Những bộ phận này trên cơ thể chuyển màu đen, đi khám ngay kẻo hỏng gan

Chế độ ăn ít chất béo, ăn nhiều trái cây, rau quả tươi tránh béo phì và gan nhiễm mỡ; phát triển lối sống lành mạnh, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu, phục hồi sức khỏe gan.

Gan là cơ quan trao đổi chất quan trọng của con người, nếu gan có bệnh, sự trao đổi chất của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, các triệu chứng phổ biến nhất là các vùng da trên cơ thể thay đổi, chẳng hạn như có thể xuất hiện mắt vàng, da vàng, nước tiểu vàng...Điều này là do chức năng trao đổi chất của gan bị suy giảm, quá trình chuyển hóa bilirubin bị ảnh hưởng bởi sự tích tụ trong cơ thể. Ngoài vàng da, khi bệnh gan xuất hiện cũng có thể làm cho một số bộ phận cơ thể chuyển sang màu đen, sẫm màu hơn. Đây chính là tín hiệu quan trọng bạn cần chú ý.Biểu hiện trên khuôn mặt đại diện cho sức khỏe của cơ thể trong một số trường hợp nhất định. Nếu bạn vệ sinh da mặt sạch sẽ nhưng mụn đầu đen và mụn trứng cá vẫn ‘hoành hành’ trên mặt không kiểm soát, có khả năng gan đang gặp vấn đề.Khi chức năng gan suy yếu, nó không thể phá hủy các hormone nội tiết tố trong cơ thể. Lúc này, lượng bã nhờn cũng sẽ nhiều hơn, dẫn đến sự gia tăng mụn đầu đen.Màu sắc trên khuôn mặt và sắc tố da có một mối quan hệ trực tiếp với nhau, nếu khi bệnh gan phát sinh, sẽ có sự bất thường trong quá trình trao đổi chất của hắc tố melanin, ảnh hưởng tới sự trao đổi chất bilirubin.Trong thời gian này, da của bạn sẽ chuyển sang màu ánh đồng vàng nâu, đồng thời chất da trở nên khô hơn, sần sùi, kém linh hoạt, không còn độ bóng, sáng và các hiện tượng bất thường khác.Sự rối loạn chuyển hóa của melanin do bệnh gan gây ra sẽ dễ dẫn đến hình thành các quầng thâm xung quanh mắt. Không những thế, bệnh gan cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng hoạt động bình thường của hệ thống nội tiết, dẫn đến các vấn đề về da như mụn và nám.Sự xuất hiện của móng đôi khi đại diện cho sức khỏe của gan. Gan càng khỏe mạnh, móng tay sẽ càng đầy đặn và mịn màng. Ngược lại, nếu móng tay đột nhiên bị thâm hoặc xuất hiện vạch đen mà không rõ lý do cũng có thể là do chức năng gan bắt đầu suy giảm.Trong những trường hợp bình thường, tĩnh mạch vùng bụng sẽ không nổi rõ ra bên ngoài, hầu như không nhìn rõ. Nhưng khi cơ thể xuất hiện bệnh gan, tĩnh mạch vùng bụng vận chuyển máu có thể bị chặn, từ đó dẫn đến triệu chứng giãn tĩnh mạch, có thể nhìn thấy tĩnh mạch màu xanh đen nổi lên trên da bụng. Đặc biệt là ở những bệnh nhân bị xơ gan, cổ trướng thì dấu hiệu này sẽ rất rõ ràng.Khi da vùng môi chuyển thành màu đen, môi thâm hơn so với trước thực tế có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đối với bệnh nhân bị bệnh gan, môi trở nên thâm đen là một biểu hiện phổ biến của bệnh gan đang tiến triển.