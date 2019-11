Những loại rau củ rẻ bèo vừa chống ung thư, vừa tốt cho gan thận

Củ cải đỏ có chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A thô tốt cho đường tiêu hóa, hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan và gián tiếp ngăn ngừa sự xuất hiện của các tế bào ung thư hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Cũng như nho, chanh chứa vitamin C hỗ trợ quá trình làm sạch gan. Nước chanh đặc biệt là giúp kích thích gan để hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn.

Ớt chuông đỏ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người có vấn đề sức khỏe về thận. Trong ớt chuông đỏ có chứa ít kali, đồng thời có nhiều vitamin A, B, C, axit folic và các chất xơ có lợi có khả năng tăng cường chức năng của thận. Ngoài ra, ớt chuông đỏ cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể và chống lại một số căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Trong quá trình thanh lọc, gan phải có khả năng xử lý độc tố vào cơ thể. Táo chứa một lượng lớn pectin và các thành phần hóa chất khác, giúp đỡ gan nhanh chóng làm sạch và loại bỏ chất thải độc hại không mong muốn ra khỏi hệ tiêu hóa.Chứa các enzyme cần thiết giúp giải độc gan và làm sạch đường tiêu hóa. Các loại khác như rau xà lách, súp lơ trắng và súp lơ xanh cũng chứa các loại enzyme tương tự.Tỏi chứa một lượng lớn allicin và selen – các hợp chất tự nhiên giúp gan làm sạch hệ thống một cách tự nhiên và loại bỏ độc tố không mong muốn. Ngay cả một lượng tỏi nhỏ cũng rất có lợi.Nho chứa Vitamin C, chất chống oxy hóa rất hữu ích, giúp gan giải độc và làm sạch hệ thống tiêu hóa khỏi chất độc hại như chất gây ung thư.Bạn có thể sử dụng súp lơ để ăn sống hoặc xào, luộc tùy theo sở thích của mình để giúp nó trở thành một món ăn tuyệt vời cho sức khỏe. Trong súp lơ có chứa các hợp chất có khả năng làm sạch cơ thể và lọc các tạp chất trong máu, hỗ trợ điều trị và bảo vệ thận hiệu quả.Ăn rau tốt cho sức khỏe như măng tây có thể làm sạch thận và ngăn ngừa mắc bệnh sỏi thận . Nó cũng là loại thực phẩm tuyệt vời được sử dụng để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tế bào trong thận hoàn thành tốt chức năng của mình.Cải xoăn là một loại rau rất gần gũi và dễ tìm kiếm hiện nay. Cải xoăn có lợi cho thận và có chứa rất nhiều vitamin, canxi và các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, giúp cải thiện chức năng thận cho thận hoạt động hiệu quả.Rau muống là một loại rau thông dụng được sử dụng nhiều trong các bữa ăn của gia đình. Có thể bạn không biết, các thành phần có trong rau muống như protein, chất béo, muối vô cơ…. có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, rất tốt cho gan. Đối với những người bị bệnh gan, sử dụng rau muống để xào, luộc hay nấu canh và sử dụng trong thực đơn bữa ăn hàng ngày sẽ giúp phục hồi chức năng gan hiệu quả.Nấm có vị ngọt và chứa đường, vitamin, protein cũng như các loại muối vô cơ có lợi cho cơ thể. Thực tế, các loại nấm tươi ngon, nhiều dinh dưỡng này có thể điều tiết hệ miễn dịch và hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan rất tốt.Là loại nông sản khô giàu chất béo, protein và đường có khả năng ích vị dưỡng huyết, vô cùng bổ dưỡng cho cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người không may mắc các chứng bệnh về gan, thận. Bạn có thể sử dụng mộc nhĩ để hầm canh, nấu cháo hoặc làm súp tùy thích để thay đổi thực đơn với mộc nhĩ mỗi ngày để mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.Rong biển ngoài công dụng tiêu đờm, bổ phế, chiết xuất của nó còn có thể ức chế sự tập kết của các tiểu cầu, chống viêm, loét gan hiệu quả. Các món canh ngọt, mát từ rong biển sẽ giúp bạn điều trị các chứng bệnh về gan và giúp cho gan của bạn hoạt động tốt hơn rất nhiều đấy.