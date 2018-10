Nhân viên y tế trường 'giấu' bệnh, dịch bùng phát ngày càng phức tạp

Đây là phát biểu của ông Nguyễn Văn Gia Thụy, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế TPHCM mới đây.

Theo số liệu từ Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, trong tuần qua thành phố phát hiện 17 ổ dịch tay chân miệng trong trường học với 82 ca mắc. Tính đến nay, toàn thành phố phát hiện 82 ổ dịch tay chân miệng với 503 ca mắc.

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch do Trung tâm Y tế Dự

phòng TP kiểm tra tại một trường mầm non.

Tuy nhiên, theo ông Thụy, thực tế số ca bệnh truyền nhiễm phát hiện trong nhà trường nhiều hơn so với số liệu ngành y tế báo cáo. “Cụ thể chỉ trong ngày 22/10 đã có 141 ca mắc tay chân miệng. Hầu hết số ca xảy ra nhiều ở các trường tiểu học, do bậc học này chỉ lo giảng dạy, hết sức lơ là trong công tác vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch bênh. Bên cạnh đó, quy định của Bộ y tế xảy ra 2 ca mới được coi là ổ dịch. Do đó, có những trường học xảy ra 1 ca nhưng nhân viên y tế không báo cáo khiến ngành giáo dục gặp khó khăn trong công tác kiểm tra, còn trường học thì không xử lý kịp.”, ông Thụy cho biết.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, ông Thụy nhìn nhận ngành giáo dục thành phố đang gặp khó khăn trong công tác kiểm tra, phòng chống dịch.Do đó, ông kiến nghị ngành y tế TPHCM cần có những văn bản chỉ đạo thống nhất trong việc báo cáo ổ bệnh, sử dụng các loại thuốc khử khuẩn để ngành giáo dục thuận tiện trong giám sát, kiểm tra, chỉ đạo các trường thực hiện.

Yến Nhi