Nhiều ca TNGT nặng liên quan rượu bia

Đưa người nhà là bệnh nhân B.N.L.(35 tuổi ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não , chấn thương gan, gẫy xương mũi, bà M.L, mẹ bệnh nhân cho biết: Đêm 30/4, anh L. đi liên hoan với bạn bè và sử dụng rượu bia, trên đường đi xe về nhà tự ngã dẫn đến chấn thương. Bác sĩ Bùi Trung Nghĩa, trực cấp cứu cho biết, kết quả xét nghiệm phát hiện nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân B.N.L lên tới 215 mg/dl, cao gấp nhiều lần mức cho phép.Một ca tai nạn đặc biệt do rượu bia được chuyển đến bệnh viện này sáng 29/4 là hai người nước ngoài, dưới 30 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó một người được xác định tử vong trước khi vào bệnh viện, người còn lại dù được tích cực cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Được biết hai nạn nhân này uống bia rượu rồi tham gia giao thông, bất ngờ đâm vào xe ô tô dừng đỗ ven đường dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.Bác sĩ Bùi Trung Nghĩa cho biết, số bệnh nhân cấp cứu Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận trong dịp nghỉ lễ năm nay không tăng so với ngày bình thường nhưng lại tăng số trường hợp chấn thương nặng, đa chấn thương. Bác sĩ Nghĩa thông tin thêm, riêng ngày 29/4 trong số những nạn nhân cấp cứu do tai nạn đã có 6 trường hợp tử vong hoặc tình trạng nặng không có khả năng cứu chữa được gia đình xin về. Trước đó, trong 2 ngày 27 và 28/4, mỗi ngày có 4 trường hợp bệnh nhân tử vong hoặc xin về vì tình trạng quá nặng.Đáng nói những trường hợp này đều do tai nạn giao thông. Cần lưu ý, trong số 90% trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt có khoảng 30- 40 trường hợp nghi ngờ có nồng độ cồn được chỉ định xét nghiệm.

Thái Hà