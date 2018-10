Những mẹo độc đáo, hiệu quả để chìm vào giấc ngủ

Dưới đây là một số phương pháp giúp dễ ngủ mà các chuyên gia khuyên bạn.Tiến sĩ Alex Dimitriu, bác sĩ tâm thần và bác sĩ giấc ngủ có trụ sở tại California, Mỹ cho biết, nhiệt độ trong phòng từ 16 tới 21 độ là tốt nhất cho giấc ngủ. Khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống, nó báo hiệu rằng đã đến lúc phải chậm lại. Sử dụng chăn thay vì lò sưởi khi ngủ.Theo lời khuyên của Dimitriu, thuốc Melatonin có thể trợ giúp hữu ích cho giấc ngủ, nhưng phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Nếu bạn khó ngủ, hãy thử dùng nó khoảng ba giờ trước khi đi ngủ. Chỉ cần 1 hoặc 2 miligam là đủ. 5 miligram sẽ khiến bạn gặp những vấn đề bất ổn, và không ai muốn sử dụng tới liều cao như thế.Theo lời chuyên gia chăm sóc giấc ngủ Soda Kuczkowski, chủ sở hữu trung tâm chăm sóc sức khỏe Start With Sleep ở Buffalo, New York, ánh sáng xanh, phát ra từ điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị khác kích thích sự tỉnh táo. Bạn nên tránh sử dụng các thiết bị đó, cũng như ngừng xem TV ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ. Nếu bắt buộc phải chạm trán với ánh sáng xanh vào ban đêm, bạn nên đeo kính ngủ.Nếu bạn nuôi thú cưng, khi đêm đến, hãy cởi cổ dề và cất các món đồ chơi của chúng đi. Âm thanh của leng keng trên cổ dề hoặc những tiếng động phát ra từ đồ chơi của thú cảnh có thể đủ để làm phiền giấc ngủ yên bình của bạn, người sáng lập của Hiệp hội chuyên gia tư vấn giấc ngủ chuyên nghiệp, Mar De Carlo nói.Dimitriu cho biết:"Những người mắc chứng mất ngủ hay nghĩ về giấc ngủ nhiều hơn 10 lần một ngày so với người không mất ngủ. Tôi nói với bệnh nhân của tôi nó giống như trò chơi “bẫy ngón tay của Trung Quốc”, khi bạn càng căng thẳng trên giường, bạn càng khó ngủ. Thiền định trong ngày là một cách tốt để thực hành tĩnh tâm. Hãy bắt đầu thử thiền bằng cách tải xuống một ứng dụng tập thiền miễn phí, chẳng hạn như ứng dụng Headspace.

H.K

New York Post