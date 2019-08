Những đại kỵ khi quan hệ tình dục, cần biết để khỏi mang họa

Quan hệ tình dục không điều độ hay quá sức là hiện tượng xảy ra khá thường xuyên ở nhiều cặp đôi. Điều này hoàn toàn không phải là một thói quen đúng khoa học.





Sau khi "lâm trận" các lỗ chân lông thường mở rộng, nhịp tim thường nhanh hơn mức bình thường, tất cả các cơ quan bộ phận đều được thực hiện một bài thể dục tổng hợp các cơ được thả lỏng tối đa. Chính vì vậy việc đứng dậy và đi tắm ngay rất có thể sẽ khiến bạn bị cảm lạnh và nhịp tim thay đổi đột ngột kèm theo các triệu chứng co rút đột ngột hoặc nguy hiểm hơn là tai biến do co mạch máu tức thời. Do đó việc dành ra 5-10 phút để âu yếm và ôm ấp bạn tình của mình vừa giúp cảm xúc thăng hoa và tình cảm mặn nồng hơn lại giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia tình dục, bạn nên tự "lập trình" nhu cầu tình dục thật sự của mình dựa trên tình trạng sức khỏe của cả hai để lựa chọn số lượng và tần suất phù hợp.



Không quan hệ tình dục khi mệt mỏi



Khi một trong hai người hoặc cả hai cảm thấy mệt mỏi, đó chính là thời điểm bạn không nên quan hệ tình dục, hãy chờ cho đến khi bạn đã hồi phục lại tinh thần và thể chất.



Các chuyên gia tình dục cho rằng, quan hệ tình dục khi mệt mỏi, không chỉ giảm khoái cảm, tăng sự mệt mỏi, mà còn gây ra nhức đầu, chóng mặt, tâm trí mệt mỏi, chân đau lưng nặng, dễ bị xuất tinh sớm, liệt dương và các bệnh khác.



Nhiều phụ nữ mệt mỏi và hầu như không đủ sức để quan hệ nhưng ít khi phản đối hoặc từ chối cuộc "yêu". Một thời gian dài như vậy sẽ sinh ức chế, lãnh cảm, hoặc sợ quan hệ tình dục, ác cảm với cảm giác quan hệ tình dục.



Hạn chế quan hệ tình dục trong giai đoạn điều trị bệnh



Khi một trong hai người mắc bệnh nặng, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính thì nên tạm thời dừng quan hệ tình dục.

