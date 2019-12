Những bệnh 'kinh hoàng' của dân văn phòng, có cả ung thư, nhiễm xạ

Quảng cáo

Tiếp xúc với máy tính cũng như hồ sơ quá nhiều, công việc chất đống nhưng không thể giải quyết được, nhân viên mỗi người một việc, ít có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau chính là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trầm cảm ngày càng gia tăng trong giới văn phòng.Tiếp nối với tình trạng trầm cảm kéo dài sẽ dễ dẫn đến chứng bệnh tâm thần phân liệt. Theo thực tế, những người mắc chứng bệnh này không biểu hiện ra ngoài quá nhiều nên cũng không ai biết họ có mắc bệnh hay không. Nếu không muốn bản thân mắc chứng bệnh này thì chúng ta nên có những buổi hẹn hò cùng bạn bè đồng nghiệp, chia sẻ những khó khăn với nhau để giải tỏa được những áp lực mà bản thân mình đã và đang gánh phải, từ đó giúp chúng ta có một tâm lý ổn định và thoải mái hơn.Theo thống kê của bộ y tế cho rằng, nhân viên văn phòng sau một thời gian làm việc lâu dài có tỉ lệ mắc chứng bệnh thiếu máu lên não rất cao. Một số bác sĩ cho rằng việc nhân viên văn phòng làm việc quá nhiều trước máy tính mà không có thời gian nghỉ ngơi, thư giản là điều kiện tạo ra những cục máu đông hình thành và không thể lưu thông. Chính điều đó, chúng đã dẫn đến nguyên nhân thiếu máu lên não.Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng hầu hết các bàn phím và điện thoại di động đều chứa rất nhiều các loại vi khuẩn và các vi sinh vật khác. Ngoài việc lây lan những căn bệnh như cảm lạnh và cúm, thiết bị công nghệ bẩn có thể dẫn đến việc nhiễm tụ cầu khuẩn và những bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng khác.Do đó, bạn cần thường xuyên lau chùi sạch sẽ bàn làm việc, bàn phím, màn hình máy tính bằng các dung dịch kháng khuẩn để ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Bạn cũng nên thường xuyên rửa tay sạch sẽ trước và sau ăn uống khi làm việc tại văn phòng để đảm bảo vệ sinh.Một vấn đề sức khỏe hay gặp ở những người thường xuyên dùng máy tính là hội chứng ống cổ tay (Carpal tunnel syndrom) hay hội chứng chuột máy tính. Triệu chứng của hội chứng này là xuất hiện cảm giác tê mỏi, đau nhức ở hai cánh tay cũng như khớp cổ tay.Đây là bệnh rất phổ biến với dân văn phòng làm việc trên máy tính. Nếu tình trạng này tiếp diễn trong thời gian đủ dài sẽ dẫn tới xương cổ tay của bạn bị tê cứng, đau buốt, các ngón tay bị mất cảm giác. Trầm trọng nhất sẽ xảy ra hỏng dây thần kinh cổ tay, bàn tay dần chuyển thành màu đen do bị hoại tử.Để hạn chế tình trạng này, bạn nên chỉnh một tư thế ngồi ngay ngắn, thẳng lưng. Thường xuyên mát xa tay, ngón tay, co duỗi cánh tay mỗi khi rảnh rỗi.Việc hàng ngày tiếp xúc với máy tính, điện thoại… sẽ không thể tránh khỏi bị nhiễm xạ từ. Biện pháp để giảm ảnh hưởng của xạ từ là bạn không nên ngồi lì một chỗ trước máy tính quá lâu. Nên uống đủ nước, nhất là trà xanh, xịt khoáng cho da được ẩm. Đơn giản hơn là đặt một chậu cây nhỏ như xương rồng, lưỡi hổ, sống đời… trên bàn máy để chúng hút bớt lượng bức xạ phát ra.Vitamin D được nạp vào cơ thể phần lớn là từ ánh sáng mặt trời, sau đó mới là nguồn từ thực phẩm. Nếu bạn dành suốt 8 tiếng ban ngày để “núp” trong