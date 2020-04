Những dấu hiệu cảnh báo người bạn có thể đang 'chứa' khối ung thư

Quảng cáo

Em có nghe nói trong người hay mệt mỏi và sút cân là những dấu hiệu của bệnh ung thư vì thế em muốn hỏi bác sĩ về những triệu chứng của bệnh và muốn được kiểm tra tổng thể để phát hiện ung thư sớm em cần phải làm gì? Xin cảm ơn bác sĩ.



Nguyễn Đông Anh (Hà Nội)

Bác sĩ chuyên khoa ung thư Phạm Đình Tuần, Bệnh viện Bộ Nông nghiệp tư vấn:

Gầy sút nhanh, mệt mỏi vô cớ là 1 trong các dấu hiệu đáng chú ý để đến khám chuyên khoa ung bướu. Trong ung thư thường gầy sút nhanh, có thể giảm hơn 10% trọng lượng trong khoảng 3 tháng thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Dấu hiệu này xảy ra ở hầu hết các bệnh ung thư như ung thư tuyến tụy, dạ dày, thực quản, ung thư đại tràng hoặc ung thư phổi. Kèm theo đó là dấu hiệu mệt mỏi cũng cảnh báo căn bệnh ung thư mà chúng ta dễ bỏ qua.

Sự mệt mỏi do ung thư rất vô cớ và thường khác với sự mệt mỏi do làm việc vất vả. Mệt mỏi do ung thư rất bải hoải và người bệnh không cảm thấy đỡ dù đã nghỉ ngơi. Dấu hiệu này thường thấy ở ung thư máu, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày...

Thay đổi đột ngột trong thói quen đi vệ sinh, bao gồm táo bón, phân lỏng hơn so với thông thường hay đau có cảm giác lạ kéo dài hoặc đau âm ỉ thì cần được kiểm tra. Đó có thể dấu hiệu của ung thư đại - trực tràng hoặc trong trường hợp hiếm hơn có thể là ung thư buồng trứng hoặc tuyến tụy. Ảnh minh họa: Internet Ngoài dấu hiệu gầy sút cân nhanh, mệt vô cớ thì còn nhiều dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm khác như:

1. Tự nhiên bị viêm loét miệng, lâu lành.

2. Thấy khàn tiếng hoặc giọng nói ồm bất thường kéo dài từ 2-3 tuần thì phải nghĩ đến dấu hiệu cảnh báo ung thư thanh quản

3. Khó nuốt là dấu hiệu của ung thư thực quản.

4. Ho kéo dài liên tục kéo dài > 3-4 tuần đồng thời có những biểu hiện kèm theo như đau ngực, ho ra máu... có thể là dấu hiệu ung thư phổi.

5. Bị đầy bụng ợ hơi kéo dài liên tục hơn 2-3 tuần và bạn phải dùng thuốc kháng axit thường xuyên, thì nó có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày hoặc ung thư thực quản, ung thư tuyến tụy...

6. Thay đổi đột ngột trong thói quen đi vệ sinh, bao gồm táo bón, phân lỏng hơn so với thông thường hay đau có cảm giác lạ kéo dài hoặc đau âm ỉ thì cần được kiểm tra. Đó có thể dấu hiệu của ung thư đại - trực tràng hoặc trong trường hợp hiếm hơn có thể là ung thư buồng trứng hoặc tuyến tụy.

Trường hợp bạn bắt đầu ho ra máu, khạc nhổ ra máu, có máu trong phân hoặc trong nước tiểu, thì bạn nên đi khám bệnh ngay, bởi vì:



- Thấy máu trong phân là dấu hiệu của ung thư đại - trực tràng.

- Đi tiểu ra máu, là cảnh báo sớm của

- Chảy máu núm vú báo động ung thư vú

8. Hay bị sốt, cảm cúm





Một ngày nào đo bạn thấy nốt ruồi quen thuộc của bạn to lên đáng kể thì đó là dấu hiệu đáng ngờ của ung thư nốt ruồi. Các sự thay đổi về cấu trúc của da, mụn cóc, nốt ruồi hoặc đốm sắc tố đều có thể là những dấu hiệu của ung thư da. Các khối u ác tính là một dạng phổ biến của ung thư da và có biểu hiện giống như những đốm trên da, thường có màu sắc, kích thước, hình dáng không bình thường.



10. Đau





Nếu bạn bị đổ nhiều mồ hôi vào ban đêm có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư tế bào lympho, một khối u đang phát triển trong tế bào bạch huyết. Ảnh minh họa: Internet 11. Viêm sưng hạch Ở những người cao tuổi, thường bị mệt mỏi và đau mình mẩy. Nhưng cảm giác đau mơ hồ, có thể là một triệu chứng sớm của một số bệnh ung thư. Nếu bạn bị đau đầu không làm cách nào dứt được dù đã uống thuốc giảm đau có thể là dấu hiệu của khối u ác tính ở não. Nếu đau ở lưng là dấu hiệu của ung thư ruột kết hoặc ung thư buồng trứng. Các bệnh ung thư xương, ung thư dương vật cũng gây đau nhiều.

Tình cờ bạn phát hiện được một khối u hoặc sưng ở các hạch trong nách hay ở cổ hoặc ở bất cứ nơi nào khác thì cần phải lưu ý vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư máu và bạch huyết.



12. Sờ thấy khối u

Có một số ung thư cảm nhận được qua da. Đó là ung thư vú, ung thư dương vật, ung thư hạch và ung thư gan, tụy. Tuy có vài dạng khác của ung thư vú không xuất hiện u, cục nhưng da cứ mẩn đỏ, dầy lên.



12. Vết loét không lành

Có những dấu hiệu khác của ung thư da đó là những khối u nhỏ trên da sẽ lớn dần lên, trên đó là những vết loét không thể lành từ 2-4 tuần. Những khối u hoặc các vết loét này thường không đau nhưng có thể gây chảy máu hoặc ngứa.



14. Đổ mồ hôi ban đêm

Nếu bạn bị đổ nhiều mồ hôi vào ban đêm có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư tế bào lympho, một khối u đang phát triển trong tế bào bạch huyết. Những người mắc ung thư thế bào lympho có sự trao đổi chất trong cơ thể lớn do các tế bào lympho sử dụng rất nhiều năng lượng. Vì vậy, họ thường đổ rất nhiều mồ hôi vào ban đêm, kèm theo là một khối u có đường kính từ 2cm trở lên ở cổ, nách hoặc háng thì cần nghĩ đến ung thư

Bác sĩ chuyên khoa ung thư Phạm Đình Tuần