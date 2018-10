Nhà giàu Mỹ chi hàng nghìn USD thuê người... dạy ngủ

Lâu nay Brian Ellis bị mất ngủ. Người đàn ông 39 tuổi vừa trải qua hàng loạt cú sốc: người thân qua đời, mất việc, rắc rối hôn nhân. Mỗi đêm anh chỉ chợp mắt khoảng hai tiếng.



Quá mệt mỏi, Ellis quyết định tìm đến Soda Kuczkowski, một huấn luyện viên giấc ngủ có thể cung cấp cho anh các giải pháp để ngủ ngon, từ phun magie đến kính che ánh sáng màu xanh và lớp học thiền, yoga. 10 tháng trôi qua, Ellis đã chi khoảng 4.000 USD cho công cuộc tìm lại giấc ngủ và hiện ngủ được năm tiếng mỗi đêm.



"Số tiền hoàn toàn xứng đáng", Ellis khẳng định. "Không có những giải pháp ấy, tôi không biết mình sẽ thế nào nữa".

Ngoài Ellis, còn vô số trường hợp khác tìm đến các huấn luyện viên giấc ngủ, ví dụ như những phụ huynh có con nhỏ. Trước nhu cầu của cộng đồng, ngày càng xuất hiện nhiều chuyên gia, hầu hết không được đào tạo y khoa chính quy, sẵn sàng đưa ra lời khuyên.



"Giấc ngủ là một xu hướng mới", Kuczkowski nói. Nữ huấn luyện viên giấc ngủ người lớn được chứng nhận điều hành một trung tâm rộng gần 200 mét vuông. Khách hàng của bà bao gồm các chuyên gia tài chính, luật sư, bác sĩ. Mỗi liệu trình kéo dài từ bốn đến sáu tuần có giá lên tới 1.000 USD, chưa kể tiền mua sắm thêm thiết bị. Trường hợp không thể can thiệp gì thêm, Kuczkowski sẽ giới thiệu khách hàng đến gặp chuyên gia y tế.



Cũng làm nghề huấn luyện viên giấc ngủ song Christine Hansen chỉ nhắm đến khách hàng cao cấp. Người phụ nữ gốc Luxembourg thu phí 10.000 USD cho một ngày dạy ngủ. "Nhiều khách hàng cảm giác như họ không ngủ suốt một năm", Hansen chia sẻ. "Bạn sẽ không thể hiểu được trừ khi bạn đã rơi vào hoàn cảnh đó".



Chia sẻ với New York Post, Hansen cho biết bà đến với ngành kinh doanh giấc ngủ sau khoảng 10 năm làm giáo viên cấp ba. Hansen được chứng nhận là huấn luyện viên giấc ngủ trẻ em nhưng rất đông người lớn đến nhờ bà giúp đỡ. Cách đây hai năm, Hansen cho ra mắt quyển sách viết về cách ngủ ngon.



Đối với các chuyên gia y tế, nghề huấn luyện viên giấc ngủ còn rất đáng ngờ. Tiến sĩ Janet Kennedy, một nhà tâm lý học lâm sàng khuyến cáo cộng đồng cảnh giác bởi mất ngủ có thể liên quan đến những vấn đề thể chất và tinh thần nghiêm trọng như trầm cảm hay chứng ngưng thở lúc ngủ. Tuy nhiên, Hansen tiết lộ các khách hàng của bà chỉ tìm đến huấn luyện viên giấc ngủ khi đã thử mọi cách, kể cả uống thuốc an thần.



Jessica, một nhà giáo dục ở Tennessee đã từ bỏ caffeine và đường, thiết lập thói quen tốt cho giấc ngủ đồng thời thuê nhà trị liệu nhằm kiểm soát chứng lo âu nhưng vẫn chỉ ngủ được tối đa năm tiếng mỗi đêm.



"Tôi làm đủ phương pháp mà không thấy hiệu quả", Jessica buồn bã. Cuối cùng, cô đến gặp Hansen và trả 5.000 USD cho ba tháng tư vấn. "Christine là giải pháp cuối cùng của tôi", Jessica bày tỏ.



Nhiều huấn luyện viên giấc ngủ tin rằng những thói quen như chế độ dinh dưỡng là thủ phạm dẫn đến mất ngủ. Chung suy nghĩ này, Hansen thường đề nghị khách hàng loại đường, gluten, lactose, rượu ra khỏi thực đơn bởi những thứ này kích thích tình trạng viêm nhiễm, gây áp lực lên cơ thể và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra sức khỏe đường ruột liên quan đến chất lượng giấc ngủ.



Huấn luyện viên giấc ngủ Ronee Welch thì tập trung hơn vào lối sống. Bằng liệu pháp nhận thức hành vi, trung tâm của bà thay đổi các thói quen xấu mà khách hàng hay phạm phải như sử dụng điện thoại trước khi ngủ hoặc ngủ không đúng giờ.



April Gabriel-Ferretti, nhà tâm lý trị liệu nhận xét việc đến gặp Welch đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Trước đây, Gabriel-Ferretti mất ngủ đến mức liên tục ngáp trong khi gặp bệnh nhân.



Trải qua tám tuần làm việc cùng Welch, Gabriel-Ferretti biết cách thực hành các kỹ thuật thư giãn như tập hít thở và lên danh sách việc cần làm. Hiện nay, cô ngủ được tám tiếng mỗi tuần.



Nhờ ngủ ngon, không chỉ sức khỏe mà công việc của Gabriel-Ferretti cũng tiến triển tốt. "Giấc ngủ thực sự là thứ cần ưu tiên", nhà tâm lý kết luận.

Theo Vnexpress