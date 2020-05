Những 'đại kỵ' khi chế biến rau củ vừa mất chất vừa dễ gây ung thư

Một trong những lỗi cơ bản khi vào bếp là chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao quá lâu. Điều này sẽ làm mất phần lớn các chất dinh dưỡng quan trọng. Như vậy, việc ăn những loại rau củ lúc này sẽ trở nên vô ích.Luộc rau quá kỹ cũng khiến các vi chất dinh dưỡng như vitamin B và C bị hòa tan trong nước và thẩm thấu ra ngoài một cách lãng phí.

Giá đỗ rất ngon và bổ dưỡng, nhưng bạn nên đảm bảo rằng chúng được nấu chín trước khi ăn. Nếu không, giá đỗ có chứa một số chất độc hại như các chất ức chế trypsin, nó có thể gây ra buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chóng mặt và các phản ứng bất lợi khác.Mướp đắng có chứa axit oxalic, có thể cản trở sự hấp thu canxi trong thực phẩm. Do đó,trước khi xào mướp đắng, bạn nên luộc qua trong nước nóng để có được loại bỏ axit oxalic.Nếu thức ăn thừa (đặc biệt là rau lá xanh như tỏi tây) được lưu trữ quá lâu, nó sẽ sản xuất một số lượng lớn nitrit, nó có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là đối với những ngườicơ thể yếu và nhạy cảm. Do vậy, không lưu trữ các loại rau lá xanh quá lâu sau khi được nấu chín.Rất nhiều người khi sơ chế rau củ đã mắc phải một lỗi rất phổ biến là vứt bỏ những bộ phận giàu chất dinh dưỡng có trong rau, củ như cuống và lá của súp lơ xanh, vỏ dưa leo và khoai tây…Giờ đây, bạn nên thay đổi cách thức nấu ăn của mình để giữ lại các thành phần giàu dinh dưỡng này. Vỏ, lá và thân cây thường chứa rất nhiều chất dinh dưỡng mà các bộ phận khác không có. Chúng cũng có hàm lượng vitamin cao hơn hẳn các bộ phận khác.Hầu hết tất cả các loại rau, củ đều có nguy cơ chứa các chất bảo quản và thuốc trừ sâu, gây ngộ độc thực phẩm . Nếu bạn thường rửa qua loa, thậm chí không rửa những loại quả có lớp vỏ ngoài tưởng chừng như sạch sẽ là hoàn toàn sai lầm.Ăn phải những loại hóa chất này có thể gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí phải đi cấp cứu. Đặc biệt hơn là các chất này không dễ dàng được đào thải mà chúng tích tụ dần dần trong cơ thể và gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm.Theo các nhà nghiên cứu, sau khi gây ra các triệu chứng ban đầu, các chất độc hại sẽ bước vào giai đoạn ngủ đông, ngấm vào máu, làm chậm quá trình trao đổi chất và tiêu hao năng lượng.Vì vậy, ngay cả khi mua rau, quả hữu cơ ở những địa chỉ uy tín, bạn vẫn nên ngâm 10-15 phút trước khi sử dụng và rửa sạch dưới vòi nước nhiều lần để chắc chắn rằng đã loại bỏ tối đa các chất độc hại Các chuyên gia nghiên cứu phát hiện ra rằng, nước ép cà rốt chứa rất nhiều carotene và rượu nạp vào cơ thể cùng một lúc, nó có thể sản xuất độc tố trong gan, và điều này sẽ tiếp tục dẫn đến các bệnh về gan. Các chuyên gia khuyến cáo, chúng ta không nên uống rượu ngay sau khi uống nước ép cà rốt hoặc nước ép cà rốt uống ngay lập tức sau khi uống rượu.Nấm giàu ergosterol, sẽ biến thành vitamin D sau khi nhận được ánh sáng mặt trời. Nếu bạn ngâm nấm trong nước quá lâu hoặc làm sạch chúng quá mức, sẽ làm mất đi một lượng lớn của ergosterol và các chất dinh dưỡng khác.Ăn cà chua trước bữa ăn có thể làm tăng axit dạ dày, và sẽ gây ra chứng ợ nóng, đau bụng và khó chịu khác. Vì vậy bạn nên ăn cà chua sau bữa ăn, bởi vì các acid trong dạ dày đã được pha trộn với thức ăn, do đó, nồng độ axit trong dạ dày sẽ giảm, nó sẽ giúp bạn tránh được những triệu chứng này.Đa số các loại rau, củ bị mất đi một phần chất dinh dưỡng khi chế biến hoặc hòa tan với nước luộc. Tuy nhiên, theo Tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm quốc tế, các loại rau, củ có màu đỏ và cam được hấp thụ tốt nhất khi nấu chín.Một nghiên cứu khác của trường Đại học Cornell, Mỹ cũng chỉ ra rằng cà chua được nấu chín làm tăng lượng lycopene, chất chống ôxy hóa giúp chống lại bệnh tật. Các nhà nghiên cứu tin rằng quá trình nhiệt sẽ làm mềm các thành tế bào của thực vật và làm cơ thể dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng hơn.Thật bất ngờ khi chúng ta vẫn được khuyên rằng hãy uống nước ép trái cây mỗi ngày để tốt hơn cho sức khoẻ. Sự thật thì sẽ tốt hơn cho bạn nếu ăn rau củ một cách trực tiếp.Sau khi ép, các loại rau, củ sẽ bị mất một lượng lớn chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, trong trường hợp bắt buộc phải nghiền nát rau, củ, quả, bạn hãy sử dụng chiếc máy xay sinh tố và không bỏ đi bất cứ thành phần nào.Là một người nội trợ thông minh, hãy tìm hiểu cách chế biến phù hợp nhất với từng loại thực phẩm, đặc biệt là rau củ để không mắc phải những sai lầm gây hại cho sức khoẻ