Những dấu hiệu 'vặt vãnh' này cảnh báo ung thư gan đang 'trú' trong người bạn

Gan là cơ quan chính giúp cơ thể chúng ta trao đổi chất. Chức năng gan suy giảm sẽ khiến bạn bị sút cân. Sút cân được coi là một trong những triệu chứng quan trọng nhất của giai đoạn đầu tiên của ung thư gan. Ảnh minh họa: Internet

Nếu cảm thấy mệt mỏi kéo dài đi kèm với bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan nào khác, bạn có thể đã mắc ung thư gan. Mặc dù mệt mỏi là một triệu chứng chung, nhưng rất thường gặp ở bệnh nhân ung thư gan. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị buồn nôn và nôn mửa không rõ nguyên nhân, kiểm tra xem bạn có bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan khác không. Nôn và buồn nôn thường được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan. Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp vùng đỉnh mũi có màu đỏ xuất hiện ở người bị bệnh gan thường là nữ giới, do chức năng gan giảm sút, có thể dẫn đến rối loạn nội tiết tố, gây ra hiện tượng vùng mũi có màu đỏ, thậm chí một số người có biểu hiện đỏ khắp vùng mặt.Vàng mắt, vàng da là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất khi gặp phải các vấn đề về gan.Nguyên nhân của hiện tượng này là do một chất có tên gọi là "bilirubin", chất thải có màu vàng được sinh ra từ mật và thông thường sẽ được xử lý tại gan. Khi có quá nhiều bilirubin trong máu, chất này có thể rò rỉ vào các mô như da và mắt, khiến chúng chuyển thành vàng.Vàng da ở người bệnh ung thư (đã được chẩn đoán hoặc vừa mổ) có thể báo hiệu là đã bị di căn vào gan. Nếu có tình trạng ngứa lâu năm, nay lại vàng da, cần nghĩ đến chứng do ứ mật trường diễn trong gan.Gan nằm ở vùng bên phải của bụng trên, kéo dài đến giữa. Gan nở to làm bạn có thể sờ thấy nó ở vị trí này. Bạn nên theo dõi để nhận được những lời khuyên từ bác sĩ vì đây là những dấu hiệu quan trọng của bệnh ung thư gan Tăng bilirubin trong máu sẽ làm cho màu sắc của nước tiểu thay đổi từ màu vàng sẫm đến nâu. Nếu bạn nhận thấy có sự thay đổi màu sắc của nước tiểu, hãy đến gặp bác sĩ sớm nhất có thể.Tụ dịch trong bụng là một trong những triệu chứng ung thư gan giai đoạn đầu. Chướng bụng cùng với việc có thể sờ thấy được gan là một dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan.Nếu bạn bị buồn nôn và nôn mửa không rõ nguyên nhân, kiểm tra xem bạn có bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan khác không. Nôn và buồn nôn thường được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan.Gan là cơ quan chính giúp cơ thể chúng ta trao đổi chất. Chức năng gan suy giảm sẽ khiến bạn bị sút cân. Sút cân được coi là một trong những triệu chứng quan trọng nhất của giai đoạn đầu tiên của ung thư gan.Gan nở rộng và suy giảm chức năng sẽ dẫn đến đau bụng. Nếu bạn bị đau bụng cùng với gan nở rộng, rất có thể bạn đã mắc bệnh về gan.Nếu cảm thấy mệt mỏi kéo dài đi kèm với bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan nào khác, bạn có thể đã mắc ung thư gan. Mặc dù mệt mỏi là một triệu chứng chung, nhưng rất thường gặp ở bệnh nhân ung thư gan.Nếu thường xuyên gặp tình trạng mắt mỏi và khô, kèm theo ngứa mắt không rõ lí do, thì rất có thể đây là một trong những triệu chứng của các bệnh về gan, bao gồm cả ung thư gan.Một dấu hiệu khác khi bị ung thư gan là ngứa da. Điều này là do khối u của bệnh nhân ung thư gan đã đè nén ống mật, dẫn đến vàng da, vàng da tắc nghẽn và bài tiết mật kém, dẫn đến ngứa da. Vì thế, nếu gặp phải tình trạng ngứa da bất thường, bạn nên đi khám để tìm được nguyên nhân đằng sau và kịp thời điều trị.Nhiều nghiên cứu chỉ ra, dấu hiệu của ung thư gan có thể xuất phát từ sự sạm đen của da mặt. Nguyên nhân chủ yếu là do khả năng chuyển hóa melanin của gan bị giảm và chậm lại trong da. Nếu cảm thấy khuôn mặt mình bất thường, đừng chủ quan mà hãy đi kiểm tra sức khỏe.

Thái Hà (tổng hợp)