẩm đóng hộp được chế biến sẵn còn có nguy cơ gây bệnh ung thư do chứa nhiều thành phần bisphenol A.Không nên sử dụng các loại thực phẩm được chiên xào với quá nhiều dầu, mỡ rất gây hại cho bệnh khớp và nguy cơ gây thừa cân.Đau nhức xương khớp không nên ăn gì? Món ăn đầu tiên bị liệt vào “danh sách đen” của những ai mắc bệnh lý về xương khớp chính là hải sản. Sở dĩ bạn phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu làm từ hải sản đông lạnh vì trong chúng có tính hàn cao dễ gây triệu chứng đau, sưng cho người bị thoái hóa, thoát vị hay viêm khớp. Vì vậy, nếu đã mắc các bệnh về xương khớp bạn nên tránh ăn những thực phẩm chế biến từ hải sản.Tuy nhiên, cũng tùy vào tình trạng loại bệnh xương khớp bạn đang gặp phải mà cần kiêng những loại hải sản khác nhau. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên đi khám để nhận sự tư vấn và tham khảo ý kiến bác sĩ nhằm biết bệnh xương khớp kiêng ăn gì và tạo cho mình chế độ dinh dưỡng tốt nhất phù hợp với tình trạng bệnh.Những người lớn tuổi rất hay gặp vấn đề về xương khớp và thịt gà là món nằm trong những món không nên ăn. Nguyên nhân người bị bệnh xương khớp nên kiêng thịt gà chứa rất nhiều kẽm làm phá vỡ cấu trúc sụn. Ăn nhiều thịt gà không chỉ làm triệu chứng đau thêm phần nghiêm trọng mà còn khiến vùng khớp bị viêm trầm trọng hơn mỗi ngày.Bệnh xương khớp kiêng ăn những gì? Đối với người bị các bệnh như thoát vị đĩa đệm hay viêm khớp nên hạn chế tối đa những thực phẩm chứa nhiều tinh bột và protein như bột mì, bột nếp và bắp vì rất dễ gây dị ứng. Những loại thực phẩm này có thể tốt cho người khác nhưng đối với người bị bệnh viêm khớp lại khiến chỗ viêm càng thêm nặng.Nếu bạn là người nghiện đồ uống có chất cafein thì ngay ngày hôm nay bạn nên suy nghĩ về việc loại nó ra khỏi danh sách đồ uống yêu thích. Sở dĩ vậy vì cà phê và trà chứa chất cafein cải thiện sự tỉnh táo nhưng lại là loại đồ uống “khắc tinh” của bệnh xương khớp. Chính lượng cafein có trong chúng đang ngày càng ăn mòn các khớp xương của bạn và khiến bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn. Vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng loại đồ uống này.Bệnh xương khớp kiêng ăn những gì? Họ nhà đậu, măng tây hay súp lơ, nấm là những món ăn cần hạn chế. Tuy nhiên, chỉ những người bị đau khớp gối do bệnh Gout mới cần kiêng nhóm thực phẩm này.Hai gia vị muối và đường rất quan trọng trong các món ăn hàng ngày lại là thứ cần tránh nằm trong danh sách bệnh xương khớp kiêng ăn gì. Đối với những đối tượng mắc bệnh xương khớp thì hai loại gia vị này là mối đe dọa lớn vì chúng khiến người bệnh mất dần lượng canxi có trong xương tạo môi trường cho căn bệnh ngày càng trở nặng.Những thực phẩm rau củ quả chứa nhiều axit oxalic như việt quất và củ cải là nhóm bạn cũng không nên ăn dù có thèm muốn tới mấy đi chăng nữa. Đây là loại axit cần tránh của những người mắc bệnh xương khớp, đặc biệt là bệnh thoái hóa khớp.Những thực phẩm lên men thường sử dụng khá nhiều gia vị muối ăn tinh luyện nhằm bảo quản và tạo độ chua nên đây là món ăn không tốt cho người mắc bệnh xương khớp . Hơn nữa, khi thực phẩm lên men như dưa hay cà muối chưa đủ độ chín sẽ có hàm lượng Nitrit cao có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Hòa Thuận (tổng hợp)