Những 'đại kỵ' khi ăn chuối, cần biết để khỏi... mang họa

Chuối và sữa chua khi kết hợp mang lại lợi ích cho sức khoẻ nhưng nếu bạn thuộc loại người "bụng dạ yếu", dễ tiêu chảy thì rất nên tránh ăn kết hợp 2 loại thực phẩm này. Sữa chua để trong tủ lạnh kết hợp cùng với một số chất trong chuối gây ra đau bụng và các bệnh tiêu chảy. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có thói quen ăn chuối vào bất cứ thời điểm nào trong ngày vì cho rằng đây là loại thực phẩm bổ dưỡng nên việc dùng chuối trở nên tự do hơn bao giờ hết. Nhưng các bạn cần hết sức lưu ý là chúng ta không nên dùng chuối lúc cơ thể đang đói, dạ dày đang trống rỗng. Nguyên nhân là do trong chuối có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nhưng trong đó có 2 chất gồm magie và kali có thể gây tình trạng mất cân bằng cho hệ tim mạch, chướng bụng, người ăn sẽ cảm thấy khó chịu trong cơ thể. Chính vì vậy, nếu muốn dùng chuối thì các bạn cần phải đảm bảo rằng chỉ nên ăn chuối sau bữa ăn, tuyệt đối không nên ăn khi đói.Tránh ăn chuối vào giấc sáng hay lúc đang tập trung cao độ trong công việc đòi hỏi suy nghĩ, tư duy nhiều. Nguyên nhân là do thành phần serotonin dễ gây buồn ngủ và ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vì vậy, các bạn có thể dùng chuối vào bữa trưa hoặc bữa tối để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông Y Hà Nội khuyến cáo những người mắc bệnh sau không nên ăn nhiều chuối.Trong chuối chứa nhiều chất kali, chất xơ, magiê, vitamin B6 và vitamin C cực kỳ tốt cho sức khỏe.