văn phòng thì nguy cơ bạn bị thiếu vitamin D là rất lớn.Thiếu vitamin D, cơ thể bạn sẽ thiếu hụt một vitamin cần thiết và quan trọng cho cơ thể. Từ đó gây ra hàng loạt các vấn đề về sức khỏe như loãng xương, các bệnh về ung thư… Không những thế, bạn còn thường xuyên gặp hội chứng lo lắng, trầm cảm và căng thẳng trong cuộc sốngCận thị là một chứng bệnh dễ xảy ra đối với nhân viên văn phòng. Do tính chất công việc phải tiếp xúc trực tiếp với màn hình máy tính quá nhiều giờ trong một ngày. Tuy nhiên, với sự phổ biến của chúng, khoa học hiện nay đã có các biện pháp khắc phục tạm thời căn bệnh phổ biến này.Lời khuyên dành cho những nhân viên văn phòng chưa bị căn bệnh này cho vào “sổ đen” chính là cần có thời gian cho mắt được nghỉ ngơi, massage để mắt được thả lỏng hoàn toàn. Thường xuyên đi khám mắt theo định kì để có những biện pháp khắc phục kịp thời. Nếu đã có một đôi mắt cận với độ quá lớn thì hãy nghĩ ngay đến việc mổ mắt để giúp đôi mắt của chúng ta được sáng, khỏe hơn.Việc ngồi nhiều, không có điều kiện đi lại, cơ thể bị ù lì, kết hợp với đó là uống nhiều rượu bia cùng khách hàng,… là những nguyên nhân khiến cơ thể chúng ta dễ mắc phải căn bệnh béo phì. Tình trạng béo bụng kết hợp với sự tăng lên của cholesterol xấu trong máu ảnh hưởng một cách trực tiếp đối với sức khỏe của chúng ta.Do tính chất công việc nên dễ khiến nhân viên văn phòng mắc những căn bệnh phổ biến như ung thư vú, ung thư đại tràng. Cách phòng ngừa duy nhất cho hai căn bệnh này đó chính là chúng ta phải thường xuyên chủ động thăm khám, xét nghiệm cũng như kiểm tra sức khỏe để có hướng chữa trị kịp thời.Theo thống kê của bộ y tế, bệnh thoái hóa cột sống xuất hiện ở những nhân viên văn phòng chiếm tỉ lệ rất cao. Việc phải ngồi một chổ nhiều giờ liền trên chiếc ghế, cùng với đó là những tư thế ngồi không khoa học, cũng như không thường xuyên vận động đi lại là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống có hai loại, đó chính là thoái hóa cột sống thắt lưng và thoái háo cổ.Theo khuyến cáo của một số bác sĩ, để cơ thể không bị mắc chứng bệnh này chúng ta cần có những biện pháp phòng tránh như sau. Thứ nhất, tránh việc ngồi quá lâu trên bàn làm việc hay đứng lâu ở một vị trí. Tiếp theo, chúng ta cần dành một khoảng thời gian nhỏ vào mỗi buổi sáng hay những ngày cuối tuần phục vụ cho việc luyện tập thể dục. Cần điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp, ăn thật nhiều những loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, hạn chế sử dụng thức ăn có nhiều chất béo. Bên cạnh đó, nên tạo ra khung thời gian khoa học để cân bằng việc làm và nghỉ ngơi, giúp cho các bộ phận trên cơ thể có thời gian thư giản.Đây là căn bệnh mà dân văn phòng ngồi làm việc suốt ngày trước máy tính thường mắc. Việc giữ cổ ở một tư thế bất động trong thời gian dài sẽ khiến máu kém lưu thông, lâu ngày dẫn tới thoái hóa khớp, vẹo đốt sống cổ. Lâu ngày sẽ là đốt sống lưng, đau hông, vai gáy v.v…Tuy nhiên, vẫn có cách để phòng ngừa bệnh này, đó là bạn cần luôn giữ ấm cho cổ. Điều chỉnh nhiệt độ phòng làm việc thích hợp từ 26 đến 28oC. Cạnh đó, khi làm việc nên tranh thủ vài phút vận động, ví dụ xoay người, quay cổ qua phải qua trái, cúi đầu xuống trước, ngửa cổ ra sau…

Quảng An (tổng hợp)