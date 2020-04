Những loại cây trồng trong nhà vừa tốt cho phong thủy, vừa thanh lọc không khí

Quảng cáo

Một số nghiên cứu đã chứng minh được rằng, lan Ý có khả năng loại bỏ những hợp chất hữu cơ dễ dàng bay hơi bên trong không khí như formaldehyd, trichloroen và benzen. Việc chăm sóc loại cây này cũng khá dễ dàng giản chỉ cần đặt nó vào một góc tối, cung cấp nước mỗi tuần một lần là được. Ảnh minh họa: Internet

Loại cây này phát triển mạnh trong ánh sáng thấp. Vào ban đêm, nó hấp thụ carbon dioxide (CO2) và giải phóng oxy (một sự đảo ngược của quá trình tổng hợp oxy của hầu hết các cây). Hãy đặt một chậu gồm 2 cây trong phòng ngủ của bạn để tăng oxi trong khi bạn ngủ. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt cây này trong phòng có nhiều máy in, máy tính. Ảnh minh họa: Internet

Cây có thể lọc tốt benzene và các hóa chất được sinh ra bởi toluene, vốn có trong một số loại sáp và chất kết dính. Toluen chủ yếu được dùng làm dung môi hòa tan nhiều loại vật liệu như sơn, các loại nhựa tạo màng cho sơn, mực in, chất hóa học, cao su, mực in, chất kết dính... Tiếp xúc với toluene trong thời gian đủ dài có thể bị bệnh ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Bạc hà có nhiều chủng loại và những chủng loại bạc hà khác nhau này đều có một tác dụng chung chính là giúp cho không khí thêm thanh mát, tỏa ra mùi hương dễ chịu đánh bay những cơn căng thẳng. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có những lợi ích trên, những loại cây này còn mang tác dụng làm giảm nồng độ CO2 và tăng độ ẩm trong nhà. Điều này đồng nghĩa với việc, các loại cây trồng này có thể ngăn ngừa hoặc làm giảm kích ứng cho mắt, mũi, họng và thậm chí là phổi của chúng ta.

Hương thảo được biết đến nhiều nhất trong việc hỗ trợ tăng sức hấp dẫn cho một số món ăn. Ngoài ra, loại thực vật này còn được sử dụng như trà thảo dược, giúp làm mát cơ thể rất hiệu quả.

Theo một số thông tin, hương thảo là một loại cây trồng thuộc họ lá kim, có thể sống quanh năm và phát triển tốt trong mùa đông. Được biết, loại cây trồng này sở hữu một mùi thơm rất tự nhiên và dễ chịu. Và nhiều nghiên cứu đã chứng minh dược rằng, các loại cây họ lá kim giống như hương thảo có khả năng thanh lọc không khí rất tốt, đặc biệt là những ngày thời tiết ẩm ướt. Chúng hoạt động với cơ chế hít CO2 và thải ra oxi. Không chỉ dừng lại ở đó, hương thảo còn có tác dụng giúp tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng và kích thích sự phát triển của não bộ.

Lan Ý là một trong số những loại cây trồng có kích thước nhỏ gọn, chúng sẽ không chiếm quá nhiều không gian trong nhà của bạn. Loại cây này được rất nhiều người trưng dụng, bởi vẻ bề ngoài của nó trông rất sang và lý tưởng cho những ngôi nhà có khuôn viên nhỏ gọn.

Mặt khác, lan Ý được nhiều người lựa chọn là vì chúng rất dễ chăm sóc, phù hợp với những ai chưa có kinh nghiệm trong việc "chơi" cây cảnh. Loại cây này rất dễ sống, không cần quá nhiều ánh sáng hay nước. Đây là những ưu điểm cho biết tại sao chúng được trưng dụng một cách phổ biến. Một số nghiên cứu đã chứng minh được rằng, lan Ý có khả năng loại bỏ những hợp chất hữu cơ dễ dàng bay hơi bên trong không khí như formaldehyd, trichloroen và benzen. Việc chăm sóc loại cây này cũng khá dễ dàng giản chỉ cần đặt nó vào một góc tối, cung cấp nước mỗi tuần một lần là được.

Cây dễ trồng, đẹp mắt. Cao 1-2 m, gốc có nhiều rễ phụ và chồi bên. Thân nhẵn, đốt đều đặn, mang nhiều bẹ khô do lá rụng để lại. Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, thích hợp làm cây trồng nội thất, giai đoạn còn nhỏ đòi hỏi phải che bóng, đất thoát nước tốt. Nhu cầu nước trung bình.

Cây lọc tốt amoniac, một chất rất hại cho hệ hô hấp, vốn là thành phần chính trong chất tẩy rửa, dệt may, và thuốc nhuộm.

Loại cây này phù hợp với giỏ treo trong nhà. Nó được coi là một trong những máy lọc không khí hiệu quả nhất, nhưng nhu cầu về độ ẩm khá cao.

Cây hoạt động đặc biệt tốt trong việc loại bỏ formaldehyde. Một số nghiên cứu cũng cho thấy nó có thể loại bỏ kim loại độc hại như thủy ngân và asen.

Loại cây này phát triển mạnh trong ánh sáng thấp. Vào ban đêm, nó hấp thụ carbon dioxide (CO2) và giải phóng oxy (một sự đảo ngược của quá trình tổng hợp oxy của hầu hết các cây). Hãy đặt một chậu gồm 2 cây trong phòng ngủ của bạn để tăng oxi trong khi bạn ngủ. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt cây này trong phòng có nhiều máy in, máy tính.

Ngoài việc làm giảm carbon dioxide, cây lưỡi hổ còn làm giảm formaldehyde, benzene trong không khí.

Là loại cây leo rất dễ trồng, lá hình tim, xanh thẫm có gân màu vàng hay màu kem. Có thể để bình cây leo ở góc phòng hoặc treo những chậu cây nhỏ gần cửa sổ, chúng sẽ làm cho căn phòng sinh động và tự nhiên hơn rất nhiều.

Giống như nhiều cây dây leo khác, trầu bà khắc phục tình trạng có khí formaldehyde, carbon monoxide và benzene trong nhà.

Cây có thể lọc tốt benzene và các hóa chất được sinh ra bởi toluene, vốn có trong một số loại sáp và chất kết dính. Toluen chủ yếu được dùng làm dung môi hòa tan nhiều loại vật liệu như sơn, các loại nhựa tạo màng cho sơn, mực in, chất hóa học, cao su, mực in, chất kết dính... Tiếp xúc với toluene trong thời gian đủ dài có thể bị bệnh ung thư.

Cà phê được biết đến là một loại nước uống rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người không biết được rằng, cây cà phê có khả năng thanh lọc không khí rất hiệu quả. Theo một số thông tin cho biết, loại cây này có khoảng 120 loại, trong đó Arabica rất dễ trồng trong chính căn nhà của bạn.

Đây là một loại cây trồng có hoa màu trắng, kết hợp với một mùi thơm tự nhiên và dễ chịu vào mỗi buổi sáng. Khi bạn hít vào chúng sẽ giúp đánh bay những cơn buồn ngủ và căng thẳng, mang lại một tâm trạng sản khoái. Được biết, loại cây trồng này có khả năng phát triển lên đến 3m. Tuy nhiên, nếu bạn muốn dùng để trang trí thì hãy cho chúng vào một chiếc chậu nhỏ, để không phát triển nhiều và giữ ở mức 1m.

Bạc hà là một loại thảo dược khá phong phú về chủng loại. Chúng dược dùng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như nấu cùng với đậu khô, thịt nướng, làm tinh dầu cho nước hoa và nhiều công dụng hơn nữa.

Tuy nhiên, những chủng loại bạc hà khác nhau này đều có một tác dụng chung chính là giúp cho không khí thêm thanh mát, tỏa ra mùi hương dễ chịu đánh bay những cơn căng thẳng.

Mặt khác, một số nghiên cứu đã chứng minh được rằng, khi hoa của bạc hà nở, chúng sẽ thú hút được rất nhiều ong lui tới. Và lúc này, những chú ong sẽ giúp loại bỏ các loại kí sinh trùng, côn trùng gây ẩm mốc.

Hòa Thuận (tổng hợp)