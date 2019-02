Những cây cảnh để trong nhà vừa may mắn vừa tốt cho sức khoẻ

Được biết đến như một loài hoa mang lại may mắn trong ngày đầu năm. Mùi hương dễ chịu của loài hoa oải hương mang lại cho gia chủ sự thư thái, cảm giác bình yên trong nội tâm giúp bạn ngủ ngon hơn, khi tinh thần thư thái, bạn sẽ thấy được nhiều điều tốt đẹp. Ảnh: Internet

Được biết đến như một loài hoa mang lại may mắn trong ngày đầu năm. Mùi hương dễ chịu của loài hoa này mang lại cho gia chủ sự thư thái, cảm giác bình yên trong nội tâm giúp bạn ngủ ngon hơn, khi tinh thần thư thái, bạn sẽ thấy được nhiều điều tốt đẹp.Các kiểm nghiệm tại Đại học Georgia cho hay, cây thường xuân có công dụng hiệu quả trong quá trình hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hoặc các chất gây ô nhiễm không khí có thể gây đau đầu và buồn nôn.Thường xuân là loại cây xanh tốt quanh năm, có sức sống rất mãnh liệt, ngay cả trong mùa đông giá rét. Chính vì thế, loài cây này cũng mang lại bình an, may mắn cho gia đình.Cây điếu lan còn gọi là dây nhện, lan mốc hoặc cỏ mệnh môn. Loài thực vật này có tác dụng làm sạch không khí, lọc bụi, hút chất độc. Người ta ví cây dây nhện như một chiếc máy lọc bụi mini tự nhiên. Nên đặt cây ở những vị trí nhiều bụi bẩn như cửa sổ, ban công, lối ra vào, nhà bếp. Cây cũng mang ý nghĩa tốt về phong thủy.Loại cây này được mệnh danh là loại cây dành cho phòng ngủ, nó giúp sản sinh ra khí O2 thanh sạch cho gia đình vào ban đêm, khả năng này hầu như các loài cây khác không có được (ban đêm, thực vật cây cối thực hiện quá trình hô hấp, hấp thu O2 và thải ra CO2). Cây không cần quá nhiều ánh sáng và nước nên phù hợp đặt ở nhiều góc trong nhà.Ngoài ra theo phong thủy, trồng lưỡi hổ trong nhà có tác dụng trừ tà, hóa giải điềm xấu, đem lại điềm lành, sự may mắn, cảm giác an toàn, thoải mái cho gia chủ.Dáng cây cứng cáp, khỏe mạnh của lưỡi hổ còn là biểu tượng cho sức mạnh cá nhân, sẽ rất ấn tượng khi dùng trong trang trí.Cây lan Ý tại Việt Nam còn được gọi là cây bạch môn, huệ hòa bình hoặc vĩ hoa trắng. Loài cây này còn có ý nghĩa tượng trưng cho “niềm hạnh phúc của phụ nữ”, tức là nếu bạn trồng loại cây này thì hạnh phúc và tình yêu sẽ tràn ngập khắp căn nhà đấy. Hơn thế nữa cây Lan Ý không chỉ có khả năng hút ẩm, mà còn cân bằng không khí và tiêu diệt các tế bào nấm mốc trong nhà nữa.Là loại cây trồng có tác dụng làm cho không khí ẩm hơn, đặc biệt tốt trong những môi trường thường xuyên sử dụng máy điều hòa.Cây Bạch mã được nhiều người tin rằng sẽ mang may mắn đến cho người thân bạn bè, ngay cả bản thân mình cũng sẽ có được sự thăng tiến trong công việc. Theo ý nghĩa tên gọi, cây cảnh bạch mã có nghĩa là tiến nhanh, thể hiện sự thuận buồm xuôi gió trong công việc cũng như trong cuộc sống.Với những tán lá khổng lồ, loại cây này đặc biệt hiệu quả trong quá trình lọc hạt bụi không khí giúp làm trong lành cho môi trường.Trong phong thủy, cây cọ có tác dụng sinh tài giữ của, vì thế nhiều gia đình thường đặt cọ cảnh trong nhà hoặc ngoài hiên với mong muốn ăn nên làm ra.Trong các loại cây cảnh trồng trong nhà để mang lại sức khỏe và may mắn thì không thể thiếu ngọc bích hay còn gọi là hoa đá. Ngọc bích được coi là biểu tượng của sự chia sẻ và tình bạn. Ngoài ra, tên gọi ngọc bích - xanh ngọc còn tượng trưng cho tuổi trẻ vĩnh hằng.Cây vạn niên thanh sống lâu năm mà vẫn xanh tốt, vào mùa đông lá không héo úa nên được coi là loài cây cát tường vì thế được mọi người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Không những thế cây còn giúp làm sạch formaldehyde trong bầu không khí và rất dễ trồng.Loài cây này còn mang ý nghĩa mang đến nhiều bổng lộc, may mắn.Hoa phong lan hấp thụ khí CO2 vào ban đêm và cung cấp oxy cho không gian sống thoáng mát. Đó là lý do nhiều người đặt hoa lan vào không gian nghỉ ngơi để nâng niu giấc ngủ.Lan có nguồn gốc tự nhiên, biểu tượng cho nét vương giả, mang vẻ đẹp tinh tế và sang trọng.Hoa lan được nhiều người yêu thích, trước hết nhờ hương thơm. Phong lan còn là biểu tượng của sự may mắn, phẩm chất cao thượng. Vẻ đẹp của hoa lan được coi là cổ điển, trong phong thủy tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở: tiền tài, sự hoàn hảo, sắc đẹp, trong trắng.

Thái Hà (tổng hợp)