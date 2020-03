Nhân viên gara ô tô quê Nghệ An âm tính với covid-19

Quảng cáo

Ngày 9/3, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, Viên Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có đã kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 đối với anh N.C.Đ (29 tuổi, trú tại huyện Đô Lương). Anh Đ. Là một trong 15 nhân viên gara ô tô tiếp xúc với tài xế D.Đ.P (dương tính Covid-19).

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 5-3, sau khi đón chị N.T.H.N. (SN 1993, dương tính với Covid-19) tại sân bay Nội Bài về nhà ở phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, TP Hà Nội), tài xế D.Đ.P. (27 tuổi) đã điều khiển xe đến một gara sửa ôtô trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) để sửa xe. Tại đây, anh P. đã bắt tay và giao tiếp với chủ, nhân viên gara khoảng 15 phút.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, lái xe D.Đ.P. dương tính Covid-19 cơ quan chức năng đã cách ly 11 người, còn 4 người đã về quê ở Nghệ An, Hà Nam và sang quận Long Biên (Hà Nội). Tại Nghệ An, anh N.C.Đ. đã được cơ quan chức năng cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An).

Cảnh Huệ