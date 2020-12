Những hình ảnh về người đầu tiên tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID-19

Sáng 17/12, 3 người Việt Nam đầu tiên sẽ được tiêm vắc-xin Nano Covax. Đây là vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. Sản phẩm do Công ty Nanogen sản xuất.

Trả lời về những nguy cơ sau tiêm, ông Quang khẳng định tiêu chuẩn đánh giá trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một là tiêu chí an toàn. “Tình nguyện viên được tiêm ở liều tối thiểu để đảm bảo an toàn. Do đó, nếu có những tai biến không mong muốn thì có thể kiểm soát”, ông Quang khẳng định.