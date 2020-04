Những món khoái khẩu là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt mê ăn hằng ngày

Các loại thức ăn nhanh đều không tốt cho gan. Hàm lượng đường fructose cao hay chất ngọt nhân tạo như Aspartame, Splenda NutraSweet, Equal... nếu tiêu thụ quá nhiều có thể tạo ra phản ứng độc hại trong cơ thể, đặc biệt là gan vì đây là bộ phận phải làm việc trực tiếp để xử lý chúng. Ảnh minh họa: Internet

Măng là thực phẩm được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một số loại măng, đặc biệt là măng tươi có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa: Internet

Thức uống có cồn hấp thu trực tiếp vào máu không cần phải thông qua quá trình tiêu hóa như các loại thức ăn khác. Chính vì vậy, uống càng nhiều rượu, càng khiến gan phải lọc thải nhiều hơn, gây bất lợi cho gan. Ảnh minh họa: Internet

Những chất hóa học có trong mỳ ăn liền rất khó phân hủy, sau khi đi vào cơ thể đều thông qua gan để tiến hành chuyển hóa và bài tiết, do đó sẽ gây tổn thương cho gan và thận. Các chất độc tích tụ quá nhiều trong cơ thể và gây hàng loạt các bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh về gan và thận. Ảnh minh họa: Internet

