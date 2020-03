Nhiều tỉnh, thành phát hiện và cách ly người về từ vùng dịch Covid-19

Quảng cáo

Ngày 12/3, trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, một lao động người Nghệ An làm việc tại Nhật Bản trở về địa bàn đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, vào khoảng 0h10p sáng 12/3, Sở Y tế Nghệ An phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội đứng chốt chặn đầu TP Vinh (Nghệ An) để chờ chiếc xe khách chở một lao động từ Nhật Bản về địa bàn. Khi chiếc xe đến đầu TP Vinh, tổ công tác đã yêu cầu chiếc xe dừng lại để đưa hành khách là anh H.V. H (37 tuổi, quê xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và những người trên xe đi cách ly.

Anh H.V. H. sang Nhật Bản làm việc khoảng một năm nay. Những ngày qua, gần nơi anh H. cư trú có người Nhật Bản nhiễm virus Covid-19. Anh H. cảm thấy sốt, ho, đau ngực, đau mỏi nên đã đến cơ sở y tế khám thì họ khuyên anh H. nên sớm về nước.

Lực lượng chức năng tiến hành cách ly 8 người trên xe khách.

Chiều 11/3, anh H. từ Nhật Bản về đến sân bay Nội Bài rồi lên xe buýt về trung tâm thủ đô Hà Nội ăn phở, mua sim điện thoại Việt Nam. Sau đó, anh H. lên xe taxi ra bến xe bắt xe khách để về Nghệ An. Trên chiếc xe này có 15 hành khách. Trên xe, anh H. đeo khẩu trang. Dọc trường đi, nhiều người đã xuống xe, khi xe về đến đầu TP Vinh chỉ còn 8 người. Cả 8 người này đều đã được đưa đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Đại học Vinh để cách ly theo dõi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu bệnh phẩm của anh H. gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Lo sợ dịch Covid -19 lây lan, Hội An tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Sáng 12/3, Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, thành phố này sẽ tạm dừng hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ và dừng thực hiện phố đi bộ từ ngày 12 đến 31/3. Trong thời gian tạm dừng, ngành y tế sẽ tập trung phun thuốc tiêu độc, khử trùng các quầy vé, các điểm di tích trong khu phố cổ. Đồng thời, thành phố sẽ chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, sản phẩm du lịch để nâng chất lượng để đón khách trở lại sau ngày 31/3. Tính đến sáng 12/3, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19. Cả hai trường hợp đều là du khách người Anh, trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài. Hiện cả hai trường hợp này đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cách ly, điều trị. Tỉnh Quảng Nam ghi nhận 33 người đi trên chuyến bay VN0054 và 7 người đi cùng đã đến TP Hội An. Kiểm tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần với 40 trường hợp này, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã lập danh sách 331 trường hợp và đưa vào quản lý y tế. Ngoài ra, ngành y tế tỉnh Quảng Nam cũng khuyến cáo 624 người thân của những người tiếp xúc gần với các trường hợp còn lại tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cách ly một người Ý tiếp xúc với bệnh nhân số Covid -19 thứ 34 Sáng 12/3, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết vừa nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về trường hợp 1 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (bệnh nhân số 34 tại Việt Nam) đang cách ly, điều trị tại tỉnh Bình Thuận. Người này có tên G.S.B (SN 1970, Chuyên gia, quốc tịch Ý). Ngày 1/3, ông G.S.B bay từ Lon Don (Anh) tới TP. Hồ Chí Minh, quá cảnh tại Doha – Quatar. Sau đó, ông G.S.B từ Doha về Việt Nam ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân dương tính Covid-19 - ngôi cách 1 hàng ghế với bệnh nhân số 34. Đến ngày 5/3, ông G.S.B đến Đắk Lắk làm việc và lưu trú tại khách sạn Sài Gòn - Ban Mê. Từ ngày 6-10/3, ông G.S.B làm việc tại UBND tỉnh Đắk Lắk và tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk; có mặt tại một buổi lễ về cà phê. Sau đó, ông này di chuyển trên chuyến bay VN1415, số ghế 17E từ Đắk Lắk về TP. Hồ Chí Minh 19h30 10/3. Đêm 10/3, ông G.S.B ở tại phòng 905, khách sạn Lotte Legend Sài Gòn có địa chỉ số 02-04 Tôn Đức Thắng, Quận 1. Sáng 11/13, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đã tiếp cận và đưa ông G.S.B cách ly tại Quận 7, đồng thời lấy lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Cùng ngày, ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid – 19 đối với chuyên gia người Ý này. Cùng ngày, ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid – 19 đối với chuyên gia người Ý này.

Cảnh Huệ - Hoài Văn - Vũ Long