Những loại quả là Viagra cho quý ông 'thăng hoa'

Các chất xơ hòa tan trong quả việt quất giúp cho các cholesterol trước khi có ý định xâm nhập vào động mạch đã bị hệ thống tiêu hóa đào thải. Đồng thời, trong quả việt quất còn có một hợp chất tự nhiên có lợi cho tuần hoàn máu, có tác dụng tương tự như Viagra tự nhiên.Theo nghiên cứu, ổi rất giàu vitamin C, A, chất xơ và các khoáng chất nên nước ổi ép. Phần có giá trị nhất của quả ổi là hạt ổi - cung cấp axit béo omega-3 và omega-6 đặc biệt tốt cho đấng mày râu: tăng cường ham muốn và kéo dài thời gian.Trong trái bơ có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như: kali, chất béo bão hòa, các loại vitamin như C, E, B3. Ngoài ra, trong trái bơ còn chứa nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa và chống táo bón. Ăn bơ có tác dụng phòng chống ung thư, giảm cholesterol trong máu và phòng chống tiểu đường ở phụ nữ rất tốt. Bên cạnh đó, kali có trong quả bơ có tác dụng tăng ham muốn tình dục, axit folic không chỉ cung cấp năng lượng và sức dẻo dai mà còn giúp các quý ông mạnh mẽ hơn khi “lâm trận”.Có khả năng tăng cường ham muốn tình dục. Nó hoạt động như một chất kích thích tình dục và hỗ trợ khả năng sinh sản. Giống như măng tây, hạnh nhân giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất phong phú rất quan trọng cho sức khỏe tình dục và sinh sản như kẽm, selenium và vitamin E, trong đó, kẽm là chất tăng cường ham muốn tình dục.Những quả dâu tây với nguồn axit folic và vitamin B liên quan tới việc tăng cao lượng tinh trùng ở nam giới. Nó còn chứa nhiều vitamin C giúp tăng ham muốn, cùng hợp chất giúp thư giãn mạch máu, cải thiện lưu thông. Hãy thử món dâu tây nhúng sô-cô-la để “chuyện ấy” của bạn được thăng hoa.Các loại quả trong “gia đình” trái cây nhiệt đới này siêu giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và axit folic, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe sinh sản nam giới.Ngoài những loại quả trên, đu đủ cũng là nguồn cung cấp vitamin A, E - hai loại vitamin này khi cùng làm việc giúp cơ thể ngăn ngừa sự ôxy hóa cholesterol. Đặc biệt, mùi thơm và vị ngọt của nó tạo lên sự khêu gợi và thèm muốn.Hàm lượng dinh dưỡng cao nhất của đu đủ là vitamin C - cung cấp hơn 300% lượng cơ thể cần có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới hiệu quả.Bổ sung 1 ly nước cam mỗi ngày sẽ giúp các “chiến binh” của quý ông khỏe mạnh đồng thời vitamin dồi dào cũng sẽ giúp cả hai cùng thành công.Những loại chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin B1, đồng, và chất xơ có tác dụng giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, chống bệnh phát ban và tăng cường năng lượng cho hoạt động của cơ thể. Đặc biệt, ăn dứa mỗi ngày bạn có thể cải tạo chất lượng “tinh binh”.Có vị ngọt, thơm lại chứa loại enzyme “tình dục” bromelain có vai trò cải thiện ham muốn gối chăn. Thêm vào đó, ăn chuối còn là cách bổ sung vitamin dồi dào cho cơ thể, đặc biệt là lượng kali có trong chuối cao hơn tất cả các loại quả khác, giúp cho những ai ăn nó sung mãn hơn khi “yêu”.Không chỉ là một loại quả giải khát vào mùa hè mà nó còn được ví như một loại viarga thiên nhiên giúp quý ông sung mãn hơn trong chuyện ấy, phòng chống các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt. Dưa hấu có chứa nhiều citrulline - một loại axit amin có tác dụng giãn mạch máu, làm tăng ham muốn tình dục ở nam giới.Phụ nữ ăn nhiều hơn 1 quả táo mỗi ngày cảm thấy hài lòng với “chuyện ấy” hơn. Do táo có chứa phloridzin là một hợp chất rất giống với hormon sinh dục nữ có tên gọi estradiol vốn đóng vai trò lớn trong việc đánh thức khao khát tình dục ở phái yếu. Vì vậy, phụ nữ nếu muốn có đời sống tình dục tốt đẹp và thỏa mãn hơn, hãy ăn táo mỗi ngày khi có thể.

Quảng An (tổng hợp)