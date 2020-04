Những 'đại kỵ' khi ăn xoài không phải ai cũng biết

Có thể thấy xoài xanh là một trong những đồ nhấm khai vị, có vị chua dễ bắt mồi. Nhưng thật không may hầu hết không ai biết rằng trong quả xoài xanh lại chứa độc tố khi kết hợp với cồn sẽ tạo ra chất độc khiến bạn dễ bị ngộ độc và hủy hoại niêm mạc dạ dày của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Xoài chín hay xoài xanh cần tuyệt đối tránh sử dụng khi đói bụng. Vị chua của loại quả này sẽ gây kích thích dạ dày làm tăng dịch vị và nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Ngoài ra, ăn xoài lúc đói dễ dẫn đến nguy cơ bị say, ngộ độc tạm thời khi sử dụng lúc đói.Xoài và hải sản đều là thực phẩm dễ gây dị ứng, ăn cả hai cùng lúc sẽ khó tiêu, và dễ gây dị ứng. Nếu bạn ăn chung hai thực phẩm này sẽ có thể gây khó tiêu cho người dùng. Hải sản giàu dinh dưỡng nếu ăn cùng với xoài có nhiều vitamin sẽ khiến cho bạn dễ bị tiêu chảy, chướng bụng, khó tiêu…Có thể thấy xoài xanh là một trong những đồ nhấm khai vị, có vị chua dễ bắt mồi. Nhưng thật không may hầu hết không ai biết rằng trong quả xoài xanh lại chứa độc tố khi kết hợp với cồn sẽ tạo ra chất độc khiến bạn dễ bị ngộ độc và hủy hoại niêm mạc dạ dày của bạn.Trong thành phần dinh dưỡng của xoài chứa các axit, axit amin, protein v.v. Những chất này đều có tính kích thích, sau khi bài tiết đến vỏ thận sẽ gây dị ứng, nếu nặng sẽ gây mẩn đỏ, đau đớn v.v. Xoài cũng không được ăn với đồ cay nóng, ăn nhiều sẽ hại thận. Thức ăn cay nóng ngoài tỏi còn có hành, hẹ, gừng, rượu, ớt, hạt tiêu, quế, hồi, thì là v.v…Trong thành phần dinh dưỡng của dứa có tác dụng phụ đối với da và mạch máu. Hai loại trái cây này ăn cùng sẽ dễ gây dị ứng vì xoài và dứa đều chứa thành phần hóa học gây dị ứng da.Những người có cơ địa mẫn cảm, hay bị dị ứng với chất urushiol khi ăn xoài rất dễ gây dị ứng. Biểu hiện nhẹ có thể gây ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay.Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng. Người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh.Người mắc bệnh ngoài da: Lượng đường cao trong loại quả chín sẽ khiến tình trạng bệnh tăng nặng. Ngoài ra, người mắc bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng nên hạn chế ăn xoài.Xoài thường được ăn trực tiếp, không qua nấu nướng nên giữ được hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Vì vậy, ăn quá nhiều xoài sẽ không tốt cho sức khỏe, nhất là những người phải áp dụng chế độ ăn kiêng như người thừa cân, béo phì, đái tháo đường v.v…Theo các chuyên gia, vào chính vụ xoài, mỗi người nên ăn từ 200 – 250g/ngày là cách tốt nhất để cung cấp đủ nhu cầu vitamin, chất xơ và khoáng chất cho cơ thể.Ăn nhiều xoài có hại cho thận, do đó, người bị viêm thận cấp và mãn tính không được ăn. Ăn xoài nhiều sẽ gây dị ứng. Lá xoài và nước xoài gây viêm da cho người cơ địa mẫn cảm. Cách tốt nhất là cắt xoài thành miếng nhỏ rồi ăn trực tiếp, ăn xong súc miệng rửa miệng, tránh nước xoài đọng lại.Trung y cho rằng sự suy giảm chức năng của tỳ khiến cho da nổi mụn. Quả xoài tính bình, thấp hàn, mà tỳ “sợ” nhất là thấp hàn. Do vậy người có mụn nhọt không nên ăn xoài. Ngoài ra bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng không thể ăn xoài, bởi vì ăn vào sẽ làm cho bệnh tình nặng thêm.Một quả xoài thường chứa tới 3gr chất xơ nên việc ăn xoài nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy cao hơn. Khi bị tiêu chảy mà ăn xoài sẽ càng làm cho tình trạng bệnh thêm tồi tệ. Do đó, trong thời kỳ đang bị tiêu chảy, bạn nên tránh ăn loại quả nóng này.