Do cơ thể nóng lên và đổ mồi hôi nhiều sau khi quan hệ tình dục mà có thể chúng ta muốn tìm đến những đồ ăn, đồ uống mát lạnh như một giải pháp tạm thời để nạp thêm năng lượng. Tuy nhiên, khi hưng phấn, các bộ phận bên trong đường tiêu hóa cũng làm công việc trao đổi chất, thành dạ dày nhất thời chưa thể thích nghi với nhiệt độ lạnh mà bạn nạp vào, có thể dẫn tới đau bụng hoặc nặng hơn là tổn thương lớp màng dạ dày. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hành sự, các cặp tình nhân, đặc biệt là nam giới dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì nghĩ rằng mình cần nghỉ ngơi lại sức. Tuy nhiên thực tế chứng minh điều ngược lại, khi quan hệ, toàn bộ các cơ quan, cả phần cơ cũng như hệ thần kinh đều hoạt động quá sức, nhịp tim tăng lên, kéo theo hô hấp gấp gáp, máu lưu thông với tốc độ cao, khiến bộ phận sinh dục cả hai đều ở tình trạng dồn máu. Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn này cơ thể có sức đề kháng với bệnh tật giảm mạnh dẫn đến tiến triển của bệnh sẽ tăng nhanh. Nếu mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh cũng có thể dễ dàng lây sang bạn tình một cách nhanh chóng và nguy hiểm hơn.Ngoài ra, do ảnh hưởng của bệnh, quan hệ cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của tinh trùng và trứng.Khi người phụ nữ mắc bệnh, môi trường bên trong tử cung có thể trở thành không gian bất lợi cho sự phát triển của trứng đã thụ tinh.Đặc biệt, cũng không nên quan hệ tình dục khi người phụ nữ đang trong giai đoạn "đèn đỏ", bởi vào kỳ kinh nguyệt, nội mạc tử cung phải làm việc nhiều nên khá "vất vả", nếu quan hệ sẽ gây ra những xây xát, tạo vết thương dễ nhiễm khuẩn có thể dẫn đến viêm.Hơn nữa, thời gian này kinh nguyệt thường tụ lại và ứ đọng tại vùng chậu, nếu quan hệ sẽ làm tăng dòng chảy kinh nguyệt, gây rong kinh hoặc ra máu bất thường.Trong giai đoạn này, đàn ông cũng dễ bị viêm niệu đạo, nhiễm trùng, viêm bàng quang, tăng tần số tiết niệu, dễ gây bệnh ở đường tiết niệu và các triệu chứng khác.Đi tiểu 5-10 phút ngay sau khi quan hệ chính là nguyên nhân gây tổn thương tới tiền liệt tuyến ở nam giới. Đối với bộ phận sinh dục của phái mạnh, đường tiết niệu khá dài và cong, việc tiểu tiện sau cuộc yêu sẽ khiến vi khuẩn và những chất cặn bã ngược xâm nhập vào tuyến tiền liệt, nếu lặp lại thường xuyên sẽ có nguy cơ mắc viêm tuyến tiền liệt.Nghiên cứu chỉ ra, sau khi lâm trận, dương vật là nơi thường tụ nhiều máu nhất, tình trạng cương cứng không thể lập tức chấm dứt. Khi ấy, đường tiết niệu và tiền liệt tuyến vẫn đang co thắt, tạo ra sức cản ở ống dẫn tiểu. Nếu tiểu ngay lập tức, áp lực nước tiểu tăng cao đột ngột chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng vi khuẩn quay ngược lại, gây viêm nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe.Tuy nhiên, với nữ giới, sau khi quan hệ 5-10 phút, có thể tiểu tiện như một hình thức phòng viêm nhiễm đường tiết niệu. Lí do có sự trái ngược này là do đường tiết niệu của nữ giới khá ngắn và thẳng, việc tiểu sau khi mây mưa sẽ giống như một mẹo giúp làm sạch chất dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn quay ngược lại gây viêm nhiễm âm đạo.Không chỉ vậy, hooc-môn sinh dục được tiết ra rất nhiều, gây cảm giác hưng phấn cao nhưng cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, ngủ ngay lập tức khiến các cơ quan trên cơ không kịp thích nghi, điều này dẫn đến tăng thêm cảm giác mệt mỏi.Nhiều người nghĩ để làm sạch cơ thể, nên tắm càng nhanh càng tốt sau khi yêu. Tuy nhiên, đây là việc làm phản khoa học, việc tắm ngay không giúp làm sạch cơ thể bạn hơn bao nhiêu, trái lại, có thể khiến bạn bị sốc nhiệt, loại bỏ đi những lợi khuẩn trên cơ thể và tạo điều kiện có vi khuẩn xâm nhập do độ pH mất cân bằng.Nếu cặp đôi nào đó tranh thủ những thời gian ngắn ngủi bên nhau để giải quyết vấn đề sinh lý thì sẽ ít có thời gian nghỉ ngơi sau mỗi cuộc yêu thậm chí là bắt tay ngay vào công việc ngay sau khi hành sự. Những công việc nhẹ nhàng thì sẽ chẳng sao nhưng nếu bạn phải bắt tay vào những công việc đòi hỏi hao tổn sức lực nhiều thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến những hồi trống ngực những lần khó thở và chuột rút bất chợt. Nguy hiểm hơn là bạn sẽ mệt mỏi dài ngày sau đó gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất nhiều.