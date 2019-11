Những cách vô cùng đơn giản phòng chống căn bệnh 'sát thủ' đột quỵ

Những người hút thuốc có nguy cơ cao bị những cơn đột quỵ tấn công hơn những người không hút thuốc. Chúng làm hỏng các thành mạch máu, đẩy nhanh tốc độ tắc nghẽn động mạch, tăng huyết áp và khiến tim làm việc khó khăn hơn. Vì vậy, lời khuyên cho bạn là hãy bỏ ngay thuốc lá. Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên áp dụng một chế độ ăn uống ít chất béo chuyển hóa, natri và tăng cường rau xanh, củ, trái cây. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp bạn khỏe mạnh, giữ cơ thể cân đối và ngăn ngừa đột quỵ.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ sớm phát hiện các yếu tố gây đột quỵ và chủ động can thiệp sẽ giúp phòng tránh đột quỵ hiệu quả.

Do đó, người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức, thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Hầu hết những người sống sót sau cơn đột quỵ đều có sức khỏe suy yếu hoặc mắc các di chứng như: tê liệt hoặc cử động yếu một phần cơ thể, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, thị giác suy giảm...Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu (chiếm khoảng 80%) dẫn đến bệnh tai biến mạch máu não và nhất là đột quỵ. Biến chứng của cao huyết áp rất đa dạng, nhẹ thì làm cho người bệnh hoa mắt, chóng mặt, khó thở… nặng thì có thể dẫn đến tàn phế, thậm chí có thể tử vong với các biến chứng ở tim, não, mắt, thận và mạch máu. Bởi vậy, hãy kiểm soát huyết áp của bạn một cách thường xuyên với dụng cụ đo huyết áp tại nhà.Mặc dù không gây hậu quả nghiêm trọng như thuốc lá nhưng việc tiêu thụ nhiều rượu cũng làm tăng nguy cơ bị đột quỵ tấn công. Do đó, bạn nên hạn chế tiêu thụ rượu, chỉ nên uống 2-3 ly rượu vang mỗi tuần, hoặc thậm chí bỏ rượu hoàn toàn.Hiện nay, cholesterol cao trở thành kẻ giết người thầm lặng. Nồng độ cholesterol càng cao thì nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ càng lớn. Việc kiểm tra nồng độ cholesterol cũng rất cần thiết, bởi chúng có thể bịt kín các động mạch của bạn gây tắc nghẽn mạch máu. Bạn cần phải đi kiểm tra nếu nếu mức độ cholesterol của bạn ở mức hơn 200mg/DL.Nguyên nhân gây bệnh đột quỵ đến từ các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, mỡ máu... Chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định hình thành các bệnh lý này. Ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả.Ăn nhiều thịt trắng, hải sản, trứng để bổ sung protein cho cơ thể, hạn chế ăn các loại thịt đỏHạn chế các loại thực phẩm giàu chất béo, đồ chiên xào, thức ăn nhanhHạn chế các loại đồ ngọt, thực phẩm chứa nhiều đườngUống nhiều nước lọc, nước trái cây, sữa đậu nành...Tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể, nâng cao sức khỏe, giúp tim khỏe mạnh. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 4 lần mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, dẫn đến đột quỵ.Nhiễm lạnh có thể gây tăng huyết áp, tăng áp lực khiến mạch máu bị vỡ. Cần giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là với người lớn tuổi trong thời điểm giao mùa.Hút thuốc lá là một trong những nguy cơ làm tăng khả năng bị đột quỵ . Thuốc lá còn gây hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Nếu bỏ thuốc lá trong vòng từ 2 - 5 năm, nguy cơ bị đột quỵ sẽ ngang bằng với người chưa bao giờ hút thuốc.Kiểm tra sức khỏe định kỳ sớm phát hiện các yếu tố gây đột quỵ và chủ động can thiệp sẽ giúp phòng tránh đột quỵ hiệu quả.Những người mắc các bệnh lý đái tháo đường, tim mạch, mỡ máu càng cần đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát tình trạng bệnh, không để các chỉ số vượt quá mức nguy hiểm gây ra đột quỵ.Các dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện và biến mất rất nhanh, lặp đi lặp lại nhiều lần, bao gồm:Cơ thể mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, tê cứng mặt hoặc một nửa mặt, nụ cười bị méo mó.Cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể. Dấu hiệu đột quỵ chính xác nhất là không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc.Khó phát âm, nói không rõ chữ, bị dính chữ, nói ngọng bất thường. Bạn có thể thực hiện phép thử bằng cách nói những câu đơn giản và yêu cầu người bệnh nhắc lại, nếu không thể nhắc lại được thì người bệnh đó đang có những dấu hiệu đột quỵ.Hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động.Thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõĐau đầu dữ dội, cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn