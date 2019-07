Những loại nước ép từ rau, quả vừa đẹp da vừa chống ung thư

Cà chua là một nguồn dồi dào vitamin C và các chất natri, phốt pho, canxi, kali, magie và lưu huỳnh. Cà chua được khuyên dùng như một phương pháp tuyệt vời trong trị liệu ung thư tuyến tiền liệt. Glutathione có trong cà chua giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp giàu chlorophyll, là một vũ khí khác giúp chống lại ung thư. Đây là một nguồn dồi dào các chất lưu huỳnh, clo, silic và B complex có vai trò trong việc mọc tóc và duy trì làn da khỏe mạnh.Cà chua là một nguồn dồi dào vitamin C và các chất natri, phốt pho, canxi, kali, magie và lưu huỳnh. Cà chua được khuyên dùng như một phương pháp tuyệt vời trong trị liệu ung thư tuyến tiền liệt. Glutathione có trong cà chua giúp tăng cường hệ miễn dịch.Theo các nghiên cứu, nước ép nho giúp giảm đáng kể các tổn thương do ung thư đại tràng gây ra. Nước ép nho chứa limonene, một loại hóa chất thực vật giúp phân rã các chất gây ung thư , nhờ đó ngăn ngừa ung thư; đồng thời chứa monoterpene, một chất giúp đào thải các nhân tố gây ung thư ra khỏi cơ thể.Trái việt quất có chứa anthocyanin, đây chính là sắc tố tạo nên màu xanh đậm cho trái việt quất. Loại chất này có tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do dẫn đến bệnh ung thư và các bệnh liên quan đến tuổi già. Đồng thời, vitamin C từ dâu tây là một trong những chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thư vì sự khỏe mạnh của hệ miễn dịch chính là phòng thủ vững chắc nhất để bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của mọi căn bệnh.