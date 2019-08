Những loại nước ép từ thiên nhiên giá rẻ bèo, giải độc gan cực tốt

Táo

Đây cũng là loại quả mà bạn không nên bỏ qua, bởi táo không chỉ giúp bạn tiêu mỡ, giảm cân, chống táo bón... mà còn có tác dụng cực tốt cho gan. Trong táo có chứa một lượng lớn pectin kết hợp với các chất khác giúp lá gan làm sạch và loại bỏ chất thải độc hại ra khỏi hệ tiêu hóa nhanh hơn và dễ dàng hơn. Một cốc nước táo ép mỗi ngày là lựa chọn tuyệt vời.

Củ cải đường thường không đứng ở vị trí cao trong danh sách thực phẩm yêu thích. Đó là một sự sai lầm, bởi vì củ cải đường, củ cải xanh và nước ép củ cải đường hoàn toàn tuyệt vời trong việc hỗ trợ và làm sạch gan của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Chế biến cà tốt bằng bất kỳ phương pháp nào, trừ mứt cà rốt ra thì nó rất tuyệt vời cho cơ thể của bạn. Ép một ít cà rốt với rau bina và một chút nước, nếu bạn chăm chỉ uống loại nước ép này gan của bạn sẽ được thanh lọc. Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ là một loại gia vị phổ biến trong thực phẩm Ấn Độ. Nó cũng là gia vị mạnh nhất để hỗ trợ gan của bạn. Bạn có thể làm trà nghệ từ bột nghệ. Thêm một muỗng cà phê bột nghệ vào nước sôi, đun nhỏ lửa trong 10 phút. Thêm một chút nước chanh và một nhúm hạt tiêu đen.Củ nghệ bảo vệ gan của bạn chống lại thiệt hại và thậm chí có thể giúp gan của bạn tái tạo các tế bào mới. Nó cũng chống lại chứng viêm, tác dụng phụ hoặc thậm chí có thể là nguyên nhân gây ra bệnh gan.Các vitamin C và chất chống oxy hóa trong trái cây họ cam quýt là tuyệt vời để làm sạch gan của bạn. Ăn trái cây họ cam quýt như chanh, bưởi, cam vì hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa đáng kinh ngạc của chúng. Bạn cũng có thể uống nước ép tươi. Đừng uống những thứ bán ngoài kệ hoặc trong tủ đông. Nó chứa đầy đường và quá trình thanh trùng phá vỡ các chất dinh dưỡng.Chanh tươi vắt với nước là một trong những cách làm sạch gan phổ biến nhất. Nó rất đơn giản và hiệu quả.Giống như cà rốt, rau lá xanh thực sự tốt cho sức khỏe của mỗi người. Rau lá xanh bao gồm cải xoăn, rau bina, bắp cải và rau diếp. Việc uống nước ép rau lá xanh giúp cơ thể bạn dễ dàng tiếp nhận các chất dinh dưỡng ngay lập tức thay vì phải tiêu hóa chúng ở dạng thức ăn thô.Lá xanh kích thích mật và điều đó giúp làm sạch gan một cách nhẹ nhàng.Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do. Vì vậy, thức uống này được ví như một chiến binh chống ung thư. Trà xanh cũng giúp cơ thể đốt cháy chất béo, giảm gánh nặng làm việc cho gan.Việc hydrat hóa thêm từ việc uống một vài tách trà xanh mỗi ngày cũng hỗ trợ gan hiệu quả.