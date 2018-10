Nhiều thực phẩm chức năng 'có tiếng' rao bán 'vô thừa nhận'

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm vừa cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên website dotquynao.com và benhtanghuyetap.vn.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattospes tại một số website nêu trên.



Cũng liên quan đến việc quảng cáo thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên các website, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế cho hay, trong thời gian vừa qua, có khá nhiều thực phẩm chức chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm về quảng cáo trên nhiều website nhưng không có đơn vị nào nhận trách nhiệm, các công ty có sản phẩm vi phạm cho rằng họ không quảng cáo sản phẩm trên các website đó.



Mới đây, Cục An toàn thực phẩm cũng phát đi thông tin trong thời gian vừa qua trên các website unangbuongtrung.com.vn, suynhuocthankinh.vn, pavietnam.com quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang Nga Phụ Khang của Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo.

Các website nêu trên không phải do Công ty sở hữu công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thực hiện do đó các sản phẩm đã nêu đang quảng cáo tại các website trên không đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.



Do đó, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang trên một số website.



Cục An toàn thực phẩm đã có buổi làm việc với Công ty TNHH thương mại và xây lắp MEIKO, địa chỉ: Số 91, Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để xem xét, xác minh việc trên một số trang thông tin điện tử đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm Shugoshin, nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm.



Đại diện Công ty TNHH thương mại và xây lắp MEIKO khẳng định: Công ty chuẩn bị 02 tên miền cho việc quảng cáo sản phẩm là: http://giairuoushugoshin.com và http://giairuoushugoshin.vn-thongtin.info, tuy nhiên Công ty không đăng tải bất cứ thông tin nào trên 2 Website này cho đến khi xin được giấy phép quảng cáo do Cục An toàn thực phẩm cấp.



Công ty cam kết không liên quan đến các website, đường linh khác của các cá nhân đơn vị đã và đang quảng cáo sản phẩm Shugoshin và không chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm đang bán tại các website này

Thái Hà