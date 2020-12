Người phụ nữ bị xay nát cả bàn tay trong máy làm chả cá

Quảng cáo

Bệnh nhân nói trên là chị N.T.P.T (32 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Chị T. làm nghề bán chả cá, trong lúc xay cá bán không may tay bị trượt vào khay cuốn. Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay phải đau nhức dữ dội do bị cuốn vào máy xay cá; các ngón bị xay nát, dính chặt bàn tay phải vào khay inox không lấy ra được.



Người phụ nữ nhập viện với bàn tay dính chặt vào máy xay cá.

Nhanh chóng thăm khám, các bác sĩ xác định, chị T. bị tổn thương phức tạp dập nát các ngón I, II, III, IV, V và các xương ngón tay phải còn kẹt trong máy xay cá.

Sau khi được xử lí cấp cứu, cùng lúc thực hiện các xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đến phòng phẫu thuật.

Tại đây, ekip đã cẩn trọng tháo rời từng bộ phận chiếc máy xay, thực hiện gỡ bàn tay bệnh nhân ra khỏi máy để tiến hành cắt lọc mô dập nát. Qua đó nhận thấy, bàn tay phải vết thương dập nát nghiêm trọng các ngón I, II, III, IV; vết thương phức tạp, các bộ phận gân cơ xương và mạch máu ngón tay bị tổn thương nặng nề không thể phục hồi nên các bác sĩ quyết định tháo ngón I, II, III, IV để làm mỏm cụt tới khớp bàn ngón, cố định và bảo tồn được ngón V và các xương bàn tay phải.

Chị T. đang phục hồi tốt sau ca phẫu thuật.

Hiện tại, bệnh nhân ổn định, đang được tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình. Sau khi lành vết thương, các bác sĩ sẽ tiếp tục tiến hành phẫu thuật tạo hình ngón cái cho bệnh nhân bằng cách lấy ngón chân cái của bàn chân phải đưa lên làm ngón cái cho bàn tay phải bị mất. Với mục đích, giúp phục hồi một phần chức năng cầm nắm của bàn tay, để bệnh nhân dễ dàng hơn trong sinh hoạt sau này.

Theo bác sĩ CK2 Huỳnh Thống Em - Giám đốc Trung tâm chấn thương chỉnh hình, đa số các trường hợp tai nạn do máy xay thịt, cá,… đều không cứu được toàn vẹn bàn tay vì tổn thương phức tạp do nghiền dập nát. Nếu không may gặp tai nạn không nên cố gắng kéo tay ra mà phải nhanh chóng đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được bác sĩ cấp cứu và xử trí kịp thời.

Kim Hà