Những dấu hiệu cảnh báo có thể bạn đang mắc bệnh tim

Trong lòng trắng của mắt nếu có sự xuất hiện của các đốm đen hoặc màu sắc khác, là do khí huyết trong cơ thể không thông gây nên, đó cũng chính là những cục máu đông nhỏ.Do tuần hoàn máu không đủ, và có liên quan đến việc giảm lượng hồng cầu. Tình trạng này rất dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim . Bình thường khi bạn nhìn vào gương, có thể quan sát xem mắt có xuất hiện tình trạng trên hay không, nếu có cần phải chú ý đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thể chất.Thông thường vào lúc trời lạnh, nhiều người hay bị tím môi hay thâm môi do nhiệt độ bên ngoài quá thấp. Tuy nhiên đừng nhầm lẫn bởi chúng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim.Lúc này sức khỏe tim đang trong tình trạng bất ổn, lượng lưu thông máu trong cơ thể sẽ bị giảm sút. Từ đó dẫn đến việc tim không thể cung cấp đủ máu cho các bộ phận, khiến môi bị thâm tím nghiêm trọng.Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng, lưỡi như một "hạt giống" của trái tim nên những thay đổi bất thường của tim đều để lại dấu vết trên lưỡi. Lấy ví dụ, khi tức giận thì đầu lưỡi sẽ tự nhiên chuyển sang đỏ.Thế nên mỗi lúc chúng ta cắn phải lưỡi trong vô thức thì hãy cẩn trọng trước các nguy cơ về bệnh tim mạch và mạch máu não. Bởi lúc đó, các cơ điều khiển lưỡi sẽ gặp trục trặc do những ảnh hưởng từ tim và khu vực não bộ.Móng tay của người bình thường có màu hồng, đầy đặn và sáng bóng, nhưng móng tay của một số người có màu đen.Ngoài việc móng tay bị tổn thương, trên móng tay xuất hiện các đốm đen, đây thực sự không phải là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ trong cơ thể có vấn đề. Hầu hết là do khí thận không đủ dẫn đến thận bị suy yếu.Theo y học cổ truyền, thận là cơ quan điều tiết và giải độc của cơ thể, những người có thận kém cũng sẽ ảnh hưởng đến tim mạch. Từ quan điểm này, móng tay xuất hiện những đốm đen, đại đa số tim cũng có vấn đề, đặc biệt cần cảnh giác với bệnh nhồi máu cơ tim Nếu bạn cảm thấy khó thở như có vật gì đó đè nén ngực hoặc gặp khó khăn khi hít thở sâu, bạn nên khám chuyên khoa tim mạch để tìm nguyên nhân. Người mắc bệnh tim thường xuất hiện triệu chứng khó thở kể cả khi không hoặc phải gắng sức. Tình trạng khó thở này xảy ra ngay khi bạn nằm xuống hoặc đi ngủ. Khó thở xảy ra vào ban đêm, lúc bạn đang ngủ, đó là do việc đột ngột tim giảm khả năng co bóp, làm gián đoạn quá trình bơm máu từ tim đến phổi gây khó thở.Những cơn đau ngực là dấu hiệu của bệnh tim. Thông thường, những người được chẩn đoán mắc bệnh tim, họ thường có cảm giác bị đè nặng lên ngực hoặc tức ngực. Người bệnh có cảm giác đau thắt ngực ở khu vực dưới xương ức, phía trước, cơn đau thường kéo dài 10 phút và hay lặp lại.Khi bị đau ngực kéo dài, người bệnh cần nghỉ ngơi tuyệt đối và phải đi khám ngay, vì đây có thể là dấu hiệu của một cơn nhồi máu cơ tim. Đau thắt ngực hoặc đau ngực nói chung thường là do các tế bào cơ tim không nhận đủ ôxy do lưu lượng máu tới tim giảm.Nghe qua có vẻ không liên quan lắm, bởi bệnh tim và đau răng là 2 loại hoàn toàn khác nhau. Nhưng theo nhiều nghiên cứu, đau răng do bệnh tim thường có những biểu hiện như vị trí đau không rõ ràng, cơn đau không thuyên giảm sau khi dùng thuốc giảm đau… Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng, đây là dấu hiệu rất nhiều người hay bỏ qua nhất vì nó thường bị nhầm lẫn với đau răng thông thường.Như đã đề cập, lưỡi là nơi có sự liên quan đến tim nhiều nhất. Lưỡi bình thường và khỏe mạnh sẽ luôn hồng hào và linh hoạt. Nhưng ngược lại, nếu trên lưỡi dần bị xung huyết và bầm tím thì ắt hẳn quá trình lưu thông máu đang không được tốt.Y học Trung Quốc cũng tin rằng, màu lưỡi nhợt nhạt cũng cho thấy bạn đang bị suy tim và rối loạn nhịp tim, từ đó gây ra bệnh thiếu máu tim. Vậy nên nếu có bất kỳ một tình trạng khác thường nào ở lưỡi, bạn cần chủ động đến viện khám ngay để tránh bất trắc.Hiện tượng suy tim xuất hiện cùng lúc với hiện tượng phù, cơ thể có dấu hiệu tích nước. Nếu thấy khi ngủ dậy mặt bị căng phù, mí mắt nặng, hoặc điển hình là phù bàn chân vào thời điểm nhất định trong ngày, cảm thấy đi dép chật...., cho thấy bạn đang có những triệu chứng của suy tim.Cơ thể cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức khi thực hiện các hoạt động thường ngày, thậm chí mệt mỏi cả sau khi ngủ dậy. Nếu hiện tượng này xảy ra một cách thường xuyên, nó báo hiệu bạn đang gặp vấn đề về tim mạch, vì đây là dấu hiệu thiếu máu đến tim, não và phổi.Ho dai dẳng, khò khèTim bơm máu không đủ để cung cấp cho cơ thể, khiến máu bị ứ lại. Dịch ứ ở phổi lâu ngày gây tình trạng ho mạn tính, thở khò khè. Tình trạng ho nhiều hơn khi nằm hoặc mới dậy khỏi giường.Một trong những dấu hiệu chính của bệnh suy tim sung huyết là người bệnh lúc nào cũng có cảm giác no. Do sự tích tụ của dịch trong gan, hệ thống tiêu hóa khiến người bệnh chán ăn và buồn nôn. Nếu có thêm triệu chứng mệt mỏi đến mức không muốn ăn, người bệnh cần đi khám ngay.Đi tiểu ban đêm thường xuyên là một dấu hiệu quan trọng của bệnh suy tim, do sự chuyển dịch lượng nước tích tụ trong cơ thể gây phù ở nhiều bộ phận đến thận thông qua các mạch máu.Nguyên nhân khiến tim đập nhanh là tim đập nhiều hơn để bù cho khả năng suy giảm chức năng bơm máu. Các biểu hiện hồi hộp bất thường, nghe rõ tim đập như đánh trống ngực với tốc độ nhanh.

