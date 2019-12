Những dấu hiệu ở chân cảnh báo bạn có thể đang mắc bệnh hiểm nghèo

Nốt ruồi đen có thể xuất hiện mọi bộ phận ở trên cơ thể, bao gồm cả ngón chân. Khi kiểm tra làn da, bạn không nên bỏ sót đôi chân, bởi khi xuất hiện những nốt ruồi đen không rõ nguyên nhân, thì đây có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư da. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là người bị lạnh thường xuyên thì nên đi khám để xác định nguyên nhân, bởi vì có rất nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm khiến bàn chân bị lạnh, như: tuyến giáp hoạt động kém, bệnh tiểu đường hoặc thiếu máu làm máu lưu thông kém…Sưng ở chân và vùng chân dưới của bạn có thể thường xuyên xuất hiện nếu bạn phải đứng trong thời gian dài nên khiến nhiều người khá chủ quan với triệu chứng này. Tuy nhiên, sưng chân cũng là một triệu chứng của nhiều tình trạng bệnh nguy hiểm khác trong cơ thể như:- Bệnh tim: Nhiều triệu chứng xuất hiện ở người bệnh tim có thể làm cho chất lỏng hoặc dịch trong cơ thể bị kẹt ở chân và vùng chân dưới.- Vấn đề với tĩnh mạch: Tĩnh mạch khi gặp vấn đề bất thường có thể dẫn đến không thể bơm máu theo cách phù hợp với quy luật thông thường, dẫn đến máu sẽ bị dồn vào chân, làm cho chân có cảm giác bị sưng lên.- Các vấn đề với hệ thống bạch huyết: Các hạch bạch huyết và các mạch máu trong cơ thể giúp mang chất lỏng đi khắp cơ thể. Khi có sự tắc nghẽn trong hệ bạch huyết, nó gây ra sưng ở chân và cánh tay.- Vấn đề về gan: Hiện tượng sưng chân xuất hiện có thể là do gan không có khả năng tạo ra đủ protein trong máu.Da chân khô ráp không chỉ là do da bị nhiễm nấm hoặc là bởi mẫn cảm, mà còn có thể là do hệ thống tuần hoàn máu gặp phải trở ngại khiến cho da chân không nhận đủ lượng máu cần thiết.Hình dạng bàn chân thay đổi là một dấu hiệu của bệnh tiểu đường vì tổn thương thần kinh do tiểu đường có thể dẫn đến biến dạng bàn chân. Như biến chứng Charcot khiến bàn chân sưng và đỏ. Dần dần xương bàn chân và xương ngón chân có thể bị lệch vị trí, thậm chí gãy, làm cho bàn chân có hình dạng lạ.Trường hợp ngón chân của bạn thay đổi màu sắc ngay cả khi thời tiết ấm áp hay chân không bị lạnh, thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo về hội chứng ngón chân xanh, xảy ra khi các mạch máu bị chặn lại.Các khối u gây đau có thể phát triển đột ngột và kéo dài hoặc một vài giờ đến vài ngày. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo về sự nhiễm trùng tim do vi khuẩn.Nếu các đốm thâm tím hoặc xanh xuất hiện ngẫu nhiên mà không có bất kỳ nguyên nhân do va đập nào và lưu lại trong một thời gian dài trên da, thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về bệnh gan, viêm mạch máu, rối loạn mạch máu...Nếu chân bạn nổi những đốm màu đỏ tươi, đỏ sẫm hoặc tím và có thể đi kèm với một số phản ứng như ngứa, dát trong thời gian dài, thì đây cũng có thể là đấu hiệu cảnh báo bệnh viêm mạch máu, và một số bệnh tự miễn dịch như lupus hoặc viêm khớp dạng thấp.Những vết lở loét ở chân chính là dấu hiệu cảnh trước của bệnh tiểu đường. Nguyên nhân xuất hiện những vết loét là do lượng đường ỏ trong máu tăng cao khiến cho thần kinh bị tổn thương, các tuyến mồ hôi và chức năng làm lành vết thương bị suy giảm, nghiêm trọng hơn có thể gây ra những bệnh truyền nhiễm và cắt bỏ đi một phần của bộ phận trên cơ thể.Chuột rút do cơ thể mất nước hoặc không đủ các khoáng chất như kali, magie, canxi trong khẩu phần ăn. Tình trạng này có thể điều trị dễ dàng bằng cách bổ sung khoáng chất hay thay đổi chế độ ăn. Tuy nhiên sau điều trị, chân vẫn bị chuột rút thì có thể là dấu hiệu của tổn thương thần kinh. Gót chân bị đau nhức có thể là dấu hiệu trước của bệnh viêm cân gan chân. Khi bước xuống giường, từ trên ghế đứng dậy hoặc là khi đi bộ, các gót chân xuất hiện nhiều triệu chứng đau nhức.Nốt ruồi đen có thể xuất hiện mọi bộ phận ở trên cơ thể, bao gồm cả ngón chân. Khi kiểm tra làn da, bạn không nên bỏ sót đôi chân, bởi khi xuất hiện những nốt ruồi đen không rõ nguyên nhân, thì đây có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư da.Hiện tượng tê chân và bệnh thần kinh có liên quan tới nhau. Nếu thường xuyên cảm thấy chân tê thì nguyên nhân có thể là bởi thần kinh ở chân, mắt cá chân hoặc lưng bị teo lại.Tĩnh mạch mạng nhện có thể xuất hiện trong thai kỳ hoặc do béo phì và không tập thể dục đủ. Thông thường đây có thể là một triệu chứng của bệnh giãn tĩnh mạch và đôi khi bạn có thể cảm thấy có cảm giác đau ở khu vực này.Giãn tĩnh mạch ngày nay không phải là căn bệnh hiếm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khoảng 30% rơi vào tình trạng này. Đó là tình trạng xảy ra khi các tĩnh mạch nông trở nên giãn nở rộng và xoắn lại.