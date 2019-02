Nguyên nhân không ngờ khiến quý ông 'chưa đến chợ đã hết tiền'

Trong lòng thì muốn cuộc yêu kéo dài, để làm hài lòng đối tác nhưng thực tế cuộc yêu diễn ra rất ngắn là “súng đã bóp cò”. Tình trạng "về đích sớm" khiến quý ông bực tức, căng thẳng, đôi khi tự ti... Và thành vòng luẩn quẩn, những cuộc yêu tiếp theo, thời gian về đích càng rút ngắn hơn.

Theo các bác sỹ, xuất tinh là một phản xạ có sự chi phối của nhiều cơ quan trong cơ thể, diễn ra 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu - chuẩn bị để xuất tinh diễn ra trong một thời gian, dài hay ngắn là do mỗi người, đó là tăng cảm giác kích thích và có thể kiểm soát được. Giai đoạn xuất tinh (về đích) diễn ra ngắn và không thể kiểm soát được. Do đó thời gian yêu của đàn ông lâu hay chóng phụ thuộc vào giai đoạn đầu dài hay ngắn. Việc này người đàn ông hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu biết cách.



Việc về đích nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để không bị hụt hẫng cho cả hai, khi vào cuộc, nam giới nên tạo một tâm lý thật thoải mái, đừng quá lo lắng cho vấn đề về đích sớm. Hai người cũng nên chia sẻ với nhau để cùng hiểu nhau và cùng nhau tạo nên cuộc yêu viên mãn. Hơn nữa cũng nên tìm hiểu những cách tiếp cận phù hợp. Vì vùng nhạy cảm của nam giới nằm ở quy đầu, do đó, khi yêu không nên thao tác quá nhanh hay quá mạnh, mà hãy từ từ.



Khi thấy sắp "về đích", bạn hãy dừng mọi hoạt động có tính kích thích lại, thả lỏng các cơ để kéo dài thời gian. Hằng ngày bạn nên luyện tập các động tác giúp cơ đáy chậu khỏe sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc kiểm soát xuất tinh, chơi những môn thể thao phù hợp, sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi khoa học giúp cơ thể mạnh khỏe, dẻo dai, tăng cường sức khỏe tình dục.

Quan hệ với nhiều bạn tình dễ mắc các bệnh lây qua đường tình dục. Từ đó, quý ông cũng rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Ảnh minh hoạ: Internet Những thói quen có thể khiến quý ông 'chưa đến chợ đã hết tiền':

Thủ dâm quá nhiều



Đây là nguyên nhân chiếm đa số vì hầu như 100% nam giới từng thủ dâm nhưng lại không có kiến thức và không biết được nguy hại của thủ dâm quá đà gây ra lớn như thế nào. Thủ dâm quá nhiều thường gây ra 2 thái cực: 1 là xuất tinh sớm, 2 là không xuất tinh được và sau 1 thời gian thì sẽ dẫn tới yếu sinh lý, rối loạn cương dương ở nam giới.



Quan hệ với nhiều bạn tình



Quan hệ với nhiều bạn tình dễ mắc các bệnh lây qua đường tình dục. Từ đó, quý ông cũng rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.



Xuất tinh ngoài



Phương pháp xuất tinh ngoài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản. Khi “yêu” người đàn ông ở trạng thái hưng phấn cao trào. Trước khi xuất tinh, dương vật cương cứng, đến cao trào mà vội vàng “thu súng” sẽ kích thích thần kinh trung ương và làm rối loạn cơ quan điều khiển xuất tinh. Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến cảnh “chưa đến chợ đã hết tiền”.



Quan hệ tình dục đều đặn, thường xuyên, phân bổ tần suất hợp lý sẽ giúp quý ông luôn 'đạt đỉnh' phong độ. Ảnh minh hoạ: Internet Tâm lý lo sợ thất bại



Nhiều quý ông lo lắng, căng thẳng hay tình cảm nguội lạnh cũng là một trong những yếu tố dẫn đến yếu sinh lý. Đây chỉ là nguyên nhân tạm thời và có thể thay đổi theo thời gian.



Quan hệ tình dục không thường xuyên



Sinh hoạt "phòng the" quá ít và không thường xuyên sẽ dẫn tới xuất tinh sớm.



Quan hệ quá nhiều



Quan hệ tình dục quá sức cho phép sẽ dẫn tới suy giảm sinh lý kèm theo xuất tinh sớm.



Thói quen trong sinh hoạt



Thói quen xấu trong sinh hoạt như là thức khuya, lười vận động, ngồi nhiều, sử dụng chất kích thích,... sẽ khiến cho cơ thể suy yếu cả về thể chất lẫn tinh thần, dẫn tới xuất tinh sớm.



Stress



Quý ông không biết cách thư giãn để giải tỏa áp lực, để cho tình trạng stress, trầm cảm xảy ra sẽ dẫn tới xuất tinh sớm. Đây là nguyên nhân chiếm đa số vì hầu như 100% nam giới từng thủ dâm nhưng lại không có kiến thức và không biết được nguy hại của thủ dâm quá đà gây ra lớn như thế nào. Thủ dâm quá nhiều thường gây ra 2 thái cực: 1 là xuất tinh sớm, 2 là không xuất tinh được và sau 1 thời gian thì sẽ dẫn tới yếu sinh lý, rối loạn cương dương ở nam giới.Quan hệ với nhiều bạn tình dễ mắc các bệnh lây qua đường tình dục. Từ đó, quý ông cũng rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.Phương pháp xuất tinh ngoài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản. Khi “yêu” người đàn ông ở trạng thái hưng phấn cao trào. Trước khi xuất tinh, dương vật cương cứng, đến cao trào mà vội vàng “thu súng” sẽ kích thích thần kinh trung ương và làm rối loạn cơ quan điều khiển xuất tinh. Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến cảnh “chưa đến chợ đã hết tiền”.Nhiều quý ông lo lắng, căng thẳng hay tình cảm nguội lạnh cũng là một trong những yếu tố dẫn đến yếu sinh lý. Đây chỉ là nguyên nhân tạm thời và có thể thay đổi theo thời gian.Sinh hoạt "phòng the" quá ít và không thường xuyên sẽ dẫn tới xuất tinh sớm.Quan hệ tình dục quá sức cho phép sẽ dẫn tới suy giảm sinh lý kèm theo xuất tinh sớm.Thói quen xấu trong sinh hoạt như là thức khuya, lười vận động, ngồi nhiều, sử dụng chất kích thích,... sẽ khiến cho cơ thể suy yếu cả về thể chất lẫn tinh thần, dẫn tới xuất tinh sớm.Quý ông không biết cách thư giãn để giải tỏa áp lực, để cho tình trạng stress, trầm cảm xảy ra sẽ dẫn tới xuất tinh sớm.

Thái Hà (tổng hợp)