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gần đây, nhiều người chỉ nghĩ rằng viêm gan do virus mà quên rằng một nguyên nhân rất quan trọng ảnh hưởng đến chức năng gan. Đó là thói quen không tốt, bao gồm dinh dưỡng không hợp lý. Theo chuyên gia này, sau đây là một số thực phẩm gây hại cho gan , cần chú ý khi ăn.Các loại thức ăn nhanh đều không tốt cho gan. Hàm lượng đường fructose cao hay chất ngọt nhân tạo như Aspartame, Splenda NutraSweet, Equal... nếu tiêu thụ quá nhiều có thể tạo ra phản ứng độc hại trong cơ thể, đặc biệt là gan vì đây là bộ phận phải làm việc trực tiếp để xử lý chúng.Thức uống có cồn hấp thu trực tiếp vào máu không cần phải thông qua quá trình tiêu hóa như các loại thức ăn khác. Chính vì vậy, uống càng nhiều rượu, càng khiến gan phải lọc thải nhiều hơn, gây bất lợi cho gan Ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp và cũng có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ. Do đó, cần tuyệt đối hạn chế các món ăn nhiều muối như thịt xông khói và xúc xích, các loại mắm.Măng là thực phẩm được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một số loại măng, đặc biệt là măng tươi có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong.Trong măng tươi có hàm lượng cyanide rất cao, khoảng 230mg trong 1kg măng củ.Khi ăn phải măng có chứa nhiều cyanide, dưới tác động của các enzym đường tiêu hóa, cyanide biến thành axít cyanhydric (HCN), là một chất cực độc với cơ thể, gây hại cho gan Bất luận bạn ở vùng miền nào, món dưa chua luôn được mọi người ưa thích. Tuy nhiên, trong dưa chua có lượng lớn nitrite và lượng muối tương đối cao. Thời gian dài ăn dưa muối, sẽ khiến cơ thể hấp thu quá nhiều nitrite và muối, điều này gây gánh nặng cho gan, khiến gan dễ bị bệnh, thậm chí còn gây ung thư gan.Đặc biệt là dưa chua muối còn được thêm một số chất phụ gia, cũng sẽ gây tổn thương cho gan. Do đó, để bảo vệ gan, kiến nghị mọi người nên ăn ít các loại thực phẩm muối chua.Một nghiên cứu được Bộ Nông nghiệp Mỹ thực hiện tại ĐH Tuffs cho thấy những loại trái cây rất giàu chất kháng ôxy hóa như mận, trái mâm xôi, dâu tây, cam, bưởi ruột đỏ, chuối, táo, lê...Các chất chống ôxy hóa giúp bảo vệ gan bình yên vô sự trước tứ bề độc chất và các gốc tự do. Riêng táo tây (apples) chứa thêm pectin có chức năng “tóm” những kim loại nặng (nhất là trong ruột) để “áp giải” chúng ra ngoài, xem như gánh vác một phần trách nhiệm nặng nề của gan.Do đó, cần tránh lạm dụng những trái cây giàu chất kháng ôxy hóa để cho gan khỏe mạnh nhé.Ăn đồ nướng rán là thói quen phổ biến của nhiều người. Ăn đồ nướng rán tẩm cả chất đường cho có chất ngọt và nướng già để giòn tan gây ra hoạt chất gây ung thư (nướng rán ở nhiệt độ cao). Nó không tốt cho gan bởi chất độc phải qua gan xử lý, gan hoạt động nhiều hơn, gây nóng trong người như nổi mụn, táo bón,...Thường là nướng đồ mỡ, giàu chất đạm, khi chuyển hóa đều cần nước, bởi cơ thể 55-70% là nước. Nếu không uống đủ nước sẽ gây mệt mỏi cho cơ quan chuyển hóa, làm cho quá trình chuyển hóa không bình thường, khiến cho gốc tự do tấn công tế bào, có thể gây nổi mụn, ngứa, hen, ảnh hưởng tới hệ tim mạch, hệ hô hấp xảy ra trong quá trình chuyển hóa không bình thường, gốc tự do.Cuộc sống ngày càng gấp gáp khiến rất nhiều người có thói quen thay thế cơm bằng mỳ ăn liền. Mặc dù mì ăn liền rất tiện lợi, nhưng trong mỳ ăn liền chứa rất nhiều chất phụ gia như chất chống oxy hóa, hương liệu tổng hợp, chất bảo quản….Những chất hóa học này rất khó phân hủy, sau khi đi vào cơ thể đều thông qua gan để tiến hành chuyển hóa và bài tiết, do đó sẽ gây tổn thương cho gan và thận. Các chất độc tích tụ quá nhiều trong cơ thể và gây hàng loạt các bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh về gan và thận Rất nhiều người thích ăn hạt dưa mà không biết rằng, hạt dưa gây tổn thương nhất định cho gan, mọi người thường rất dễ bỏ qua tác dụng tiêu cực của hạt dưa.Khi buồn chán, nhiều người ngồi cắn hạt dưa cả ngày, dẫn đến ăn quá nhiều, từ đó tích tụ nhiều chất béo không bão hòa trong cơ thể gây rối loạn chuyển hóa chất béo.Chất béo này đều tích tụ ở trong gan, ảnh hưởng đến chức năng gan, gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Do đó mỗi lần ăn hạt dưa, chuyên gia kiến nghị nên ăn hạn chế, không được ăn quá nhiều.4 loại thực phẩm trên rất phổ biến, nhiều người rất ưa thích. Tuy nhiên vì sức khỏe của gan, kiến nghị mọi người ăn càng ít càng tốt.Bên cạnh đó, cố gắng ăn nhiều các loại thực phẩm tốt cho gan như rau họ cải, quả nho, bưởi, cá hồi… đồng thời từ bỏ một số thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, thức khuya, tránh các loại thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ. Thường xuyên tập thể dục để nâng cao sức khỏe thể chất.Gừng là thực phẩm rất tốt đối với mọi người, nhưng gừng có chứa nhiều volatile, khi biến chất sinh ra chất safrole gây biến tính xấu, không tốt đối với những người bệnh gan, đặc biệt là viêm gan. Nó làm hoại tử tế bào gan và gây ảnh hưởng dẫn đến biến chứng nặng, làm bệnh viêm gan ngày càng trở nên xấu đi.Tỏi với người mắc bệnh gan là thực phẩm không tốt. Đối với họ, chất volatile trong tỏi sẽ làm ảnh hưởng, giảm số lượng hồng cầu và huyết sắc tố trong máu. Từ đó, có thể dẫn tới hiện tượng thiếu máu và gây bất lợi cho những người mắc bệnh viêm ganDo tôm có hàm lượng cholesterol cao dẫn đến những ảnh hưởng không tốt đối với những người mắc bệnh gan, đặc biệt là viêm gan